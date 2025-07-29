В этом году Украина планирует привлечь $39 млрд внешнего финансирования, - Свириденко

В этом году Украина намерена привлечь $39 млрд внешнего финансирования. А благодаря изменениям в госбюджет планируют получить более 400 млрд грн дополнительных средств на нужды сектора безопасности и обороны.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом году Украина планирует привлечь $39 млрд внешнего финансирования. Работаем с партнерами также на перспективу - чтобы обеспечить стабильность финансирования в 2026 году", - сообщила она.

Все запланированные августовские платежи поступят вовремя. Правительство выполнит все социальные обязательства перед гражданами в полном объеме.

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"Также ожидаем положительного решения Верховной Рады относительно изменений в госбюджет. Это позволит обеспечить потребности сектора безопасности и обороны. Речь идет о более 400 млрд грн дополнительных средств", - отметила премьер.