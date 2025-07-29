Силы беспилотных систем поразили 691 цель оккупантов за сутки. ИНФОГРАФИКА
В течение суток 28-29 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 691 уникальную цель противника.
Об этом сообщает пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, среди пораженных целей:
- 169 единиц личного состава, из которых 93 - ликвидировано;
- 37 единиц автомобильной техники и 19 мотоциклов;
- 4 артиллерийские системы и 1 танк.
Кроме того, уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 13 точек вылета операторов БПЛА.
Отмечается, что в целом в течение июля (01-29.07) уничтожено/поражено 22 120 целей, из которых 4856 - личный состав противника.
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Центр 820 #589399
показать весь комментарий29.07.2025 20:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ирина Александра
показать весь комментарий29.07.2025 20:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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