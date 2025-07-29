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Новини Дрони для Пентагону
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Пентагон протестував дрони в умовах, наближених до українського фронту, - Defense News

лелека,дрони

Міноборони США випробувало безпілотники в умовах, що імітують бойові дії в Україні. Тести відбулися у червні на полігоні біля форту Вейнрайт, Аляска.

Про це повідомляє Defense News, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, упродовж чотирьох днів п’ять компаній демонстрували свої дронові системи. Частина з них зазнала труднощів через складне середовище радіоелектронної боротьби. Зокрема, виникли проблеми з навігацією та виявленням цілей.

У Пентагоні підкреслюють, що тести дозволили виявити прогалини у технологіях і вдосконалити деякі системи до завершення випробувань. Старе обладнання використовували для імітації сучасних загроз.

Через неможливість проведення таких тестів в Україні, Аляску обрали як безпечну альтернативу.

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Автор: 

Пентагон (1453) дрони (5191) війна в Україні (5430)


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Топ коментарі
+6
нашо умови фронту наближати?
оно є фронт, там є кому, де, як та на кому тестувати, no problem
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29.07.2025 10:58 Відповісти
+3
Крєтіно! Ідіото! Іпмотєнто!! ©
Невже не можно було разом з гашими курсантами та мобіками займатись?
Та й пора вже хоч по декілька направляти на цапів з реальною бч - хоч буде мати уявлення про реальні можливості а не умовний комфортний полігон
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29.07.2025 10:58 Відповісти
+3
Пентагон побоявся, що їх системи в Україні "обсеруться по повній"... Тому вибрали Аляску...
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29.07.2025 10:58 Відповісти
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нашо умови фронту наближати?
оно є фронт, там є кому, де, як та на кому тестувати, no problem
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29.07.2025 10:58 Відповісти
Крєтіно! Ідіото! Іпмотєнто!! ©
Невже не можно було разом з гашими курсантами та мобіками займатись?
Та й пора вже хоч по декілька направляти на цапів з реальною бч - хоч буде мати уявлення про реальні можливості а не умовний комфортний полігон
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29.07.2025 10:58 Відповісти
Пентагон побоявся, що їх системи в Україні "обсеруться по повній"... Тому вибрали Аляску...
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29.07.2025 10:58 Відповісти
Не бояться, а тепереконан, що обкаляються. Їх ******** технологічний стан - кавалерія проти танкових корпусів.
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29.07.2025 11:01 Відповісти
Ти мабуть повністю з глузду з'їхав. Викинути Треба фсб методичку. Їх системи врятували Україну
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29.07.2025 11:16 Відповісти
"Ігорку"... "З глузду з"їхав" саме ТИ... Бо тут мова ведеться не про Б-1 чи Б-2... І не про "Петріоти" з "Томагавками"... А про БПЛА тактичні... Ті, що зараз палять багаточисельні дрібні цілі безпосередньо коло лінії фронту... А не ті, що одним ударом палять цілі регіони... Так от - у виробництві та використанні саме тактичних БПЛА, американці ВІДСТАЮТЬ!!! Як від нас, із Ізраїлем, так і від кацапів з китайцями та персами...
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29.07.2025 11:51 Відповісти
Підтримую.
У них, там зараз кіпіш на цю тему.
Навіть гранату в ціль не змогли скинути і це в "тепличних умовах".
А тепер уяви цих вояк проти кацапів.
Простті ваньки їх розмотають.
Ну або прийдеться викликати авіацію на підтримку.
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29.07.2025 12:31 Відповісти
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29.07.2025 11:09 Відповісти
Навіщо найближчих, тестуйте у нас, ху...лостан готовий їх приймати на себе
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29.07.2025 11:13 Відповісти
Аляска то вже майже наближені умови в Украіні.
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29.07.2025 11:38 Відповісти
І саме цікаве що вони навіть гранату з дрона скинули.
Та не попали. На мій превеликий жаль))))
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29.07.2025 12:28 Відповісти
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29.07.2025 12:43 Відповісти
 
 