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Новости Гос-VPN в России
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Государственный VPN, который не будет пускать ни в YouTube, ни в Instagram, планируют создать в России, - ЦПД

ГосVPN

В России предложили создать государственный VPN-сервис - "ГосVPN", который позволит россиянам заходить только на легальные, утвержденные правительством РФ зарубежные ресурсы - медицинские журналы и научные публикации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Зато государственный VPN будет блокировать доступ к так называемым "экстремистским" платформам - YouTube, Instagram и другим соцсетям. Однако в Кремле пока не придумали, как заставить граждан устанавливать такой сервис.

Инициатором такой идеи стал Герман Клименко, бывший советник Путина. По его замыслу, такой сервис позволит уберечь население от "враждебной" информации.

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Как отмечают в ЦПД, на самом деле Кремль под предлогом "заботы" об обществе пытается замаскировать свое истинное желание - усиление тотального контроля над гражданами.

Речь идет не только о цензуре контента: власть хочет знать, кто и когда его просматривает. В частности, "ГосVPN" и подобные нововведения становятся частью политики РФ, направленной на полную цифровую и информационную изоляцию населения.

Ранее Центр писал, что власти РФ продвигают государственный мессенджер, который должен заменить западные. А впоследствии Госдума приняла закон об установлении единого виртуального магазина приложений.

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Автор: 

интернет (1711) россия (96722) Центр противодействия дезинформации (142)


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Топ комментарии
+5
Здраствуй лапотная Северная Корея.
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29.07.2025 19:53 Ответить
+3
Ну ось і аналог Великого китайського фаєрволу. Далі буде як у північній кореє - один суцільний інтранет з декількома шлюзами, які повністю контролюються владою. А для виходу назовні потрібен буде спеціальний дозвіл.
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29.07.2025 19:56 Ответить
+3
Така штука, в Китаї працює. Її не потрібно встановлювати користувачам. За них, все вже зроблено
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29.07.2025 19:57 Ответить
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Здраствуй лапотная Северная Корея.
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29.07.2025 19:53 Ответить
Не хвилюйтесь, скоро і в Україні... Земля швидко перехоплює ініціативи у Кремля
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29.07.2025 20:20 Ответить
узбагойся, лапотний !

українці - вільні люди, які вміють постояти за себе

.
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29.07.2025 20:58 Ответить
Державний VPN з інтегрованим ФСБ.
Аналоговнєт!
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29.07.2025 19:55 Ответить
хай назвуть його "НИЗЗЯ !"
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29.07.2025 20:59 Ответить
Ну ось і аналог Великого китайського фаєрволу. Далі буде як у північній кореє - один суцільний інтранет з декількома шлюзами, які повністю контролюються владою. А для виходу назовні потрібен буде спеціальний дозвіл.
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29.07.2025 19:56 Ответить
Саме так. Але це, дороге задоволення
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29.07.2025 19:58 Ответить
В насправді це великий кацапський розпил грошей.
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29.07.2025 21:09 Ответить
Така штука, в Китаї працює. Її не потрібно встановлювати користувачам. За них, все вже зроблено
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29.07.2025 19:57 Ответить
Цифрова стіна!
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29.07.2025 19:58 Ответить
VPN, який блокує? Це так по кацапськи!
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29.07.2025 19:59 Ответить
Цікаво, хто в цьому змаганні переможе: Пекін чи Пхеньян. Абсолютна більшість кацапів і так не могла похизуватись високим IQ, але тепер стануть розумово "отрицательно виросшимі"
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29.07.2025 20:00 Ответить
Давно бы так. Невозможно в ютубе смотреть этих уродов. Ещё и в белой руси сделайте такое!
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29.07.2025 20:27 Ответить
А началось все с борьбы с террористами.
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29.07.2025 20:33 Ответить
Ахах... Бессмысленно и беспощадно. ВПН с функцией блокировки))))
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29.07.2025 20:46 Ответить
Ну хоч менше орчатини буде на ютуб. Гойда.
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29.07.2025 21:02 Ответить
запускайте чебурнет
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29.07.2025 21:08 Ответить
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29.07.2025 21:19 Ответить
І знову буде пшик.
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29.07.2025 21:12 Ответить
 
 