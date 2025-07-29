Уряд РФ скорочує програму пільгового лізингу для цивільного флоту на 42 % – до $1,68 млрд на тлі зростання вартості будівництва та дефіциту бюджету.Це означає зменшення плану будівництва суден із 260 до 191 одиниці.

Про це розповіли у Службі зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у грудні 2024 році Кремль уже скорочував цю програму на 33 судна.

За даними СЗР, основними причинами урізання програми є здорожчання компонентів, порушення строків здачі суден та конкуренція з військовими програмами за обмежені ресурси. На сьогодні державна лізингова компанія не передала жодного з передбачених суховантажів.

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"Скорочення ставить під загрозу оновлення цивільного флоту, який щорічно потребує щонайменше 200 нових суден для забезпечення перевезень зерна, нафти й металу, зокрема на арктичних і каспійських маршрутах. Дефіцит сучасних суден лише поглибиться", - зауважили в розвідці.

У СЗР додали, що натомість військовий флот залишається пріоритетом: за шість років ВМФ рф отримав п’ять підводних ракетоносців "Борей-А" та чотири субмарини "Ясень-М".

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