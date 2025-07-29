Єврокомісія закликала Україну якнайшвидше призначити голову БЕБ, - ЗМІ
Європейська комісія офіційно звернулася до української влади із вимогою невідкладно призначити керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ) відповідно до чинного закону та прозорих процедур відбору.
Про це заявив речник Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
У Брюсселі наголосили, що реформа БЕБ є частиною зобов’язань України в межах процесу євроінтеграції. Призначення очільника Бюро має бути проведене згідно з новим законом про реформування відомства та через відкритий конкурсний процес.
"Це необхідно для просування реформи БЕБ та забезпечення його незалежного й ефективного функціонування", - підкреслив речник.
У звіті Єврокомісії щодо розширення ЄС за 2024 рік також наголошується на важливості впровадження цього закону, зокрема шляхом добору керівника за критеріями доброчесності та професійної компетентності.
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Ці тварюки зелені хочуть контролювати ВСЕ
Вона зараз викоуючий обов'язки.
На 100% своя підстилка
так шо Ізраїль, незважаючи на його паспорт, для міндіча не варіант
у нього держзрада
до речі, а за держзраду запитували екстрадицію рабіновича з Держави Ізраїль? якась тиша
країноюкорупцією, тобто нижче поясу.
Терпіли, терпіли союзники його корупційні витівки, під лозунгом "не будемо до кінця війни їх чіпати", але врешті решт терпець увірвався. Навіть про БЕБ згадали.
Якби ще і "тряхнули" рахунки та майно українських корупціонерів в Європі, то взагалі б чудово було.
Залишається відкритим питання - заради захисту корупції Зеленський і Ко "спалять" всю країну, чи таки здадуть назад. І знаєте, дивлячись на ситуацію, однозначної відповіді у мене немає. Занадто великий у них став апетит до кривавих грошей.
Головне - в маленькому абзаці, який перетворює керівництво ОП на касту недоторканних.
Відтепер підозру Голові Офісу Президента та його заступникам зможе підписати лише Генпрокурор. Один-єдиний. І тільки він. Це не просто юридична деталь - це броня для людей, які не мають жодних посадових повноважень, але де-факто керують державою. Тепер, навіть якщо вони влаштують бійку в барі - за це має відповідати лише ручний прокурор. Бо більше - ніхто не зможе. І не треба себе обманювати - 95% «слуг» навіть не зрозуміли, за що голосують. Або не хотіли зрозуміти. Бо це саме той випадок, коли закони пишуть не для людей, а для «божків», які мають сидіти на Банковій і бути поза правом.
А ще - це той самий випадок, коли вільна преса мала би бути в залі засідань. Бо суспільство має знати не лише текст закону, а й обличчя тих, хто натискає кнопки за недоторканність «наближених до тіла». Свобода ЗМІ - це не примха. Це інструмент контролю за владою. Бо саме в тиші, без камер і прямих трансляцій, ухвалюють рішення, які змінюють країну.
P.S. Варто ще раз уважно перечитати ті правки, які «скасовують» норми про НАБУ і САП.
Бо схоже, вони - димова завіса. А головне залишиться.Тихо. «Випадково». Назавжди.
Юрій Максимів