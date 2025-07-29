Украинские производители дронов получат еще 400 миллионов евро на этой неделе, - Зеленский
Украинские компании, которые производят дроны, получат еще 400 миллионов евро в течение этой недели.
Об этом в видеообращении рассказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"На днях уже финализируются договоренности с нашими партнерами о средствах на дроны - еще плюс 400 миллионов евро для наших украинских компаний, для наших украинских производителей дронов зайдут на счета производителей в Украине в течение этой недели. Договоренность Украина - Нидерланды. Все задачи по производству дронов на этот год выполняем и именно так выполняем, как нужно", - отметил Зеленский.
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+6 Small Jerboa
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+5 Oresta Bartka
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+4 Vadym Sestritsyn #580662
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...Ізраїльський зірковий комік Дуду Топаз також пішов у політику, але... Після цього він втратив все, що мав, а останні роки життя провів між тюрмою і божевільнею. Поки нарешті з другої спроби не покінчив життя самогубством, повісившись на шлангу душової кабінки тюремної камери...
Там, вже навіть Тищенко Коля-котлета у виробники дронів давно записався!
А на наступному тижні, може і Безугла "виробництво" відкриє...
І знову нагадаю, що у листопаді 2023-го влада (якийсь міністр) звітував, що в серію запущений "український аналог шахедів".
За майже 2 роки ми маємо рашистські атаки по кілька сотен шахедів/обманок на добу і тишу від влади щодо наших аналогів. Невже за ці майже 2 роки не вийшли на потужність хочаб 100шт/тиждень?