В этом году Украина планирует привлечь $39 млрд внешнего финансирования, - Свириденко
В этом году Украина намерена привлечь $39 млрд внешнего финансирования. А благодаря изменениям в госбюджет планируют получить более 400 млрд грн дополнительных средств на нужды сектора безопасности и обороны.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
"В этом году Украина планирует привлечь $39 млрд внешнего финансирования. Работаем с партнерами также на перспективу - чтобы обеспечить стабильность финансирования в 2026 году", - сообщила она.
Все запланированные августовские платежи поступят вовремя. Правительство выполнит все социальные обязательства перед гражданами в полном объеме.
"Также ожидаем положительного решения Верховной Рады относительно изменений в госбюджет. Это позволит обеспечить потребности сектора безопасности и обороны. Речь идет о более 400 млрд грн дополнительных средств", - отметила премьер.
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Ще тиждня не пройшло, як потенційним інвесторам продемонстрували їхні перспективи у правовому полі.
Хоча, якщо "інвесторами" будуть офшорні компанії Міндіча, то все буде Ок.
Це дуже старий фінт:
1. Крадеш гроші.
2. Виводиш в офшор.
3. В офшорі реєструєш компанію... ну Green Sale Ltd, наприклад.
4. Заводиш туди гроші.
5. "Інвестуєш" іх в Україну.
6. Отримуєш кінські дивіденти.
...
3. Реєструєш ще одну компанію.
4. Заводиш туди гроші.
5. "Інвестуєш" іх в Україну.
6. Отримуєш кінські дивіденти.
...
Вуаля - у тебе вже не крадені гроші, а чесно зароблені на інвестиціях дивіденти.
про український Закон про антисемітизм...
Максим, думай глибше!
Замість розвитку бізнесу України, ця планує вмовляти підвищенння боргу!
До бабки не ходи - ця ****** вже в батальоні Монако!
- ПНХ і МЕНШЕ КРАДИ!