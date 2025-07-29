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Новости Результаты работы подразделений СБС
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Силы беспилотных систем поразили 691 цель оккупантов за сутки. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 28-29 июля подразделения Сил беспилотных систем поразили 691 уникальную цель противника.

Об этом сообщает пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, среди пораженных целей:

  • 169 единиц личного состава, из которых 93 - ликвидировано;
  • 37 единиц автомобильной техники и 19 мотоциклов;
  • 4 артиллерийские системы и 1 танк.

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Работа СБС за сутки

Кроме того, уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 13 точек вылета операторов БПЛА.

Отмечается, что в целом в течение июля (01-29.07) уничтожено/поражено 22 120 целей, из которых 4856 - личный состав противника.

Автор: 

беспилотник (4023) уничтожение (7576) Силы беспилотных систем (168)


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і ****** дня на додачу. в ТГ Мадяра.
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29.07.2025 20:21 Ответить
гарно попрацювали хлопці..мочить орків ..
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29.07.2025 20:59 Ответить
 
 