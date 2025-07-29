Сили безпілотних систем уразили 691 ціль окупантів за добу. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби 28-29 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 691 унікальну ціль противника.
Про це повідомляє пресслужба СБС, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, серед уражених цілей:
- 169 одиниць особового складу, з яких 93 – ліквідовано;
- 37 одиниць автомобільної техніки та 19 мотоциклів;
- 4 артилерійські системи та 1 танк.
Крім того, знищено 26 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 13 точок вильоту операторів БПЛА.
Зазначається, що загалом протягом липня (01–29.07) знищено/уражено 22 120 цілей, з яких 4856 – особовий склад противника.
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Центр 820 #589399
показати весь коментар29.07.2025 20:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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