Украинские производители дронов получат еще 400 миллионов евро на этой неделе, - Зеленский

Украинские компании, которые производят дроны, получат еще 400 миллионов евро в течение этой недели.

Об этом в видеообращении рассказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"На днях уже финализируются договоренности с нашими партнерами о средствах на дроны - еще плюс 400 миллионов евро для наших украинских компаний, для наших украинских производителей дронов зайдут на счета производителей в Украине в течение этой недели. Договоренность Украина - Нидерланды. Все задачи по производству дронов на этот год выполняем и именно так выполняем, как нужно", - отметил Зеленский.

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