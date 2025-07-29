Государственный VPN, который не будет пускать ни в YouTube, ни в Instagram, планируют создать в России, - ЦПД

В России предложили создать государственный VPN-сервис - "ГосVPN", который позволит россиянам заходить только на легальные, утвержденные правительством РФ зарубежные ресурсы - медицинские журналы и научные публикации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Зато государственный VPN будет блокировать доступ к так называемым "экстремистским" платформам - YouTube, Instagram и другим соцсетям. Однако в Кремле пока не придумали, как заставить граждан устанавливать такой сервис.

Инициатором такой идеи стал Герман Клименко, бывший советник Путина. По его замыслу, такой сервис позволит уберечь население от "враждебной" информации.

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Как отмечают в ЦПД, на самом деле Кремль под предлогом "заботы" об обществе пытается замаскировать свое истинное желание - усиление тотального контроля над гражданами.

Речь идет не только о цензуре контента: власть хочет знать, кто и когда его просматривает. В частности, "ГосVPN" и подобные нововведения становятся частью политики РФ, направленной на полную цифровую и информационную изоляцию населения.

Ранее Центр писал, что власти РФ продвигают государственный мессенджер, который должен заменить западные. А впоследствии Госдума приняла закон об установлении единого виртуального магазина приложений.

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