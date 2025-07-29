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Новини Конкурс на керівника БЕБ
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Єврокомісія закликала Україну якнайшвидше призначити голову БЕБ, - ЗМІ

Бюро економічної безпеки

Європейська комісія офіційно звернулася до української влади із вимогою невідкладно призначити керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ) відповідно до чинного закону та прозорих процедур відбору.

Про це заявив речник Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

У Брюсселі наголосили, що реформа БЕБ є частиною зобов’язань України в межах процесу євроінтеграції. Призначення очільника Бюро має бути проведене згідно з новим законом про реформування відомства та через відкритий конкурсний процес.

"Це необхідно для просування реформи БЕБ та забезпечення його незалежного й ефективного функціонування", - підкреслив речник.

У звіті Єврокомісії щодо розширення ЄС за 2024 рік також наголошується на важливості впровадження цього закону, зокрема шляхом добору керівника за критеріями доброчесності та професійної компетентності.

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Автор: 

Єврокомісія (2227) Бюро економічної безпеки (705)


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Топ коментарі
+2
Якби єрмак протащив якусь офісну підстилку, то вже б давно призначили.
Ці тварюки зелені хочуть контролювати ВСЕ
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29.07.2025 16:04 Відповісти
+2
Не поспішайте, Міндіч ще не в Ізраїлі.
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29.07.2025 16:04 Відповісти
+1
Призначать, коли маріонетка Єрмака "конкурс пройде".
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29.07.2025 15:59 Відповісти
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Призначать, коли маріонетка Єрмака "конкурс пройде".
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29.07.2025 15:59 Відповісти
ще одне питання, без вирішення якого грошей від Заходу не буде, взагалі
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29.07.2025 16:01 Відповісти
Якби єрмак протащив якусь офісну підстилку, то вже б давно призначили.
Ці тварюки зелені хочуть контролювати ВСЕ
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29.07.2025 16:04 Відповісти
Він її протащив
Вона зараз викоуючий обов'язки.
На 100% своя підстилка
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29.07.2025 16:10 Відповісти
Не поспішайте, Міндіч ще не в Ізраїлі.
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29.07.2025 16:04 Відповісти
до речі, Держава Ізраїль видає власних громадян до інших держав за економічні злочини
так шо Ізраїль, незважаючи на його паспорт, для міндіча не варіант
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29.07.2025 16:07 Відповісти
Ага, і як приклад нардеп Рабіновічь.
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29.07.2025 16:11 Відповісти
а його за економіку хтось запитував на видачу до України?
у нього держзрада
до речі, а за держзраду запитували екстрадицію рабіновича з Держави Ізраїль? якась тиша
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29.07.2025 16:13 Відповісти
Так всі пейсаті одним миром мазані, тому гоям ( не пейсатим і не пархатим ) своїх не видають.
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29.07.2025 16:18 Відповісти
Рабіновічь подарував Ізраїлю менору, що містить 25 кг чистого золота, та коштує $3 мільйони
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29.07.2025 16:21 Відповісти
вкрав чи тупо $******?
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29.07.2025 16:24 Відповісти
Схоже законом 12414, Зеленський навіть не в ногу собі вистрілив, а в той орган яким за ще кварталівською звичкою, керує країною корупцією, тобто нижче поясу.
Терпіли, терпіли союзники його корупційні витівки, під лозунгом "не будемо до кінця війни їх чіпати", але врешті решт терпець увірвався. Навіть про БЕБ згадали.
Якби ще і "тряхнули" рахунки та майно українських корупціонерів в Європі, то взагалі б чудово було.
Залишається відкритим питання - заради захисту корупції Зеленський і Ко "спалять" всю країну, чи таки здадуть назад. І знаєте, дивлячись на ситуацію, однозначної відповіді у мене немає. Занадто великий у них став апетит до кривавих грошей.
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29.07.2025 16:23 Відповісти
Лєнка ще стільки дітей не нарожала, шоп чергового кума призначити. Зачекайте, панове!
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29.07.2025 16:24 Відповісти
Не про НАБУ. І не про САП. Справжній сюжет скандального закону - не на поверхні. Його не побачать ті, хто читає «по діагоналі» або взагалі не читає. Бо головне - навіть не в НАБУ чи САП.
Головне - в маленькому абзаці, який перетворює керівництво ОП на касту недоторканних.
Відтепер підозру Голові Офісу Президента та його заступникам зможе підписати лише Генпрокурор. Один-єдиний. І тільки він. Це не просто юридична деталь - це броня для людей, які не мають жодних посадових повноважень, але де-факто керують державою. Тепер, навіть якщо вони влаштують бійку в барі - за це має відповідати лише ручний прокурор. Бо більше - ніхто не зможе. І не треба себе обманювати - 95% «слуг» навіть не зрозуміли, за що голосують. Або не хотіли зрозуміти. Бо це саме той випадок, коли закони пишуть не для людей, а для «божків», які мають сидіти на Банковій і бути поза правом.
А ще - це той самий випадок, коли вільна преса мала би бути в залі засідань. Бо суспільство має знати не лише текст закону, а й обличчя тих, хто натискає кнопки за недоторканність «наближених до тіла». Свобода ЗМІ - це не примха. Це інструмент контролю за владою. Бо саме в тиші, без камер і прямих трансляцій, ухвалюють рішення, які змінюють країну.

P.S. Варто ще раз уважно перечитати ті правки, які «скасовують» норми про НАБУ і САП.
Бо схоже, вони - димова завіса. А головне залишиться.Тихо. «Випадково». Назавжди.

Юрій Максимів
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29.07.2025 16:26 Відповісти
Єврокомісія закликала гравця буєм по роялю і їхнім закликам
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29.07.2025 16:50 Відповісти
 
 