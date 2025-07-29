Зеленский провел беседу с премьером Канады Карни: обсудили ПВО, санкции и новый законопроект относительно НАБУ и САП

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 29 июля, провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Поблагодарил за поддержку наших людей - военную, финансовую помощь, санкции против России. Обсудили наши потребности, прежде всего укрепление ПВО дополнительными системами и ракетами, а также увеличение финансирования для совместного производства дронов, в частности перехватчиков", - отметил глава государства.

Также стороны обсудили санкции против России.

"В Москве очень боятся их, хотя и делают вид, будто это ничего для них не изменит. Данные наших разведок говорят совсем о другом. Именно поэтому важно увеличивать санкционное давление и принуждать агрессора к миру. Обеспечим необходимые шаги", - подчеркнул Зеленский.

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Зеленский и Карни также обсудили итоги недавней встречи в Стамбуле, где украинская сторона призвала к прекращению огня и прекращению атак на гражданскую инфраструктуру. Президент отметил, что до сих пор ждет ответ от РФ на предложение провести новый раунд переговоров на уровне лидеров стран.

"Спасибо Канаде за поддержку моего законопроекта, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов в Украине и предотвращает любые влияния и вмешательства со стороны России в работу нашей антикоррупционной инфраструктуры. У нас с Марком одинаковая позиция: теперь важно, чтобы 31 июля Верховная Рада поддержала этот законопроект в целом", - резюмировал президент.