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Новости Членство Украины в ЕС
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Зеленский провел разговор с Фредериксен: говорили о евроинтеграции Украины, в частности об открытии первого переговорного кластера

Зеленский поговорил с Фредериксен

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил Данию за такую ощутимую и сильную поддержку Украины, которая усиливает нашу обороноспособность и помогает людям", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны говорили о европейской интеграции Украины, об открытии первого переговорного кластера.

Зеленский напомнил, что сейчас Дания председательствует в Совете ЕС, и подчеркнул, что Украине нужно максимально использовать это время, чтобы реализовать все необходимые решения.

"Со своей стороны мы делаем все, чтобы выполнять обязательства перед ЕС. Президентский законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов, уже зарегистрирован в Верховной Раде. Благодарен Дании за его поддержку. Мы согласились, что парламент должен проголосовать за этот законопроект безотлагательно, уже на этой неделе", - рассказал президент.

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Также Зеленский и Фредериксен согласовали следующие контакты - как двусторонние, так и в рамках более широких международных форматов.

"Продолжаем работать вместе, чтобы приближать справедливый и длительный мир для Украины", подытожил президент.

Также читайте: Фредериксен: Поддержка Украины, давление на РФ и усиление обороны ЕС - ключевые приоритеты председательства Дании в Совете ЕС

Автор: 

Дания (619) Зеленский Владимир (21376) членство в ЕС (1106) Фредериксен Метте (96)


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Олександр Братцев

Виявляється «погані новини « є не тільки для нас…

******* «пральні Банкової» це не «конвертаційні центри» зі своїми «скрутками ПДВ) Це пазітивні валантьори зі своїми «фондами».

НАБУ підозрює Тараса Чмута у відмиванні коштів для Олексія Чернишова через фонд "Повернись живим".

Чому Зеленський не може з бюджету через МО закуповувати все необхідне для війська та існують різні Притули, Стерненки та Чмути?

Бо тоді не вийде заробляти в обхід тендерів та контролю.

В Ізраїлі волонтери лише возять солдатам домашню їжу. А не дрони, літаки, БТР та супутники.

@NovynyPravdy
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29.07.2025 16:43 Ответить
Які їб@нькі це полайкало? Якби не волонтери, то від держави взагалі б нічого на фронт не надійшло. А тут збитий льотчик чергишов вже "спалився", так давай нехай основні волонтерські фонди за собою потягне, а то що ж це виходить, тільки ми втрачаємо? А так один до трьох - перемога! І оці порівняння з Ізраїлем - ідіть ви з ним... за рускім ваєнгим карабльом
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29.07.2025 17:32 Ответить
Вова, про що можна говорити, якщо нічого не робиться?
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29.07.2025 16:43 Ответить
Той хто реально вірить, що російський актор третьосортного криворізького шапіто, що грав членом на роялі, називав Україну повією, виправдовував своїм ротом збройний напад масковії, пересуваючи кордони України та ухилявся від призову на захист країни стане успішним головнокомандувачем, призначить талановитих військових на керівні посади, організує виробництво вітчизняних балістичних ракет, створить ефективну ППО та ПРО, забезпечить вступ країни до НАТО та ЄС, або підпише безпрецендентні гарантії безпеки - це або ідіот, або ворог.
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29.07.2025 16:51 Ответить
Ми ще пом'ятаєм як клістрони вилучали, а тут опа! .. вже кластери !
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29.07.2025 16:51 Ответить
Не буде цієї "...грації" ніколи. Це морковка для осла.
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29.07.2025 16:58 Ответить
Грація буде але без Зеленського !
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29.07.2025 17:12 Ответить
Дуже цікаво... а премʼєр-міністер Данії Метте Фредеріксен весь час мовчала під час розмови?
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29.07.2025 17:00 Ответить
метте фредеріксен знає про цю розмову?
бо, який притомний європейський політик захоче обмазуватись зеленим гімном?
як, це як з урсулою.
гундосив, що ніяких розмов не було....
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29.07.2025 17:03 Ответить
 
 