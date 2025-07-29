УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11435 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Одещини
4 747 17

Росія застосувала експериментальний катер "Мурена-300" під час атаки на Одещину, - ГУР

Росія застосувала катер-дрон

Під час невдалої атаки на місто Південне в Одеській області на початку червня Росія, ймовірно, використала експериментальний безекіпажний катер типу "Мурена-300".

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У ГУР зазначили, що існує висока ймовірність завершення розробки росіянами ударних морських дронів, що може становити серйозну загрозу для цивільного населення приморських міст.

За даними розвідки, "Мурена-300" - це катер із композитним корпусом, здатний розвивати швидкість до 45 км/год і долати до 500 км. Його оснащено оптичною камерою з 40-кратним зумом,

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На порталі War&Sanctions список російських пропагандистів доповнився ще 16 прізвищами, - ГУР МО. ФОТО

Автор: 

Одеса (5586) Одеська область (3408) ГУР (610) Одеський район (266)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
Працюють, гниди...

показати весь коментар
29.07.2025 13:59 Відповісти
+10
Як завжди, все вкрали. Нічого самі не можуть зробити. За них або жовтопикі все роблять, або вони самі крадуть все у українців.
показати весь коментар
29.07.2025 13:45 Відповісти
+7
"ГУР зазначає що існує висока загроза копіювання кацапами українських БПЛА типу "Магура"....Вибачте,я читаю цю новину сьогодні чи 3 роки тому?
показати весь коментар
29.07.2025 13:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як завжди, все вкрали. Нічого самі не можуть зробити. За них або жовтопикі все роблять, або вони самі крадуть все у українців.
показати весь коментар
29.07.2025 13:45 Відповісти
"ГУР зазначає що існує висока загроза копіювання кацапами українських БПЛА типу "Магура"....Вибачте,я читаю цю новину сьогодні чи 3 роки тому?
показати весь коментар
29.07.2025 13:47 Відповісти
...не БПЛА а БЕКів..
показати весь коментар
29.07.2025 13:48 Відповісти
Бек це кацапський термін, новояз. Українською - морський дрон
показати весь коментар
29.07.2025 13:53 Відповісти
Навіщо приписувати кацапам вираз "Безекіпажний катер"? В них що, ліцензія на подібну термінологію?
показати весь коментар
29.07.2025 14:25 Відповісти
Цю абревіатуру придумали і почали використовувати кацапи. Українська сторона завжди використовували термін "морський дрон". Це просто факт.
показати весь коментар
29.07.2025 14:35 Відповісти
А може аоно ще й літає? Тому і Л? 🤔
показати весь коментар
29.07.2025 13:55 Відповісти
А ще Підрон Маск вимикав для ВСУ старшрінки, коли були атаки на чорноморську флотилію раші
показати весь коментар
29.07.2025 14:40 Відповісти
Приморські міста з ОВА вже готуються до подібних загроз чи всім пох, як завжди, поки кошти не виділили і не почали їх розкрадати?
показати весь коментар
29.07.2025 13:57 Відповісти
Будуть закуповувати баоабани зуби дракона! 100 % потім, після другої/третьої гучної трагедії почнут мутити якісь тендери з сітками чи спостережними постами..
показати весь коментар
29.07.2025 14:42 Відповісти
Працюють, гниди...

показати весь коментар
29.07.2025 13:59 Відповісти
+15 рошенок
показати весь коментар
29.07.2025 14:17 Відповісти
Дякуємо, присилайте ще
Вкусно ж ))))
Не те шо сцяки в очі Наріду від вашого Шмарофону) кожень день потужне гундосення верховного міндіча
показати весь коментар
29.07.2025 14:44 Відповісти
З шахедів два роки тому сміялись,тепер не смішно.Перша спроба не вдала,а потім будуть вдаліши,нажаль.☹️
показати весь коментар
29.07.2025 14:00 Відповісти
Серйозна штука,десь бачив відео з його чи подібним МД випробовуванням на Балтиці,потрібно вже думати про протидію.
показати весь коментар
29.07.2025 14:01 Відповісти
Дуже схожий на іранський БЕК часів кінці 80х початку 90х років. Іран такими пробував нападати на американські військові кораблі. Флот США від них відбився.
показати весь коментар
29.07.2025 14:19 Відповісти
А зелЄрмак, орків зустріне «ПОТУЖНО», асфальтом і шатлами, з 2019 року?!!
показати весь коментар
29.07.2025 14:55 Відповісти
 
 