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Пентагон протестував дрони в умовах, наближених до українського фронту, - Defense News
Міноборони США випробувало безпілотники в умовах, що імітують бойові дії в Україні. Тести відбулися у червні на полігоні біля форту Вейнрайт, Аляска.
Про це повідомляє Defense News, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, упродовж чотирьох днів п’ять компаній демонстрували свої дронові системи. Частина з них зазнала труднощів через складне середовище радіоелектронної боротьби. Зокрема, виникли проблеми з навігацією та виявленням цілей.
У Пентагоні підкреслюють, що тести дозволили виявити прогалини у технологіях і вдосконалити деякі системи до завершення випробувань. Старе обладнання використовували для імітації сучасних загроз.
Через неможливість проведення таких тестів в Україні, Аляску обрали як безпечну альтернативу.
Топ коментарі
+6 Wild MadDog
показати весь коментар29.07.2025 10:58 Відповісти Посилання
+3 Az AZLK
показати весь коментар29.07.2025 10:58 Відповісти Посилання
+3 Яр Холодний
показати весь коментар29.07.2025 10:58 Відповісти Посилання
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оно є фронт, там є кому, де, як та на кому тестувати, no problem
Невже не можно було разом з гашими курсантами та мобіками займатись?
Та й пора вже хоч по декілька направляти на цапів з реальною бч - хоч буде мати уявлення про реальні можливості а не умовний комфортний полігон
У них, там зараз кіпіш на цю тему.
Навіть гранату в ціль не змогли скинути і це в "тепличних умовах".
А тепер уяви цих вояк проти кацапів.
Простті ваньки їх розмотають.
Ну або прийдеться викликати авіацію на підтримку.
Та не попали. На мій превеликий жаль))))