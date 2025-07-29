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Новини Членство України в ЄС
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Зеленський провів розмову із Фредеріксен: говорили про євроінтеграцію України, зокрема відкриття першого переговорного кластера

Зеленський поговорив із Фредеріксен

Президент Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Подякував Данії за таку відчутну та сильну підтримку України, яка посилює нашу обороноздатність і допомагає людям", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони говорили про європейську інтеграцію України, про відкриття першого переговорного кластера.

Зеленський нагадав, що зараз Данія головує в Раді ЄС, і наголосив, що Україні потрібно максимально використати цей час, щоб реалізувати всі необхідні рішення.

"Зі свого боку ми робимо все, щоб виконувати зобовʼязання перед ЄС. Президентський законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів, уже зареєстровано у Верховній Раді. Вдячний Данії за його підтримку. Ми погодилися, що парламент має проголосувати за цей законопроєкт невідкладно, уже цього тижня", - розповів президент.

Також читайте: Зеленський обговорив з фон дер Ляєн новий закон щодо НАБУ і САП: Важливо, щоб він був ухвалений наступного тижня

Також Зеленський і Фредеріксен узгодили наступні контакти - як двосторонні, так і в межах ширших міжнародних форматів.

"Продовжуємо працювати разом, щоб наближати справедливий і тривалий мир для України", підсумував президент.

Також читайте: Фредеріксен: Підтримка України, тиск на РФ і посилення оборони ЄС - ключові пріоритети головування Данії в Раді ЄС

Автор: 

Данія (813) Зеленський Володимир (24900) членство в ЄС (1347) Фредеріксен Метте (106)


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Топ коментарі
+4
Олександр Братцев

Виявляється «погані новини « є не тільки для нас…

******* «пральні Банкової» це не «конвертаційні центри» зі своїми «скрутками ПДВ) Це пазітивні валантьори зі своїми «фондами».

НАБУ підозрює Тараса Чмута у відмиванні коштів для Олексія Чернишова через фонд "Повернись живим".

Чому Зеленський не може з бюджету через МО закуповувати все необхідне для війська та існують різні Притули, Стерненки та Чмути?

Бо тоді не вийде заробляти в обхід тендерів та контролю.

В Ізраїлі волонтери лише возять солдатам домашню їжу. А не дрони, літаки, БТР та супутники.

@NovynyPravdy
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29.07.2025 16:43 Відповісти
+3
Вова, про що можна говорити, якщо нічого не робиться?
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29.07.2025 16:43 Відповісти
+3
метте фредеріксен знає про цю розмову?
бо, який притомний європейський політик захоче обмазуватись зеленим гімном?
як, це як з урсулою.
гундосив, що ніяких розмов не було....
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29.07.2025 17:03 Відповісти
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Олександр Братцев

Виявляється «погані новини « є не тільки для нас…

******* «пральні Банкової» це не «конвертаційні центри» зі своїми «скрутками ПДВ) Це пазітивні валантьори зі своїми «фондами».

НАБУ підозрює Тараса Чмута у відмиванні коштів для Олексія Чернишова через фонд "Повернись живим".

Чому Зеленський не може з бюджету через МО закуповувати все необхідне для війська та існують різні Притули, Стерненки та Чмути?

Бо тоді не вийде заробляти в обхід тендерів та контролю.

В Ізраїлі волонтери лише возять солдатам домашню їжу. А не дрони, літаки, БТР та супутники.

@NovynyPravdy
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29.07.2025 16:43 Відповісти
Які їб@нькі це полайкало? Якби не волонтери, то від держави взагалі б нічого на фронт не надійшло. А тут збитий льотчик чергишов вже "спалився", так давай нехай основні волонтерські фонди за собою потягне, а то що ж це виходить, тільки ми втрачаємо? А так один до трьох - перемога! І оці порівняння з Ізраїлем - ідіть ви з ним... за рускім ваєнгим карабльом
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29.07.2025 17:32 Відповісти
Вова, про що можна говорити, якщо нічого не робиться?
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29.07.2025 16:43 Відповісти
Той хто реально вірить, що російський актор третьосортного криворізького шапіто, що грав членом на роялі, називав Україну повією, виправдовував своїм ротом збройний напад масковії, пересуваючи кордони України та ухилявся від призову на захист країни стане успішним головнокомандувачем, призначить талановитих військових на керівні посади, організує виробництво вітчизняних балістичних ракет, створить ефективну ППО та ПРО, забезпечить вступ країни до НАТО та ЄС, або підпише безпрецендентні гарантії безпеки - це або ідіот, або ворог.
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29.07.2025 16:51 Відповісти
Ми ще пом'ятаєм як клістрони вилучали, а тут опа! .. вже кластери !
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29.07.2025 16:51 Відповісти
Не буде цієї "...грації" ніколи. Це морковка для осла.
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29.07.2025 16:58 Відповісти
Грація буде але без Зеленського !
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29.07.2025 17:12 Відповісти
Дуже цікаво... а премʼєр-міністер Данії Метте Фредеріксен весь час мовчала під час розмови?
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29.07.2025 17:00 Відповісти
метте фредеріксен знає про цю розмову?
бо, який притомний європейський політик захоче обмазуватись зеленим гімном?
як, це як з урсулою.
гундосив, що ніяких розмов не було....
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29.07.2025 17:03 Відповісти
Вже другий рік,а ці все про перший кластер з 31-го. Стефанішина ж сказала-вступ до ЕС в 28-му. Так шо влада арбайтен-часу мало
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29.07.2025 17:47 Відповісти
 
 