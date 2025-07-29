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Новости Обстрелы Одесчины
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Россия применила экспериментальный катер "Мурена-300" во время атаки на Одесщину, - ГУР

Россия применила катер-дрон

Во время неудачной атаки на город Южный в Одесской области в начале июня Россия, вероятно, использовала экспериментальный безэкипажный катер типа "Мурена-300".

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В ГУР отметили, что существует высокая вероятность завершения разработки россиянами ударных морских дронов, что может представлять серьезную угрозу для гражданского населения приморских городов.

По данным разведки, "Мурена-300" - это катер с композитным корпусом, способный развивать скорость до 45 км/ч и преодолевать до 500 км. Он оснащен оптической камерой с 40-кратным зумом,

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На портале War&Sanctions список российских пропагандистов дополнился еще 16 фамилиями, - ГУР МО. ФОТО

Автор: 

Одесса (7999) Одесская область (3750) ГУР (530) Одесский район (256)


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Як завжди, все вкрали. Нічого самі не можуть зробити. За них або жовтопикі все роблять, або вони самі крадуть все у українців.
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29.07.2025 13:45 Ответить
"ГУР зазначає що існує висока загроза копіювання кацапами українських БПЛА типу "Магура"....Вибачте,я читаю цю новину сьогодні чи 3 роки тому?
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29.07.2025 13:47 Ответить
...не БПЛА а БЕКів..
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29.07.2025 13:48 Ответить
Бек це кацапський термін, новояз. Українською - морський дрон
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29.07.2025 13:53 Ответить
А може аоно ще й літає? Тому і Л? 🤔
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29.07.2025 13:55 Ответить
Приморські міста з ОВА вже готуються до подібних загроз чи всім пох, як завжди, поки кошти не виділили і не почали їх розкрадати?
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29.07.2025 13:57 Ответить
Працюють, гниди...

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29.07.2025 13:59 Ответить
З шахедів два роки тому сміялись,тепер не смішно.Перша спроба не вдала,а потім будуть вдаліши,нажаль.☹️
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29.07.2025 14:00 Ответить
Серйозна штука,десь бачив відео з його чи подібним МД випробовуванням на Балтиці,потрібно вже думати про протидію.
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29.07.2025 14:01 Ответить
 
 