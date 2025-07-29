Зеленський провів розмову із Фредеріксен: говорили про євроінтеграцію України, зокрема відкриття першого переговорного кластера

Президент Володимир Зеленський провів розмову з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Подякував Данії за таку відчутну та сильну підтримку України, яка посилює нашу обороноздатність і допомагає людям", - йдеться в повідомленні.



Крім того, сторони говорили про європейську інтеграцію України, про відкриття першого переговорного кластера.

Зеленський нагадав, що зараз Данія головує в Раді ЄС, і наголосив, що Україні потрібно максимально використати цей час, щоб реалізувати всі необхідні рішення.



"Зі свого боку ми робимо все, щоб виконувати зобовʼязання перед ЄС. Президентський законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів, уже зареєстровано у Верховній Раді. Вдячний Данії за його підтримку. Ми погодилися, що парламент має проголосувати за цей законопроєкт невідкладно, уже цього тижня", - розповів президент.

Також читайте: Зеленський обговорив з фон дер Ляєн новий закон щодо НАБУ і САП: Важливо, щоб він був ухвалений наступного тижня

Також Зеленський і Фредеріксен узгодили наступні контакти - як двосторонні, так і в межах ширших міжнародних форматів.

"Продовжуємо працювати разом, щоб наближати справедливий і тривалий мир для України", підсумував президент.

Також читайте: Фредеріксен: Підтримка України, тиск на РФ і посилення оборони ЄС - ключові пріоритети головування Данії в Раді ЄС