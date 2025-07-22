РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11996 посетителей онлайн
Новости Пропаганда РФ
466 12

YouTube удалил почти 11 тысяч пропагандистских каналов, связанных с РФ и Китаем

YouTube удалил каналы с пропагандой России и Китая

За второй квартал 2025 года компания Google удалила почти 11 тысяч YouTube-каналов и других учетных записей, связанных с государственными пропагандистскими кампаниями из России, Китая и других стран.

Об этом пишет CNBC со ссылкой на отчет Google, информирует Цензор.НЕТ.

Среди удаленных каналов на YouTube более 7700 были связаны с Китаем. Они преимущественно распространяли контент на китайском и английском языках, поддерживали лидера КНР Си Цзиньпина и комментировали внешнюю политику США.

Еще более 2 тысяч удаленных каналов были связаны с РФ. Речь идет о контенте, который поддерживал Россию и критиковал Украину, НАТО и Запад. Его распространяли на разных языках.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия продвигает кремлевские нарративы в более 40 странах Африки на шести языках, - ГУР

Так, в мае Google удалил 20 каналов на YouTube, четыре рекламные учетные записи на Ads и один блог на Blogger, который курировал RT - пропагандистская государственная многоязычная телекомпания России, ориентированная на зарубежную аудиторию. YouTube начал блокировать каналы RT в марте 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В отчете Google за второй квартал также говорится об удалении кампаний влияния, связанных с Азербайджаном, Ираном, Турцией, Израилем, Румынией и Ганой, которые, как было установлено, были направлены против политических оппонентов.

Некоторые кампании были сосредоточены на растущих геополитических конфликтах, включая нарративы с обеих сторон израильско-палестинской войны.

Читайте также: Уитакер: Китай поддерживает войну РФ против Украины через "субсидирование убийств"

Автор: 

YouTube (110) Китай (3093) пропаганда (3713) россия (96649)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+1
Замість видалених рф з кєтаєм створили 100500 нових пропагандистських каналів.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:52 Ответить
+1
Потрібно повністю видаляти контент і канали московською мовою, ось це був би достойний удар по підарам
показать весь комментарий
22.07.2025 18:52 Ответить
+1
От цим дописом, ти якраз доводиш , Николаю , що геть не розумієш , як це працює
Проблема як раз в цих маленьких каналах , як ти висловився " з 5-7 підисників" ,насправді 100-10000
Бо :
1) Маштаб охоплення
2) Відсутність одіозності
Бо те , наприклад, що солов'їний помет - гавдон. Знає більшість і довіри там 0
А ось коли у тебе у шортсах вистрибує 100500 "маленьких каналів", що просувають цапські наративи.
То це - виглядає геть інакше.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба ще більше
показать весь комментарий
22.07.2025 18:46 Ответить
Так а кого саме видалили? Якісь відомі канали, чи сміття з 5-7 піпісників?
показать весь комментарий
22.07.2025 18:48 Ответить
Замість видалених рф з кєтаєм створили 100500 нових пропагандистських каналів.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:52 Ответить
А де та стеля звідки ви цифри брали ?
Так нові - створять , але і їх забанять
показать весь комментарий
22.07.2025 19:07 Ответить
От цим дописом, ти якраз доводиш , Николаю , що геть не розумієш , як це працює
Проблема як раз в цих маленьких каналах , як ти висловився " з 5-7 підисників" ,насправді 100-10000
Бо :
1) Маштаб охоплення
2) Відсутність одіозності
Бо те , наприклад, що солов'їний помет - гавдон. Знає більшість і довіри там 0
А ось коли у тебе у шортсах вистрибує 100500 "маленьких каналів", що просувають цапські наративи.
То це - виглядає геть інакше.
показать весь комментарий
22.07.2025 18:52 Ответить
В мене в голові на цапські наративи встановлено фаєрвол блокувальник. Він відчуває найменші ознаки, і одразу відкидає все, що пов'язане з цим каналом на смітник. Таким чином на весь величезний Ютуб залишилось буквально 4 канали про політику, які можна дивитися без відрази, всі інші заблоковані. Це допомагає зберігати тверезість думки і не поїхати дахом. Про споживачів телемарафону взагалі мовчу. Вони, втрачають право називатися людьми, як на мене.
показать весь комментарий
22.07.2025 19:38 Ответить
Потрібно повністю видаляти контент і канали московською мовою, ось це був би достойний удар по підарам
показать весь комментарий
22.07.2025 18:52 Ответить
Тут складно : багато прибічників України з країн Балтії та східної Європи викладають контент російською , бо українську не вчили
показать весь комментарий
22.07.2025 18:56 Ответить
тоді англійська, аби тільки не це убоге нарєчіє не чути
показать весь комментарий
22.07.2025 19:01 Ответить
Канали видаляти, то як комар кусає слона. Треба видалити, обнулити усю структуру тролів з пітера по вулиці Савушкіна, 55
показать весь комментарий
22.07.2025 18:55 Ответить
Ти як в тому анекдоті : стратег ,але не тактик.
Як це зробити YouTube не підкажеш ?
показать весь комментарий
22.07.2025 19:01 Ответить
Забаньте ще один ютуб-канал, де хрипатий поц, кожен вечір зай#б#є українців.
показать весь комментарий
22.07.2025 19:18 Ответить
 
 