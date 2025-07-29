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Новости Санкции против России Великобритания
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Российский миллиардер Швидлер проиграл суд в Великобритании, где требовал отменить против него санкции

Швидлер проиграл суд по отмене санкций против него

Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию российского миллиардера и нефтяного магната Евгения Швидлера, который оспаривал введенные против него санкции.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Санкции против Швидлера были введены в марте 2022 года из-за его связи с бывшим владельцем футбольного клуба "Челси" Романом Абрамовичем, а также из-за его бывшей должности - директора российского производителя стали "Евраз".

Швидлер утверждал, что санкции Великобритании разрушили его бизнес и пагубно повлияли на жизнь его семьи. Также он заявлял, что не все связанные с Россией миллиардеры попали под ограничения в Британии.

Верховный Суд четырьмя голосами отклонил апелляцию Швидлера. Там постановили, что есть "рациональная связь" между санкциями и целью стимулировать его к противодействию вторжению России и давлению на Абрамовича.

Также в суде заявили, что санкции против Швидлера "дают четкий сигнал людям, которые находятся в положении господина Швидлера, что им было бы разумно отмежеваться от российского бизнеса".

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Автор: 

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Ще один "іванов" судиться чомусь не в Басманному суді в Мацквє, а в ненависному кожному москальському уйобку Лондоні...
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29.07.2025 16:30 Ответить
Все эти евреи воровали миллиарды у кацапских алкашей и вкладывали в Лондон, в ЕС. Им королева должна ордена вручать.
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29.07.2025 16:33 Ответить
Спам*ятав старий і совєцкій прислів.
"єсли в кранє нєт водЬІ, значит вЬІпили "багато зірочок".
А в ДонЄцку, який годував Усю Україну, теж випили воду ті хто "багато зірочок"?
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29.07.2025 17:06 Ответить
А чим же ж він аргументував? Мабуть тим, що швідлер не руський.
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29.07.2025 16:40 Ответить
Вялікаосруська фамілія у цього патріота расісіі!!!
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29.07.2025 16:48 Ответить
Один з тих чортів, які підтримали ***** в нападі на Україну. Хотіло бабла, по-легкому, зрубити і прибарахлитЬся.
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29.07.2025 16:54 Ответить
Бідненький.
Певне прийдеться йому продати одну із яхт,
шоб сім*я не мала нестачі в чорній ікрі.
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29.07.2025 17:02 Ответить
 
 