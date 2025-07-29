Силы беспилотных систем поразили 691 цель оккупантов за сутки. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 28-29 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 691 уникальную цель противника.

Об этом сообщает пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, среди пораженных целей:

169 единиц личного состава, из которых 93 - ликвидировано;

37 единиц автомобильной техники и 19 мотоциклов;

4 артиллерийские системы и 1 танк.

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Кроме того, уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 13 точек вылета операторов БПЛА.



Отмечается, что в целом в течение июля (01-29.07) уничтожено/поражено 22 120 целей, из которых 4856 - личный состав противника.