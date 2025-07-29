Цьогоріч Україна планує залучити $39 млрд зовнішнього фінансування, - Свириденко
Цього року Україна має намір залучити $39 млрд зовнішнього фінансування. А завдяки змінам до держбюджету планують отримати понад 400 млрд грн додаткових коштів на потреби сектору безпеки й оборони.
Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
"У цьому році Україна планує залучити $39 млрд зовнішнього фінансування. Працюємо з партнерами також на перспективу — щоб забезпечити стабільність фінансування у 2026 році", - повідомила вона.
Всі заплановані серпневі платежі надійдуть вчасно. Уряд виконає всі соціальні зобовʼязання перед громадянами у повному обсязі.
"Також очікуємо на позитивне рішення Верховної Ради щодо змін до держбюджету. Це дозволить забезпечити потреби сектору безпеки й оборони. Йдеться про понад 400 млрд грн додаткових коштів", - зазначила прем'єрка.
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Ще тиждня не пройшло, як потенційним інвесторам продемонстрували їхні перспективи у правовому полі.
Хоча, якщо "інвесторами" будуть офшорні компанії Міндіча, то все буде Ок.
Це дуже старий фінт:
1. Крадеш гроші.
2. Виводиш в офшор.
3. В офшорі реєструєш компанію... ну Green Sale Ltd, наприклад.
4. Заводиш туди гроші.
5. "Інвестуєш" іх в Україну.
6. Отримуєш кінські дивіденти.
...
3. Реєструєш ще одну компанію.
4. Заводиш туди гроші.
5. "Інвестуєш" іх в Україну.
6. Отримуєш кінські дивіденти.
...
Вуаля - у тебе вже не крадені гроші, а чесно зароблені на інвестиціях дивіденти.
про український Закон про антисемітизм...
Максим, думай глибше!
Замість розвитку бізнесу України, ця планує вмовляти підвищенння боргу!
До бабки не ходи - ця ****** вже в батальоні Монако!
- ПНХ і МЕНШЕ КРАДИ!