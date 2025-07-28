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На портале War&Sanctions список российских пропагандистов пополнился еще 16 фамилиями, - ГУР МО. ФОТО

Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с Центром противодействия дезинформации при СНБО Украины обновило раздел "Рупоры Кремля" на портале War&Sanctions.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУР МО.

"В базу внесены еще 16 человек, которые систематически работают в интересах российской пропаганды, распространяют дезинформацию, легитимизируют агрессию против Украины и собирают средства для нужд армии РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди фигурантов - журналисты кремлевских медиа, военкоры, авторы фейковых "документальных фильмов" и администраторы вражеских Telegram-каналов. В частности, в базу российских пропагандистов попали:

  • Ольга Кирий - журналистка RT Documentary, автор пропагандистских фильмов "Азовсталь" (2022), "Я обвиняю фашизм" (2025) и "Токсичная война Украины".
  • Сергей Георгиев - военкор РИА "Новости Крым", назначенный так называемым "омбудсменом Херсонской области" для обеспечения "упрощения и ускорения интеграции региона".
  • Ренат Шавло - российский пропагандист и военный корреспондент, известный под псевдонимом "Георгий Медведев", который с 2014 года систематически работает на оправдание и продвижение российской агрессии против Украины. Автор Telegram-канала "записки Медведева" и пропагандистских книг "Мариуполь. Право на правду" и "Военной дорогой: Горловка, Ясиноватая, Шебекино".
  • Павел Кукушкин - военкор интернациональной бригады "пятнашка" в составе ВС РФ, автор Telegram-канала "ТЫ ТАМ БЫЛ?".
  • администраторы Telegram-канала "архангел спецназа" - военнослужащий 45-й бригады спецназа ВДВ Евгений Жулидов и его приспешники: Евгений Алейник, Татьяна Аксененко и Алеся Лянкевич.

В разведке подчеркивают, что это уже седьмое обновление портала с конца 2023 года. Всего в разделе содержится информация о 136 рупорах вражеской информационной войны.

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Российские пропагандисты
Российские пропагандисты
Российские пропагандисты
Российские пропагандисты

Автор: 

пропаганда (3714) Центр противодействия дезинформации (140) ГУР (529)


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28.07.2025 10:54 Ответить
 
 