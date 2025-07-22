YouTube удалил почти 11 тысяч пропагандистских каналов, связанных с РФ и Китаем

За второй квартал 2025 года компания Google удалила почти 11 тысяч YouTube-каналов и других учетных записей, связанных с государственными пропагандистскими кампаниями из России, Китая и других стран.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на отчет Google, информирует Цензор.НЕТ.

Среди удаленных каналов на YouTube более 7700 были связаны с Китаем. Они преимущественно распространяли контент на китайском и английском языках, поддерживали лидера КНР Си Цзиньпина и комментировали внешнюю политику США.

Еще более 2 тысяч удаленных каналов были связаны с РФ. Речь идет о контенте, который поддерживал Россию и критиковал Украину, НАТО и Запад. Его распространяли на разных языках.

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Так, в мае Google удалил 20 каналов на YouTube, четыре рекламные учетные записи на Ads и один блог на Blogger, который курировал RT - пропагандистская государственная многоязычная телекомпания России, ориентированная на зарубежную аудиторию. YouTube начал блокировать каналы RT в марте 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В отчете Google за второй квартал также говорится об удалении кампаний влияния, связанных с Азербайджаном, Ираном, Турцией, Израилем, Румынией и Ганой, которые, как было установлено, были направлены против политических оппонентов.

Некоторые кампании были сосредоточены на растущих геополитических конфликтах, включая нарративы с обеих сторон израильско-палестинской войны.

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