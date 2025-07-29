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Новини Інвестиції у виробництво дронів
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Українські виробники дронів отримають іще 400 мільйонів євро цього тижня, - Зеленський

Володимир Зеленський

Українські компанії, які виробляють дрони, отримають іще 400 мільйонів євро протягом цього тижня.

Про це у відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Цими днями вже фіналізуються домовленості з нашими партнерами про кошти на дрони – іще плюс 400 мільйонів євро для наших українських компаній, для наших українських виробників дронів зайдуть на рахунки виробників в Україні протягом цього тижня. Домовленість Україна – Нідерланди. Всі завдання з виробництва дронів на цей рік виконуємо і саме так виконуємо, як потрібно", - зазначив Зеленський.

Читайте: Зеленський провів нараду щодо ситуації в оборонній сфері: Української зброї має стати більше. ФОТО

Автор: 

українська зброя (194) ОПК (251) дрони (5199)


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Топ коментарі
+9
Зєля, від тебе фуєють я і Твоя Карма.
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...Ізраїльський зірковий комік Дуду Топаз також пішов у політику, але... Після цього він втратив все, що мав, а останні роки життя провів між тюрмою і божевільнею. Поки нарешті з другої спроби не покінчив життя самогубством, повісившись на шлангу душової кабінки тюремної камери...
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29.07.2025 20:43 Відповісти
+8
Да-да, віримо...
Там, вже навіть Тищенко Коля-котлета у виробники дронів давно записався!
А на наступному тижні, може і Безугла "виробництво" відкриє...
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29.07.2025 20:42 Відповісти
+7
Зеля раздал отец родной. А сколько другани отримали цього тижня ?
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29.07.2025 20:40 Відповісти
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Зеля раздал отец родной. А сколько другани отримали цього тижня ?
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29.07.2025 20:40 Відповісти
Зєля, від тебе фуєють я і Твоя Карма.
----------------------------------------

...Ізраїльський зірковий комік Дуду Топаз також пішов у політику, але... Після цього він втратив все, що мав, а останні роки життя провів між тюрмою і божевільнею. Поки нарешті з другої спроби не покінчив життя самогубством, повісившись на шлангу душової кабінки тюремної камери...
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29.07.2025 20:43 Відповісти
Благодєтєль ти наш! І все ж - а ти не бре?
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29.07.2025 20:41 Відповісти
Бре... І шо ви мінє сдєлаітє? У міня 73% вашіх прідуркаф...
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29.07.2025 20:54 Відповісти
Да-да, віримо...
Там, вже навіть Тищенко Коля-котлета у виробники дронів давно записався!
А на наступному тижні, може і Безугла "виробництво" відкриє...
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29.07.2025 20:42 Відповісти
Та що ти все грошима вимірюєш, просто скажи: це дасть змогу утримати хоча б Запор чи Краматорськ?
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29.07.2025 20:44 Відповісти
Всі завдання з виробництва дронів на цей рік виконуємо і саме так виконуємо, як потрібно", - зазначив Зеленський. "нехай Тебе Твої справи хвалять , а не Твоя брехлива "хліборізка"
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29.07.2025 20:45 Відповісти
гарна новина за дронами майбутнє
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29.07.2025 20:46 Відповісти
Це вже який мільон пішов?
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29.07.2025 20:47 Відповісти
Не може бути. Булочка , як проститутка десь грошенята вициганив!!!! Мерзота!!!
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29.07.2025 20:47 Відповісти
Знову Міндіча підігрієш?
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29.07.2025 20:50 Відповісти
ПНХ, sorry за французську
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29.07.2025 20:51 Відповісти
Іще 400 міньонів. І там потім іще. А дрони то де?
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29.07.2025 20:55 Відповісти
Українські виробники дронів отримають іще 400 млн євро. А скільки це буде в переводі на локшину чи в золотодощевому еквіваленті? Бонусом виробникам виділять також мільярд дерев і мільйон ГігаВатт електроенергії.
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29.07.2025 21:02 Відповісти
Перекладаю - На рахунки фірм, які мають стосунки до мене, Єрмака, і Арахамії, і випускають великий ПУК, переведуть ще 400 мільйонів євро. Що не може не радувати!
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29.07.2025 21:04 Відповісти
А з бюджету скільки? Чи це недоторкане?
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29.07.2025 21:06 Відповісти
З великим нетерпінням чекаю на прикінці тижня заяву про черговий ******* дронів для війська: язиком молоть - не мішки тягати. До речі! А де звіт про попередні ******** дронів? Про неякісні дрони, які забезпечило МОУ, від військових - чув, про те, що тримаються тільки на допомозі волонтерів - теж чув, а про те, що за гроші держави/партнерів виробляється N дронів на добу/тиждень/місяць - не чув.

І знову нагадаю, що у листопаді 2023-го влада (якийсь міністр) звітував, що в серію запущений "український аналог шахедів".
За майже 2 роки ми маємо рашистські атаки по кілька сотен шахедів/обманок на добу і тишу від влади щодо наших аналогів. Невже за ці майже 2 роки не вийшли на потужність хочаб 100шт/тиждень?
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29.07.2025 21:09 Відповісти
А кому грошей даш на виробництво балістики? Стерненко на донати не купить.
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29.07.2025 21:12 Відповісти
 
 