УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10221 відвідувач онлайн
Новини Зовнішнє фінансування
718 22

Цьогоріч Україна планує залучити $39 млрд зовнішнього фінансування, - Свириденко

Свириденко

Цього року Україна має намір залучити $39 млрд зовнішнього фінансування. А завдяки змінам до держбюджету планують отримати понад 400 млрд грн додаткових коштів на потреби сектору безпеки й оборони. 

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"У цьому році Україна планує залучити $39 млрд зовнішнього фінансування. Працюємо з партнерами також на перспективу — щоб забезпечити стабільність фінансування у 2026 році", - повідомила вона.

Всі заплановані серпневі платежі надійдуть вчасно. Уряд виконає всі соціальні зобовʼязання перед громадянами у повному обсязі.

Також читайте: Свириденко анонсувала аудит усіх видатків держави

"Також очікуємо на позитивне рішення Верховної Ради щодо змін до держбюджету. Це дозволить забезпечити потреби сектору безпеки й оборони. Йдеться про понад 400 млрд грн додаткових коштів", - зазначила прем'єрка.

Автор: 

фінансування (3206) фінанси (345) Свириденко Юлія (396)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Тада.

Ще тиждня не пройшло, як потенційним інвесторам продемонстрували їхні перспективи у правовому полі.

Хоча, якщо "інвесторами" будуть офшорні компанії Міндіча, то все буде Ок.
показати весь коментар
29.07.2025 20:34 Відповісти
+12
Спочатку нагадили під двері партнерам, а потім стукають, щоб попросити папір витерти сраку!
показати весь коментар
29.07.2025 20:39 Відповісти
+5
Він покидьок, а не божевільний
показати весь коментар
29.07.2025 20:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тада.

Ще тиждня не пройшло, як потенційним інвесторам продемонстрували їхні перспективи у правовому полі.

Хоча, якщо "інвесторами" будуть офшорні компанії Міндіча, то все буде Ок.
показати весь коментар
29.07.2025 20:34 Відповісти
Він покидьок, а не божевільний
показати весь коментар
29.07.2025 20:36 Відповісти
Нє-нє.

Це дуже старий фінт:
1. Крадеш гроші.
2. Виводиш в офшор.
3. В офшорі реєструєш компанію... ну Green Sale Ltd, наприклад.
4. Заводиш туди гроші.
5. "Інвестуєш" іх в Україну.
6. Отримуєш кінські дивіденти.
...
3. Реєструєш ще одну компанію.
4. Заводиш туди гроші.
5. "Інвестуєш" іх в Україну.
6. Отримуєш кінські дивіденти.
...
Вуаля - у тебе вже не крадені гроші, а чесно зароблені на інвестиціях дивіденти.
показати весь коментар
29.07.2025 21:09 Відповісти
Всі кошти повинні йти на ЗСУ,усі інші з сектору повинні отримувати мінімальні зарплати.
показати весь коментар
29.07.2025 20:35 Відповісти
Таварщь Залізняк! Покиньте ваші антисемітські замашки. Нагадайте собі
про український Закон про антисемітизм...
Максим, думай глибше!
показати весь коментар
29.07.2025 20:39 Відповісти
сектор, сектор... а, сектор Газа, ну, це махровий антисемітизм
показати весь коментар
29.07.2025 20:47 Відповісти
Чувак, опиши свою думку людською мовою. Без літературних понтів.
показати весь коментар
29.07.2025 20:51 Відповісти
а що з цими коштами зробить міністро шмиргаль? напевно те ж саме що і фабержеголовий та чубурек.
показати весь коментар
29.07.2025 20:47 Відповісти
Спочатку нагадили під двері партнерам, а потім стукають, щоб попросити папір витерти сраку!
показати весь коментар
29.07.2025 20:39 Відповісти
Весь час ви покидьки ,які випадково потрапили до влади, тільки і робите що плануєте,на більше ви не здатні,єдине що у вас виходить це мородерити,брехати,зраджувати.
показати весь коментар
29.07.2025 20:42 Відповісти
Звиздець Україні з цією окуляркою!
Замість розвитку бізнесу України, ця планує вмовляти підвищенння боргу!
До бабки не ходи - ця ****** вже в батальоні Монако!
показати весь коментар
29.07.2025 20:43 Відповісти
Такими темпами знищення незалежності антикорупційних органів ці 39 лярдів отримаєм хіба що від Міндіча, Зеленського та його 5-6 менеджерів. хоча про що я?
показати весь коментар
29.07.2025 20:44 Відповісти
- Дядя ЄС, дай мільярд!
- ПНХ і МЕНШЕ КРАДИ!
показати весь коментар
29.07.2025 20:44 Відповісти
Свириденко. Может ти парешаэш виконання рішення суду по виплаті ПФУ грошових коштів? ****, а не влада, три роки вже чекаю.
показати весь коментар
29.07.2025 20:45 Відповісти
"У цьому році Україна планує залучити $39 млрд зовнішнього фінансування. Працює з партнерами також на перспективу і "зезедент" з ВЗРадою.творячи антиукраїнську куйню.за котру мають всі до одного подати заяви і добровільно звільнитися з "хлібних посад" котрі на утриманні українського народубінтереси.котрого вони продають
показати весь коментар
29.07.2025 20:49 Відповісти
Щас після дощика в четвер на суху п'ятницю яяяк проголосують, от тоді ЄС просто завалить нас грошима. Тут головне, щоб в п'ятницю не задощило
показати весь коментар
29.07.2025 20:51 Відповісти
У москалів візьмете?
показати весь коментар
29.07.2025 20:54 Відповісти
вона шо ,нюхає те саме шо і 🤡 зеленський ?...от то єдіне шо інвестують , зі своєй кишені ,шоб при владі утриматися , Сосна корабельна ...
показати весь коментар
29.07.2025 21:01 Відповісти
Не Україна планує отримати, а слуги урода, які не здатні підтримувати економіку, будуть просити допомогу як порноактриси.
показати весь коментар
29.07.2025 21:05 Відповісти
Міндіч с чернишовим за пів року більше скомунхозили
показати весь коментар
29.07.2025 21:39 Відповісти
поки Йуля 2.0 не призначить згідно закону обраного голову БЕБ, то їй краще планувати черговий мілліард дерев ніж мілліадри допомоги від Заходу
показати весь коментар
29.07.2025 22:12 Відповісти
 
 