Программу гражданского судостроения в РФ урезали на 42% в пользу подводных лодок, - СВР
Правительство РФ сокращает программу льготного лизинга для гражданского флота на 42 % - до $1,68 млрд на фоне роста стоимости строительства и дефицита бюджета. Это означает уменьшение плана строительства судов с 260 до 191 единицы.
Об этом рассказали в Службе внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в декабре 2024 года Кремль уже сокращал эту программу на 33 судна.
По данным СВР, основными причинами урезания программы являются подорожание компонентов, нарушение сроков сдачи судов и конкуренция с военными программами за ограниченные ресурсы. На сегодня государственная лизинговая компания не передала ни одного из предусмотренных сухогрузов.
"Сокращение ставит под угрозу обновление гражданского флота, который ежегодно требует не менее 200 новых судов для обеспечения перевозок зерна, нефти и металла, в том числе на арктических и каспийских маршрутах. Дефицит современных судов только углубится", - отметили в разведке.
В СВР добавили, что зато военный флот остается приоритетом: за шесть лет ВМФ рф получил пять подводных ракетоносцев "Борей-А" и четыре субмарины "Ясень-М".
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