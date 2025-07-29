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Новини Санкції проти Росії Велика Британія
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Російський мільярдер Швідлер програв суд у Британії, де вимагав скасувати проти нього санкції

Швідлер програв суд щодо скасування проти нього санкцій

Верховний суд Великої Британії відхилив апеляцію російського мільярдера та нафтового магната Євгена Швідлера, який оскаржував запроваджені проти нього санкції.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Санкції проти Швідлера було запроваджено у березні 2022 року через його зв'язок з колишнім власником футбольного клубу "Челсі" Романом Абрамовичем, а також через його колишню посаду - директора російського виробника сталі "Євраз".

Швідлер стверджував, що санкції Великої Британії зруйнували його бізнес і згубно вплинули життя його родини. Також він заявляв, що не всі повʼязані з Росією мільярдери потрапили під обмеження у Британії.

Верховний Суд чотирма голосами відхилив апеляцію Швідлера. Там постановили, що є "раціональний зв'язок" між санкціями та метою стимулювати його до протидії вторгненню Росії та тиску на Абрамовича.

Також в суді заявили, що санкції проти Швідлера "дають чіткий сигнал людям, які перебувають у становищі пана Швідлера, що їм було б розумно відмежуватись від російського бізнесу".

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Автор: 

Велика Британія (5719) санкції (12474)


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Ще один "іванов" судиться чомусь не в Басманному суді в Мацквє, а в ненависному кожному москальському уйобку Лондоні...
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29.07.2025 16:30 Відповісти
Все эти евреи воровали миллиарды у кацапских алкашей и вкладывали в Лондон, в ЕС. Им королева должна ордена вручать.
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29.07.2025 16:33 Відповісти
Спам*ятав старий і совєцкій прислів.
"єсли в кранє нєт водЬІ, значит вЬІпили "багато зірочок".
А в ДонЄцку, який годував Усю Україну, теж випили воду ті хто "багато зірочок"?
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29.07.2025 17:06 Відповісти
А чим же ж він аргументував? Мабуть тим, що швідлер не руський.
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29.07.2025 16:40 Відповісти
Вялікаосруська фамілія у цього патріота расісіі!!!
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29.07.2025 16:48 Відповісти
Один з тих чортів, які підтримали ***** в нападі на Україну. Хотіло бабла, по-легкому, зрубити і прибарахлитЬся.
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29.07.2025 16:54 Відповісти
Бідненький.
Певне прийдеться йому продати одну із яхт,
шоб сім*я не мала нестачі в чорній ікрі.
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29.07.2025 17:02 Відповісти
Послали нах кацапського чорта.
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29.07.2025 17:41 Відповісти
Верховный суд Британии похож на СУД
Где судят по законам и по морали
А Суды Украины - похожи на бордель
***** из этого борделя живут круче любого английского судьи
Не понимаю - на хрена мы Европе?
Нас пустить в Европу - хуже ,чем козу в огород...
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29.07.2025 18:08 Відповісти
 
 