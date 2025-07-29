Еврокомиссия призвала Украину как можно скорее назначить главу БЭБ, - СМИ
Европейская комиссия официально обратилась к украинской власти с требованием безотлагательно назначить руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ) в соответствии с действующим законом и прозрачными процедурами отбора.
Об этом заявил представитель Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
В Брюсселе отметили, что реформа БЭБ является частью обязательств Украины в рамках процесса евроинтеграции. Назначение главы Бюро должно быть проведено согласно новому закону о реформировании ведомства и через открытый конкурсный процесс.
"Это необходимо для продвижения реформы БЭБ и обеспечения его независимого и эффективного функционирования", - подчеркнул спикер.
В отчете Еврокомиссии по расширению ЕС за 2024 год также отмечается важность внедрения этого закона, в частности путем отбора руководителя по критериям добропорядочности и профессиональной компетентности.
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Ці тварюки зелені хочуть контролювати ВСЕ
Вона зараз викоуючий обов'язки.
На 100% своя підстилка
так шо Ізраїль, незважаючи на його паспорт, для міндіча не варіант
у нього держзрада
до речі, а за держзраду запитували екстрадицію рабіновича з Держави Ізраїль? якась тиша
країноюкорупцією, тобто нижче поясу.
Терпіли, терпіли союзники його корупційні витівки, під лозунгом "не будемо до кінця війни їх чіпати", але врешті решт терпець увірвався. Навіть про БЕБ згадали.
Якби ще і "тряхнули" рахунки та майно українських корупціонерів в Європі, то взагалі б чудово було.
Залишається відкритим питання - заради захисту корупції Зеленський і Ко "спалять" всю країну, чи таки здадуть назад. І знаєте, дивлячись на ситуацію, однозначної відповіді у мене немає. Занадто великий у них став апетит до кривавих грошей.
Головне - в маленькому абзаці, який перетворює керівництво ОП на касту недоторканних.
Відтепер підозру Голові Офісу Президента та його заступникам зможе підписати лише Генпрокурор. Один-єдиний. І тільки він. Це не просто юридична деталь - це броня для людей, які не мають жодних посадових повноважень, але де-факто керують державою. Тепер, навіть якщо вони влаштують бійку в барі - за це має відповідати лише ручний прокурор. Бо більше - ніхто не зможе. І не треба себе обманювати - 95% «слуг» навіть не зрозуміли, за що голосують. Або не хотіли зрозуміти. Бо це саме той випадок, коли закони пишуть не для людей, а для «божків», які мають сидіти на Банковій і бути поза правом.
А ще - це той самий випадок, коли вільна преса мала би бути в залі засідань. Бо суспільство має знати не лише текст закону, а й обличчя тих, хто натискає кнопки за недоторканність «наближених до тіла». Свобода ЗМІ - це не примха. Це інструмент контролю за владою. Бо саме в тиші, без камер і прямих трансляцій, ухвалюють рішення, які змінюють країну.
P.S. Варто ще раз уважно перечитати ті правки, які «скасовують» норми про НАБУ і САП.
Бо схоже, вони - димова завіса. А головне залишиться.Тихо. «Випадково». Назавжди.
Юрій Максимів