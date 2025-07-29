Єврокомісія закликала Україну якнайшвидше призначити голову БЕБ, - ЗМІ

Європейська комісія офіційно звернулася до української влади із вимогою невідкладно призначити керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ) відповідно до чинного закону та прозорих процедур відбору.

Про це заявив речник Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

У Брюсселі наголосили, що реформа БЕБ є частиною зобов’язань України в межах процесу євроінтеграції. Призначення очільника Бюро має бути проведене згідно з новим законом про реформування відомства та через відкритий конкурсний процес.

"Це необхідно для просування реформи БЕБ та забезпечення його незалежного й ефективного функціонування", - підкреслив речник.

У звіті Єврокомісії щодо розширення ЄС за 2024 рік також наголошується на важливості впровадження цього закону, зокрема шляхом добору керівника за критеріями доброчесності та професійної компетентності.

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