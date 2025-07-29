Державний VPN, який не пускатиме ні в YouTube, ні в Instagram, планують створити у Росії, - ЦПД

У Росії запропонували створити державний VPN-сервіс — "ГосVPN", який дозволятиме росіянам заходити лише на легальні, затверджені урядом РФ зарубіжні ресурси — медичні журнали та наукові публікації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Натомість державний VPN блокуватиме доступ до так званих "екстремістських" платформ — YouTube, Instagram та інших соцмереж. Проте у Кремлі поки не придумали, як змусити громадян встановлювати такий сервіс.

Ініціатором такої ідеї став Герман Клименко, колишній радник путіна. За його задумом, такий сервіс дозволятиме вберегти населення від "ворожої" інформації.

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Як зазначають у ЦПД, насправді ж Кремль під приводом "турботи" про суспільство намагається замаскувати своє справжнє бажання — посилення тотального контролю над громадянами.

Йдеться не лише про цензуру контенту: влада хоче знати, хто і коли його переглядає. Так, "ГосVPN" та подібні нововведення стають частиною політики РФ, спрямованої на повну цифрову та інформаційну ізоляцію населення.

Раніше Центр писав, що влада РФ просуває державний месенджер, який має замінити західні. А згодом Держдума ухвалила закон про встановлення єдиного віртуального магазину застосунків.

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