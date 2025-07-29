Российский миллиардер Швидлер проиграл суд в Великобритании, где требовал отменить против него санкции
Верховный суд Великобритании отклонил апелляцию российского миллиардера и нефтяного магната Евгения Швидлера, который оспаривал введенные против него санкции.
Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Санкции против Швидлера были введены в марте 2022 года из-за его связи с бывшим владельцем футбольного клуба "Челси" Романом Абрамовичем, а также из-за его бывшей должности - директора российского производителя стали "Евраз".
Швидлер утверждал, что санкции Великобритании разрушили его бизнес и пагубно повлияли на жизнь его семьи. Также он заявлял, что не все связанные с Россией миллиардеры попали под ограничения в Британии.
Верховный Суд четырьмя голосами отклонил апелляцию Швидлера. Там постановили, что есть "рациональная связь" между санкциями и целью стимулировать его к противодействию вторжению России и давлению на Абрамовича.
Также в суде заявили, что санкции против Швидлера "дают четкий сигнал людям, которые находятся в положении господина Швидлера, что им было бы разумно отмежеваться от российского бизнеса".
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"єсли в кранє нєт водЬІ, значит вЬІпили "багато зірочок".
А в ДонЄцку, який годував Усю Україну, теж випили воду ті хто "багато зірочок"?
Певне прийдеться йому продати одну із яхт,
шоб сім*я не мала нестачі в чорній ікрі.