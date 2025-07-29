Еврокомиссия призвала Украину как можно скорее назначить главу БЭБ, - СМИ

Европейская комиссия официально обратилась к украинской власти с требованием безотлагательно назначить руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ) в соответствии с действующим законом и прозрачными процедурами отбора.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

В Брюсселе отметили, что реформа БЭБ является частью обязательств Украины в рамках процесса евроинтеграции. Назначение главы Бюро должно быть проведено согласно новому закону о реформировании ведомства и через открытый конкурсный процесс.

"Это необходимо для продвижения реформы БЭБ и обеспечения его независимого и эффективного функционирования", - подчеркнул спикер.

В отчете Еврокомиссии по расширению ЕС за 2024 год также отмечается важность внедрения этого закона, в частности путем отбора руководителя по критериям добропорядочности и профессиональной компетентности.

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