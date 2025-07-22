YouTube видалив майже 11 тисяч пропагандистських каналів, пов’язаних з РФ і Китаєм
За другий квартал 2025 року компанія Google видалила майже 11 тисяч YouTube-каналів та інших облікових записів, пов’язаних із державними пропагандистськими кампаніями з Росії, Китаю та інших країн.
Про це пише CNBC із посиланням на звіт Google, інформує Цензор.НЕТ.
Серед видалених каналів на YouTube понад 7700 були пов’язані з Китаєм. Вони переважно поширювали контент китайською та англійською мовами, підтримували лідера КНР Сі Цзіньпіна та коментували зовнішню політику США.
Ще понад 2 тисячі видалених каналів були пов’язані з РФ. Йдеться про контент, який підтримував росію та критикував Україну, НАТО та Захід. Його поширювали різними мовами.
Так, у травні Google видалив 20 каналів на YouTube, чотири рекламні облікові записи на Ads та один блог на Blogger, що курував RT — пропагандистська державна багатомовна телекомпанія Росії, орієнтована на закордонну аудиторію. YouTube почав блокувати канали RT у березні 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
У звіті Google за другий квартал також ідеться про видалення кампаній впливу, пов’язаних з Азербайджаном, Іраном, Туреччиною, Ізраїлем, Румунією та Ганою, які, як було встановлено, були спрямовані проти політичних опонентів.
Деякі кампанії були зосереджені на зростальних геополітичних конфліктах, включаючи наративи з обох сторін ізраїльсько-палестинської війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Так нові - створять , але і їх забанять
Проблема як раз в цих маленьких каналах , як ти висловився " з 5-7 підисників" ,насправді 100-10000
Бо :
1) Маштаб охоплення
2) Відсутність одіозності
Бо те , наприклад, що солов'їний помет - гавдон. Знає більшість і довіри там 0
А ось коли у тебе у шортсах вистрибує 100500 "маленьких каналів", що просувають цапські наративи.
То це - виглядає геть інакше.
Як це зробити YouTube не підкажеш ?