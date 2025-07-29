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Россия применила экспериментальный катер "Мурена-300" во время атаки на Одесщину, - ГУР
Во время неудачной атаки на город Южный в Одесской области в начале июня Россия, вероятно, использовала экспериментальный безэкипажный катер типа "Мурена-300".
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
В ГУР отметили, что существует высокая вероятность завершения разработки россиянами ударных морских дронов, что может представлять серьезную угрозу для гражданского населения приморских городов.
По данным разведки, "Мурена-300" - это катер с композитным корпусом, способный развивать скорость до 45 км/ч и преодолевать до 500 км. Он оснащен оптической камерой с 40-кратным зумом,
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