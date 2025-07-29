Пентагон протестував дрони в умовах, наближених до українського фронту, - Defense News

Міноборони США випробувало безпілотники в умовах, що імітують бойові дії в Україні. Тести відбулися у червні на полігоні біля форту Вейнрайт, Аляска.

Про це повідомляє Defense News, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, упродовж чотирьох днів п’ять компаній демонстрували свої дронові системи. Частина з них зазнала труднощів через складне середовище радіоелектронної боротьби. Зокрема, виникли проблеми з навігацією та виявленням цілей.

У Пентагоні підкреслюють, що тести дозволили виявити прогалини у технологіях і вдосконалити деякі системи до завершення випробувань. Старе обладнання використовували для імітації сучасних загроз.

Через неможливість проведення таких тестів в Україні, Аляску обрали як безпечну альтернативу.

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