YouTube видалив майже 11 тисяч пропагандистських каналів, пов’язаних з РФ і Китаєм

За другий квартал 2025 року компанія Google видалила майже 11 тисяч YouTube-каналів та інших облікових записів, пов’язаних із державними пропагандистськими кампаніями з Росії, Китаю та інших країн.

Про це пише CNBC із посиланням на звіт Google, інформує Цензор.НЕТ.

Серед видалених каналів на YouTube понад 7700 були пов’язані з Китаєм. Вони переважно поширювали контент китайською та англійською мовами, підтримували лідера КНР Сі Цзіньпіна та коментували зовнішню політику США.

Ще понад 2 тисячі видалених каналів були пов’язані з РФ. Йдеться про контент, який підтримував росію та критикував Україну, НАТО та Захід. Його поширювали різними мовами.

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Так, у травні Google видалив 20 каналів на YouTube, чотири рекламні облікові записи на Ads та один блог на Blogger, що курував RT — пропагандистська державна багатомовна телекомпанія Росії, орієнтована на закордонну аудиторію. YouTube почав блокувати канали RT у березні 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

У звіті Google за другий квартал також ідеться про видалення кампаній впливу, пов’язаних з Азербайджаном, Іраном, Туреччиною, Ізраїлем, Румунією та Ганою, які, як було встановлено, були спрямовані проти політичних опонентів.

Деякі кампанії були зосереджені на зростальних геополітичних конфліктах, включаючи наративи з обох сторін ізраїльсько-палестинської війни.

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