Зеленський провів розмову з прем’єром Канади Карні: обговорили ППО, санкції та новий законопроєкт щодо НАБУ і САП

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 29 липня, провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Подякував за підтримку наших людей – військову, фінансову допомогу, санкції проти Росії. Обговорили наші потреби, передусім зміцнення ППО додатковими системами та ракетами, а також збільшення фінансування для спільного виробництва дронів, зокрема перехоплювачів", - зазначив голова держави.

Також сторони обговорили санкції проти Росії.

"У Москві дуже бояться їх, хоч і вдають, ніби це нічого для них не змінить. Дані наших розвідок говорять зовсім про інше. Саме тому важливо збільшувати санкційний тиск і примушувати агресора до миру. Забезпечимо необхідні кроки", - наголосив Зеленський.

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Зеленський та Карні також обговорили підсумки нещодавньої зустрічі у Стамбулі, де українська сторона закликала до припинення вогню і припинення атак на цивільну інфраструктуру. Президент зазначив, що досі чекає відповідь від РФ на пропозицію провести новий раунд переговорів на рівні лідерів країн.

"Дякую Канаді за підтримку мого законопроєкту, який гарантує незалежність і ефективність антикорупційних органів в Україні та запобігає будь-яким впливам і втручанням з боку Росії в роботу нашої антикорупційної інфраструктури. У нас із Марком однакова позиція: тепер важливо, щоб 31 липня Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у цілому", - резюмував президент.