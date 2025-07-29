Сили безпілотних систем уразили 691 ціль окупантів за добу. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби 28-29 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 691 унікальну ціль противника.

Про це повідомляє пресслужба СБС, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, серед уражених цілей:

169 одиниць особового складу, з яких 93 – ліквідовано;

37 одиниць автомобільної техніки та 19 мотоциклів;

4 артилерійські системи та 1 танк.

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Крім того, знищено 26 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 13 точок вильоту операторів БПЛА.



Зазначається, що загалом протягом липня (01–29.07) знищено/уражено 22 120 цілей, з яких 4856 – особовий склад противника.