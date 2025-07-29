Зеленский провел разговор с Фредериксен: говорили о евроинтеграции Украины, в частности об открытии первого переговорного кластера
Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Поблагодарил Данию за такую ощутимую и сильную поддержку Украины, которая усиливает нашу обороноспособность и помогает людям", - говорится в сообщении.
Кроме того, стороны говорили о европейской интеграции Украины, об открытии первого переговорного кластера.
Зеленский напомнил, что сейчас Дания председательствует в Совете ЕС, и подчеркнул, что Украине нужно максимально использовать это время, чтобы реализовать все необходимые решения.
"Со своей стороны мы делаем все, чтобы выполнять обязательства перед ЕС. Президентский законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов, уже зарегистрирован в Верховной Раде. Благодарен Дании за его поддержку. Мы согласились, что парламент должен проголосовать за этот законопроект безотлагательно, уже на этой неделе", - рассказал президент.
Также Зеленский и Фредериксен согласовали следующие контакты - как двусторонние, так и в рамках более широких международных форматов.
"Продолжаем работать вместе, чтобы приближать справедливый и длительный мир для Украины", подытожил президент.
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Виявляється «погані новини « є не тільки для нас…
******* «пральні Банкової» це не «конвертаційні центри» зі своїми «скрутками ПДВ) Це пазітивні валантьори зі своїми «фондами».
НАБУ підозрює Тараса Чмута у відмиванні коштів для Олексія Чернишова через фонд "Повернись живим".
Чому Зеленський не може з бюджету через МО закуповувати все необхідне для війська та існують різні Притули, Стерненки та Чмути?
Бо тоді не вийде заробляти в обхід тендерів та контролю.
В Ізраїлі волонтери лише возять солдатам домашню їжу. А не дрони, літаки, БТР та супутники.
@NovynyPravdy
бо, який притомний європейський політик захоче обмазуватись зеленим гімном?
як, це як з урсулою.
гундосив, що ніяких розмов не було....