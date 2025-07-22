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Новини Пропаганда РФ
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YouTube видалив майже 11 тисяч пропагандистських каналів, пов’язаних з РФ і Китаєм

YouTube видалив канали з пропагандою Росії та Китаю

За другий квартал 2025 року компанія Google видалила майже 11 тисяч YouTube-каналів та інших облікових записів, пов’язаних із державними пропагандистськими кампаніями з Росії, Китаю та інших країн.

Про це пише CNBC із посиланням на звіт Google, інформує Цензор.НЕТ.

Серед видалених каналів на YouTube понад 7700 були пов’язані з Китаєм. Вони переважно поширювали контент китайською та англійською мовами, підтримували лідера КНР Сі Цзіньпіна та коментували зовнішню політику США.

Ще понад 2 тисячі видалених каналів були пов’язані з РФ. Йдеться про контент, який підтримував росію та критикував Україну, НАТО та Захід. Його поширювали різними мовами.

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Так, у травні Google видалив 20 каналів на YouTube, чотири рекламні облікові записи на Ads та один блог на Blogger, що курував RT — пропагандистська державна багатомовна телекомпанія Росії, орієнтована на закордонну аудиторію. YouTube почав блокувати канали RT у березні 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

У звіті Google за другий квартал також ідеться про видалення кампаній впливу, пов’язаних з Азербайджаном, Іраном, Туреччиною, Ізраїлем, Румунією та Ганою, які, як було встановлено, були спрямовані проти політичних опонентів.

Деякі кампанії були зосереджені на зростальних геополітичних конфліктах, включаючи наративи з обох сторін ізраїльсько-палестинської війни.

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Автор: 

YouTube (240) Китай (4771) пропаганда (2840) росія (66801)


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Топ коментарі
+1
Замість видалених рф з кєтаєм створили 100500 нових пропагандистських каналів.
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22.07.2025 18:52 Відповісти
+1
Потрібно повністю видаляти контент і канали московською мовою, ось це був би достойний удар по підарам
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22.07.2025 18:52 Відповісти
+1
От цим дописом, ти якраз доводиш , Николаю , що геть не розумієш , як це працює
Проблема як раз в цих маленьких каналах , як ти висловився " з 5-7 підисників" ,насправді 100-10000
Бо :
1) Маштаб охоплення
2) Відсутність одіозності
Бо те , наприклад, що солов'їний помет - гавдон. Знає більшість і довіри там 0
А ось коли у тебе у шортсах вистрибує 100500 "маленьких каналів", що просувають цапські наративи.
То це - виглядає геть інакше.
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22.07.2025 18:52 Відповісти
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22.07.2025 18:46 Відповісти
Так а кого саме видалили? Якісь відомі канали, чи сміття з 5-7 піпісників?
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22.07.2025 18:48 Відповісти
Замість видалених рф з кєтаєм створили 100500 нових пропагандистських каналів.
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22.07.2025 18:52 Відповісти
А де та стеля звідки ви цифри брали ?
Так нові - створять , але і їх забанять
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22.07.2025 19:07 Відповісти
От цим дописом, ти якраз доводиш , Николаю , що геть не розумієш , як це працює
Проблема як раз в цих маленьких каналах , як ти висловився " з 5-7 підисників" ,насправді 100-10000
Бо :
1) Маштаб охоплення
2) Відсутність одіозності
Бо те , наприклад, що солов'їний помет - гавдон. Знає більшість і довіри там 0
А ось коли у тебе у шортсах вистрибує 100500 "маленьких каналів", що просувають цапські наративи.
То це - виглядає геть інакше.
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22.07.2025 18:52 Відповісти
В мене в голові на цапські наративи встановлено фаєрвол блокувальник. Він відчуває найменші ознаки, і одразу відкидає все, що пов'язане з цим каналом на смітник. Таким чином на весь величезний Ютуб залишилось буквально 4 канали про політику, які можна дивитися без відрази, всі інші заблоковані. Це допомагає зберігати тверезість думки і не поїхати дахом. Про споживачів телемарафону взагалі мовчу. Вони, втрачають право називатися людьми, як на мене.
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22.07.2025 19:38 Відповісти
Потрібно повністю видаляти контент і канали московською мовою, ось це був би достойний удар по підарам
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22.07.2025 18:52 Відповісти
Тут складно : багато прибічників України з країн Балтії та східної Європи викладають контент російською , бо українську не вчили
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22.07.2025 18:56 Відповісти
тоді англійська, аби тільки не це убоге нарєчіє не чути
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22.07.2025 19:01 Відповісти
Канали видаляти, то як комар кусає слона. Треба видалити, обнулити усю структуру тролів з пітера по вулиці Савушкіна, 55
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22.07.2025 18:55 Відповісти
Ти як в тому анекдоті : стратег ,але не тактик.
Як це зробити YouTube не підкажеш ?
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22.07.2025 19:01 Відповісти
Забаньте ще один ютуб-канал, де хрипатий поц, кожен вечір зай#б#є українців.
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22.07.2025 19:18 Відповісти
 
 