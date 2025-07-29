Цьогоріч Україна планує залучити $39 млрд зовнішнього фінансування, - Свириденко

Цього року Україна має намір залучити $39 млрд зовнішнього фінансування. А завдяки змінам до держбюджету планують отримати понад 400 млрд грн додаткових коштів на потреби сектору безпеки й оборони.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"У цьому році Україна планує залучити $39 млрд зовнішнього фінансування. Працюємо з партнерами також на перспективу — щоб забезпечити стабільність фінансування у 2026 році", - повідомила вона.

Всі заплановані серпневі платежі надійдуть вчасно. Уряд виконає всі соціальні зобовʼязання перед громадянами у повному обсязі.

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"Також очікуємо на позитивне рішення Верховної Ради щодо змін до держбюджету. Це дозволить забезпечити потреби сектору безпеки й оборони. Йдеться про понад 400 млрд грн додаткових коштів", - зазначила прем'єрка.