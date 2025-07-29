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Новини Гос-VPN у Росії
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Державний VPN, який не пускатиме ні в YouTube, ні в Instagram, планують створити у Росії, - ЦПД

ГосVPN

У Росії запропонували створити державний VPN-сервіс — "ГосVPN", який дозволятиме росіянам заходити лише на легальні, затверджені урядом РФ зарубіжні ресурси — медичні журнали та наукові публікації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України. 

Натомість державний VPN блокуватиме доступ до так званих "екстремістських" платформ — YouTube, Instagram та інших соцмереж. Проте у Кремлі поки не придумали, як змусити громадян встановлювати такий сервіс.

Ініціатором такої ідеї став Герман Клименко, колишній радник путіна. За його задумом, такий сервіс дозволятиме вберегти населення від "ворожої" інформації.

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Як зазначають у ЦПД, насправді ж Кремль під приводом "турботи" про суспільство намагається замаскувати своє справжнє бажання — посилення тотального контролю над громадянами.

Йдеться не лише про цензуру контенту: влада хоче знати, хто і коли його переглядає. Так, "ГосVPN" та подібні нововведення стають частиною політики РФ, спрямованої на повну цифрову та інформаційну ізоляцію населення.

Раніше Центр писав, що влада РФ просуває державний месенджер, який має замінити західні. А згодом Держдума ухвалила закон про встановлення єдиного віртуального магазину застосунків.

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Автор: 

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Здраствуй лапотная Северная Корея.
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29.07.2025 19:53 Відповісти
Не хвилюйтесь, скоро і в Україні... Земля швидко перехоплює ініціативи у Кремля
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29.07.2025 20:20 Відповісти
Державний VPN з інтегрованим ФСБ.
Аналоговнєт!
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29.07.2025 19:55 Відповісти
Ну ось і аналог Великого китайського фаєрволу. Далі буде як у північній кореє - один суцільний інтранет з декількома шлюзами, які повністю контролюються владою. А для виходу назовні потрібен буде спеціальний дозвіл.
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29.07.2025 19:56 Відповісти
Саме так. Але це, дороге задоволення
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29.07.2025 19:58 Відповісти
Така штука, в Китаї працює. Її не потрібно встановлювати користувачам. За них, все вже зроблено
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29.07.2025 19:57 Відповісти
Цифрова стіна!
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29.07.2025 19:58 Відповісти
VPN, який блокує? Це так по кацапськи!
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29.07.2025 19:59 Відповісти
Цікаво, хто в цьому змаганні переможе: Пекін чи Пхеньян. Абсолютна більшість кацапів і так не могла похизуватись високим IQ, але тепер стануть розумово "отрицательно виросшимі"
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29.07.2025 20:00 Відповісти
Давно бы так. Невозможно в ютубе смотреть этих уродов. Ещё и в белой руси сделайте такое!
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29.07.2025 20:27 Відповісти
А началось все с борьбы с террористами.
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29.07.2025 20:33 Відповісти
 
 