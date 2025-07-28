На порталі War&Sanctions список російських пропагандистів доповнився ще 16 прізвищами, - ГУР МО. ФОТО

Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Центром протидії дезінформації при РНБО України оновило розділ "Рупори Кремля" на порталі War&Sanctions.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ГУР МО.

"До бази внесено ще 16 осіб , які систематично працюють в інтересах російської пропаганди, поширюють дезінформацію, легітимізують агресію проти України та збирають кошти для потреб армії РФ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед фігурантів — журналісти кремлівських медіа, воєнкори, автори фейкових "документальних фільмів" і адміністратори ворожих Telegram-каналів. Зокрема, до бази російських пропагандистів потрапили:

Ольга Кірій — журналістка RT Documentary, авторка пропагандистських фільмів "Азовсталь" (2022), "Я звинувачую фашизм" (2025) та "Токсична війна України".

Сергій Гєоргієв — воєнкор РІА "новості Крим", призначений так званим "омбудсменом Херсонської області" для забезпечення "спрощення та прискорення інтеграції регіону".

Ренат Шавло — російський пропагандист і воєнний кореспондент, відомий під псевдонімом "Георгій Медведєв", який із 2014 року систематично працює на виправдання та просування російської агресії проти України. Автор Telegram-каналу "записки Медвєдєва" та пропагандистських книг "Маріуполь. Право на правду" і "Військовою дорогою: Горлівка, Ясинувата, Шебекіно".

Павло Кукушкін — воєнкор інтернаціональної бригади "п’ятнашка" в складі ЗС РФ, автор Telegram-каналу "ТЫ ТАМ БЫЛ?".

адміністратори Telegram-каналу "архангел спецназу" — військовослужбовець 45-ї бригади спецназу ВДВ Євген Жулідов та його посіпаки: Євген Алейнік, Тетяна Аксєнєнко та Алеся Лянкєвич.

У розвідці підкреслюють, що вже сьоме оновлення порталу з кінця 2023 року. Загалом у розділі міститься інформація про 136 рупорів ворожої інформаційної війни.

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