Правительство РФ сокращает программу льготного лизинга для гражданского флота на 42 % - до $1,68 млрд на фоне роста стоимости строительства и дефицита бюджета. Это означает уменьшение плана строительства судов с 260 до 191 единицы.

Об этом рассказали в Службе внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в декабре 2024 года Кремль уже сокращал эту программу на 33 судна.

По данным СВР, основными причинами урезания программы являются подорожание компонентов, нарушение сроков сдачи судов и конкуренция с военными программами за ограниченные ресурсы. На сегодня государственная лизинговая компания не передала ни одного из предусмотренных сухогрузов.

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"Сокращение ставит под угрозу обновление гражданского флота, который ежегодно требует не менее 200 новых судов для обеспечения перевозок зерна, нефти и металла, в том числе на арктических и каспийских маршрутах. Дефицит современных судов только углубится", - отметили в разведке.

В СВР добавили, что зато военный флот остается приоритетом: за шесть лет ВМФ рф получил пять подводных ракетоносцев "Борей-А" и четыре субмарины "Ясень-М".

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