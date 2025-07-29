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Росія застосувала експериментальний катер "Мурена-300" під час атаки на Одещину, - ГУР
Під час невдалої атаки на місто Південне в Одеській області на початку червня Росія, ймовірно, використала експериментальний безекіпажний катер типу "Мурена-300".
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
У ГУР зазначили, що існує висока ймовірність завершення розробки росіянами ударних морських дронів, що може становити серйозну загрозу для цивільного населення приморських міст.
За даними розвідки, "Мурена-300" - це катер із композитним корпусом, здатний розвивати швидкість до 45 км/год і долати до 500 км. Його оснащено оптичною камерою з 40-кратним зумом,
Топ коментарі
+14 CrossFirenko
показати весь коментар29.07.2025 13:59 Відповісти Посилання
+10 Randall Flag #387882
показати весь коментар29.07.2025 13:45 Відповісти Посилання
+7 Gary Grant
показати весь коментар29.07.2025 13:47 Відповісти Посилання
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баоабанизуби дракона! 100 % потім, після другої/третьої гучної трагедії почнут мутити якісь тендери з сітками чи спостережними постами..
Вкусно ж ))))
Не те шо сцяки в очі Наріду від вашого Шмарофону) кожень день потужне гундосення верховного міндіча