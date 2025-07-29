Зеленский провел разговор с Фредериксен: говорили о евроинтеграции Украины, в частности об открытии первого переговорного кластера

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил Данию за такую ощутимую и сильную поддержку Украины, которая усиливает нашу обороноспособность и помогает людям", - говорится в сообщении.



Кроме того, стороны говорили о европейской интеграции Украины, об открытии первого переговорного кластера.

Зеленский напомнил, что сейчас Дания председательствует в Совете ЕС, и подчеркнул, что Украине нужно максимально использовать это время, чтобы реализовать все необходимые решения.



"Со своей стороны мы делаем все, чтобы выполнять обязательства перед ЕС. Президентский законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов, уже зарегистрирован в Верховной Раде. Благодарен Дании за его поддержку. Мы согласились, что парламент должен проголосовать за этот законопроект безотлагательно, уже на этой неделе", - рассказал президент.

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Также Зеленский и Фредериксен согласовали следующие контакты - как двусторонние, так и в рамках более широких международных форматов.

"Продолжаем работать вместе, чтобы приближать справедливый и длительный мир для Украины", подытожил президент.

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