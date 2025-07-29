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Новости Инвестиции в производство дронов
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Украинские производители дронов получат еще 400 миллионов евро на этой неделе, - Зеленский

Владимир Зеленский

Украинские компании, которые производят дроны, получат еще 400 миллионов евро в течение этой недели.

Об этом в видеообращении рассказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"На днях уже финализируются договоренности с нашими партнерами о средствах на дроны - еще плюс 400 миллионов евро для наших украинских компаний, для наших украинских производителей дронов зайдут на счета производителей в Украине в течение этой недели. Договоренность Украина - Нидерланды. Все задачи по производству дронов на этот год выполняем и именно так выполняем, как нужно", - отметил Зеленский.

Читайте: Зеленский провел совещание по ситуации в оборонной сфере: Украинского оружия должно стать больше. ФОТО

Автор: 

украинское оружие (182) ОПК (173) дроны (4361)


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Топ комментарии
+6
Да-да, віримо...
Там, вже навіть Тищенко Коля-котлета у виробники дронів давно записався!
А на наступному тижні, може і Безугла "виробництво" відкриє...
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29.07.2025 20:42 Ответить
+5
Зєля, від тебе фуєють я і Твоя Карма.
----------------------------------------

...Ізраїльський зірковий комік Дуду Топаз також пішов у політику, але... Після цього він втратив все, що мав, а останні роки життя провів між тюрмою і божевільнею. Поки нарешті з другої спроби не покінчив життя самогубством, повісившись на шлангу душової кабінки тюремної камери...
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29.07.2025 20:43 Ответить
+4
Зеля раздал отец родной. А сколько другани отримали цього тижня ?
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29.07.2025 20:40 Ответить
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Зеля раздал отец родной. А сколько другани отримали цього тижня ?
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29.07.2025 20:40 Ответить
Зєля, від тебе фуєють я і Твоя Карма.
----------------------------------------

...Ізраїльський зірковий комік Дуду Топаз також пішов у політику, але... Після цього він втратив все, що мав, а останні роки життя провів між тюрмою і божевільнею. Поки нарешті з другої спроби не покінчив життя самогубством, повісившись на шлангу душової кабінки тюремної камери...
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29.07.2025 20:43 Ответить
Благодєтєль ти наш! І все ж - а ти не бре?
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29.07.2025 20:41 Ответить
Бре... І шо ви мінє сдєлаітє? У міня 73% вашіх прідуркаф...
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29.07.2025 20:54 Ответить
Да-да, віримо...
Там, вже навіть Тищенко Коля-котлета у виробники дронів давно записався!
А на наступному тижні, може і Безугла "виробництво" відкриє...
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29.07.2025 20:42 Ответить
Та що ти все грошима вимірюєш, просто скажи: це дасть змогу утримати хоча б Запор чи Краматорськ?
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29.07.2025 20:44 Ответить
Всі завдання з виробництва дронів на цей рік виконуємо і саме так виконуємо, як потрібно", - зазначив Зеленський. "нехай Тебе Твої справи хвалять , а не Твоя брехлива "хліборізка"
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29.07.2025 20:45 Ответить
гарна новина за дронами майбутнє
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29.07.2025 20:46 Ответить
Це вже який мільон пішов?
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29.07.2025 20:47 Ответить
Не може бути. Булочка , як проститутка десь грошенята вициганив!!!! Мерзота!!!
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29.07.2025 20:47 Ответить
Знову Міндіча підігрієш?
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29.07.2025 20:50 Ответить
ПНХ, sorry за французську
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29.07.2025 20:51 Ответить
Іще 400 міньонів. І там потім іще. А дрони то де?
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29.07.2025 20:55 Ответить
Українські виробники дронів отримають іще 400 млн євро. А скільки це буде в переводі на локшину чи в золотодощевому еквіваленті? Бонусом виробникам виділять також мільярд дерев і мільйон ГігаВатт електроенергії.
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29.07.2025 21:02 Ответить
Перекладаю - На рахунки фірм, які мають стосунки до мене, Єрмака, і Арахамії, і випускають великий ПУК, переведуть ще 400 мільйонів євро. Що не може не радувати!
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29.07.2025 21:04 Ответить
А з бюджету скільки? Чи це недоторкане?
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29.07.2025 21:06 Ответить
З великим нетерпінням чекаю на прикінці тижня заяву про черговий ******* дронів для війська: язиком молоть - не мішки тягати. До речі! А де звіт про попередні ******** дронів? Про неякісні дрони, які забезпечило МОУ, від військових - чув, про те, що тримаються тільки на допомозі волонтерів - теж чув, а про те, що за гроші держави/партнерів виробляється N дронів на добу/тиждень/місяць - не чув.

І знову нагадаю, що у листопаді 2023-го влада (якийсь міністр) звітував, що в серію запущений "український аналог шахедів".
За майже 2 роки ми маємо рашистські атаки по кілька сотен шахедів/обманок на добу і тишу від влади щодо наших аналогів. Невже за ці майже 2 роки не вийшли на потужність хочаб 100шт/тиждень?
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29.07.2025 21:09 Ответить
А кому грошей даш на виробництво балістики? Стерненко на донати не купить.
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29.07.2025 21:12 Ответить
 
 