Російський мільярдер Швідлер програв суд у Британії, де вимагав скасувати проти нього санкції

Верховний суд Великої Британії відхилив апеляцію російського мільярдера та нафтового магната Євгена Швідлера, який оскаржував запроваджені проти нього санкції.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Санкції проти Швідлера було запроваджено у березні 2022 року через його зв'язок з колишнім власником футбольного клубу "Челсі" Романом Абрамовичем, а також через його колишню посаду - директора російського виробника сталі "Євраз".

Швідлер стверджував, що санкції Великої Британії зруйнували його бізнес і згубно вплинули життя його родини. Також він заявляв, що не всі повʼязані з Росією мільярдери потрапили під обмеження у Британії.

Верховний Суд чотирма голосами відхилив апеляцію Швідлера. Там постановили, що є "раціональний зв'язок" між санкціями та метою стимулювати його до протидії вторгненню Росії та тиску на Абрамовича.

Також в суді заявили, що санкції проти Швідлера "дають чіткий сигнал людям, які перебувають у становищі пана Швідлера, що їм було б розумно відмежуватись від російського бізнесу".

Читайте: Настав час вдарити по воєнному бюджету Росії з усією силою, - Сибіга