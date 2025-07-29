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Новости Внешнее финансирование
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В этом году Украина планирует привлечь $39 млрд внешнего финансирования, - Свириденко

Свириденко

В этом году Украина намерена привлечь $39 млрд внешнего финансирования. А благодаря изменениям в госбюджет планируют получить более 400 млрд грн дополнительных средств на нужды сектора безопасности и обороны.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

"В этом году Украина планирует привлечь $39 млрд внешнего финансирования. Работаем с партнерами также на перспективу - чтобы обеспечить стабильность финансирования в 2026 году", - сообщила она.

Все запланированные августовские платежи поступят вовремя. Правительство выполнит все социальные обязательства перед гражданами в полном объеме.

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"Также ожидаем положительного решения Верховной Рады относительно изменений в госбюджет. Это позволит обеспечить потребности сектора безопасности и обороны. Речь идет о более 400 млрд грн дополнительных средств", - отметила премьер.

Автор: 

финансирование (1821) финансы (346) Свириденко Юлия (176)


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Топ комментарии
+14
Тада.

Ще тиждня не пройшло, як потенційним інвесторам продемонстрували їхні перспективи у правовому полі.

Хоча, якщо "інвесторами" будуть офшорні компанії Міндіча, то все буде Ок.
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29.07.2025 20:34 Ответить
+12
Спочатку нагадили під двері партнерам, а потім стукають, щоб попросити папір витерти сраку!
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29.07.2025 20:39 Ответить
+4
Він покидьок, а не божевільний
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29.07.2025 20:36 Ответить
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Тада.

Ще тиждня не пройшло, як потенційним інвесторам продемонстрували їхні перспективи у правовому полі.

Хоча, якщо "інвесторами" будуть офшорні компанії Міндіча, то все буде Ок.
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29.07.2025 20:34 Ответить
Він покидьок, а не божевільний
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29.07.2025 20:36 Ответить
Нє-нє.

Це дуже старий фінт:
1. Крадеш гроші.
2. Виводиш в офшор.
3. В офшорі реєструєш компанію... ну Green Sale Ltd, наприклад.
4. Заводиш туди гроші.
5. "Інвестуєш" іх в Україну.
6. Отримуєш кінські дивіденти.
...
3. Реєструєш ще одну компанію.
4. Заводиш туди гроші.
5. "Інвестуєш" іх в Україну.
6. Отримуєш кінські дивіденти.
...
Вуаля - у тебе вже не крадені гроші, а чесно зароблені на інвестиціях дивіденти.
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29.07.2025 21:09 Ответить
Всі кошти повинні йти на ЗСУ,усі інші з сектору повинні отримувати мінімальні зарплати.
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29.07.2025 20:35 Ответить
Таварщь Залізняк! Покиньте ваші антисемітські замашки. Нагадайте собі
про український Закон про антисемітизм...
Максим, думай глибше!
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29.07.2025 20:39 Ответить
сектор, сектор... а, сектор Газа, ну, це махровий антисемітизм
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29.07.2025 20:47 Ответить
Чувак, опиши свою думку людською мовою. Без літературних понтів.
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29.07.2025 20:51 Ответить
а що з цими коштами зробить міністро шмиргаль? напевно те ж саме що і фабержеголовий та чубурек.
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29.07.2025 20:47 Ответить
Спочатку нагадили під двері партнерам, а потім стукають, щоб попросити папір витерти сраку!
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29.07.2025 20:39 Ответить
Весь час ви покидьки ,які випадково потрапили до влади, тільки і робите що плануєте,на більше ви не здатні,єдине що у вас виходить це мородерити,брехати,зраджувати.
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29.07.2025 20:42 Ответить
Звиздець Україні з цією окуляркою!
Замість розвитку бізнесу України, ця планує вмовляти підвищенння боргу!
До бабки не ходи - ця ****** вже в батальоні Монако!
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29.07.2025 20:43 Ответить
Такими темпами знищення незалежності антикорупційних органів ці 39 лярдів отримаєм хіба що від Міндіча, Зеленського та його 5-6 менеджерів. хоча про що я?
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29.07.2025 20:44 Ответить
- Дядя ЄС, дай мільярд!
- ПНХ і МЕНШЕ КРАДИ!
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29.07.2025 20:44 Ответить
Свириденко. Может ти парешаэш виконання рішення суду по виплаті ПФУ грошових коштів? ****, а не влада, три роки вже чекаю.
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29.07.2025 20:45 Ответить
"У цьому році Україна планує залучити $39 млрд зовнішнього фінансування. Працює з партнерами також на перспективу і "зезедент" з ВЗРадою.творячи антиукраїнську куйню.за котру мають всі до одного подати заяви і добровільно звільнитися з "хлібних посад" котрі на утриманні українського народубінтереси.котрого вони продають
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29.07.2025 20:49 Ответить
Щас після дощика в четвер на суху п'ятницю яяяк проголосують, от тоді ЄС просто завалить нас грошима. Тут головне, щоб в п'ятницю не задощило
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29.07.2025 20:51 Ответить
У москалів візьмете?
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29.07.2025 20:54 Ответить
вона шо ,нюхає те саме шо і 🤡 зеленський ?...от то єдіне шо інвестують , зі своєй кишені ,шоб при владі утриматися , Сосна корабельна ...
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29.07.2025 21:01 Ответить
Не Україна планує отримати, а слуги урода, які не здатні підтримувати економіку, будуть просити допомогу як порноактриси.
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29.07.2025 21:05 Ответить
 
 