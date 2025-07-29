Росія застосувала експериментальний катер "Мурена-300" під час атаки на Одещину, - ГУР

Під час невдалої атаки на місто Південне в Одеській області на початку червня Росія, ймовірно, використала експериментальний безекіпажний катер типу "Мурена-300".

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У ГУР зазначили, що існує висока ймовірність завершення розробки росіянами ударних морських дронів, що може становити серйозну загрозу для цивільного населення приморських міст.

За даними розвідки, "Мурена-300" - це катер із композитним корпусом, здатний розвивати швидкість до 45 км/год і долати до 500 км. Його оснащено оптичною камерою з 40-кратним зумом,

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