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Новости Конкурс на руководителя БЭБ
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Еврокомиссия призвала Украину как можно скорее назначить главу БЭБ, - СМИ

Бюро экономической безопасности

Европейская комиссия официально обратилась к украинской власти с требованием безотлагательно назначить руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ) в соответствии с действующим законом и прозрачными процедурами отбора.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

В Брюсселе отметили, что реформа БЭБ является частью обязательств Украины в рамках процесса евроинтеграции. Назначение главы Бюро должно быть проведено согласно новому закону о реформировании ведомства и через открытый конкурсный процесс.

"Это необходимо для продвижения реформы БЭБ и обеспечения его независимого и эффективного функционирования", - подчеркнул спикер.

В отчете Еврокомиссии по расширению ЕС за 2024 год также отмечается важность внедрения этого закона, в частности путем отбора руководителя по критериям добропорядочности и профессиональной компетентности.

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Автор: 

Еврокомиссия (1497) Бюро экономической безопасности (230)


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Топ комментарии
+5
Якби єрмак протащив якусь офісну підстилку, то вже б давно призначили.
Ці тварюки зелені хочуть контролювати ВСЕ
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29.07.2025 16:04 Ответить
+4
Призначать, коли маріонетка Єрмака "конкурс пройде".
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29.07.2025 15:59 Ответить
+4
Не про НАБУ. І не про САП. Справжній сюжет скандального закону - не на поверхні. Його не побачать ті, хто читає «по діагоналі» або взагалі не читає. Бо головне - навіть не в НАБУ чи САП.
Головне - в маленькому абзаці, який перетворює керівництво ОП на касту недоторканних.
Відтепер підозру Голові Офісу Президента та його заступникам зможе підписати лише Генпрокурор. Один-єдиний. І тільки він. Це не просто юридична деталь - це броня для людей, які не мають жодних посадових повноважень, але де-факто керують державою. Тепер, навіть якщо вони влаштують бійку в барі - за це має відповідати лише ручний прокурор. Бо більше - ніхто не зможе. І не треба себе обманювати - 95% «слуг» навіть не зрозуміли, за що голосують. Або не хотіли зрозуміти. Бо це саме той випадок, коли закони пишуть не для людей, а для «божків», які мають сидіти на Банковій і бути поза правом.
А ще - це той самий випадок, коли вільна преса мала би бути в залі засідань. Бо суспільство має знати не лише текст закону, а й обличчя тих, хто натискає кнопки за недоторканність «наближених до тіла». Свобода ЗМІ - це не примха. Це інструмент контролю за владою. Бо саме в тиші, без камер і прямих трансляцій, ухвалюють рішення, які змінюють країну.

P.S. Варто ще раз уважно перечитати ті правки, які «скасовують» норми про НАБУ і САП.
Бо схоже, вони - димова завіса. А головне залишиться.Тихо. «Випадково». Назавжди.

Юрій Максимів
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29.07.2025 16:26 Ответить
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Призначать, коли маріонетка Єрмака "конкурс пройде".
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29.07.2025 15:59 Ответить
ще одне питання, без вирішення якого грошей від Заходу не буде, взагалі
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29.07.2025 16:01 Ответить
Якби єрмак протащив якусь офісну підстилку, то вже б давно призначили.
Ці тварюки зелені хочуть контролювати ВСЕ
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29.07.2025 16:04 Ответить
Він її протащив
Вона зараз викоуючий обов'язки.
На 100% своя підстилка
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29.07.2025 16:10 Ответить
Не поспішайте, Міндіч ще не в Ізраїлі.
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29.07.2025 16:04 Ответить
до речі, Держава Ізраїль видає власних громадян до інших держав за економічні злочини
так шо Ізраїль, незважаючи на його паспорт, для міндіча не варіант
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29.07.2025 16:07 Ответить
Ага, і як приклад нардеп Рабіновічь.
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29.07.2025 16:11 Ответить
а його за економіку хтось запитував на видачу до України?
у нього держзрада
до речі, а за держзраду запитували екстрадицію рабіновича з Держави Ізраїль? якась тиша
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29.07.2025 16:13 Ответить
Так всі пейсаті одним миром мазані, тому гоям ( не пейсатим і не пархатим ) своїх не видають.
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29.07.2025 16:18 Ответить
Рабіновічь подарував Ізраїлю менору, що містить 25 кг чистого золота, та коштує $3 мільйони
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29.07.2025 16:21 Ответить
вкрав чи тупо $******?
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29.07.2025 16:24 Ответить
Поки маємо Зеленського усі можуть тікати в Ізраїль. Їм не чого не буде. Навіть запиту не буде !
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29.07.2025 17:18 Ответить
Схоже законом 12414, Зеленський навіть не в ногу собі вистрілив, а в той орган яким за ще кварталівською звичкою, керує країною корупцією, тобто нижче поясу.
Терпіли, терпіли союзники його корупційні витівки, під лозунгом "не будемо до кінця війни їх чіпати", але врешті решт терпець увірвався. Навіть про БЕБ згадали.
Якби ще і "тряхнули" рахунки та майно українських корупціонерів в Європі, то взагалі б чудово було.
Залишається відкритим питання - заради захисту корупції Зеленський і Ко "спалять" всю країну, чи таки здадуть назад. І знаєте, дивлячись на ситуацію, однозначної відповіді у мене немає. Занадто великий у них став апетит до кривавих грошей.
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29.07.2025 16:23 Ответить
Лєнка ще стільки дітей не нарожала, шоп чергового кума призначити. Зачекайте, панове!
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29.07.2025 16:24 Ответить
Не про НАБУ. І не про САП. Справжній сюжет скандального закону - не на поверхні. Його не побачать ті, хто читає «по діагоналі» або взагалі не читає. Бо головне - навіть не в НАБУ чи САП.
Головне - в маленькому абзаці, який перетворює керівництво ОП на касту недоторканних.
Відтепер підозру Голові Офісу Президента та його заступникам зможе підписати лише Генпрокурор. Один-єдиний. І тільки він. Це не просто юридична деталь - це броня для людей, які не мають жодних посадових повноважень, але де-факто керують державою. Тепер, навіть якщо вони влаштують бійку в барі - за це має відповідати лише ручний прокурор. Бо більше - ніхто не зможе. І не треба себе обманювати - 95% «слуг» навіть не зрозуміли, за що голосують. Або не хотіли зрозуміти. Бо це саме той випадок, коли закони пишуть не для людей, а для «божків», які мають сидіти на Банковій і бути поза правом.
А ще - це той самий випадок, коли вільна преса мала би бути в залі засідань. Бо суспільство має знати не лише текст закону, а й обличчя тих, хто натискає кнопки за недоторканність «наближених до тіла». Свобода ЗМІ - це не примха. Це інструмент контролю за владою. Бо саме в тиші, без камер і прямих трансляцій, ухвалюють рішення, які змінюють країну.

P.S. Варто ще раз уважно перечитати ті правки, які «скасовують» норми про НАБУ і САП.
Бо схоже, вони - димова завіса. А головне залишиться.Тихо. «Випадково». Назавжди.

Юрій Максимів
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29.07.2025 16:26 Ответить
Єврокомісія закликала гравця буєм по роялю і їхнім закликам
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29.07.2025 16:50 Ответить
 
 