Российский миллиардер Швидлер проиграл суд в Великобритании, где требовал отменить против него санкции

Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию российского миллиардера и нефтяного магната Евгения Швидлера, который оспаривал введенные против него санкции.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Санкции против Швидлера были введены в марте 2022 года из-за его связи с бывшим владельцем футбольного клуба "Челси" Романом Абрамовичем, а также из-за его бывшей должности - директора российского производителя стали "Евраз".

Швидлер утверждал, что санкции Великобритании разрушили его бизнес и пагубно повлияли на жизнь его семьи. Также он заявлял, что не все связанные с Россией миллиардеры попали под ограничения в Британии.

Верховный Суд четырьмя голосами отклонил апелляцию Швидлера. Там постановили, что есть "рациональная связь" между санкциями и целью стимулировать его к противодействию вторжению России и давлению на Абрамовича.

Также в суде заявили, что санкции против Швидлера "дают четкий сигнал людям, которые находятся в положении господина Швидлера, что им было бы разумно отмежеваться от российского бизнеса".

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