Українські виробники дронів отримають іще 400 мільйонів євро цього тижня, - Зеленський
Українські компанії, які виробляють дрони, отримають іще 400 мільйонів євро протягом цього тижня.
Про це у відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Цими днями вже фіналізуються домовленості з нашими партнерами про кошти на дрони – іще плюс 400 мільйонів євро для наших українських компаній, для наших українських виробників дронів зайдуть на рахунки виробників в Україні протягом цього тижня. Домовленість Україна – Нідерланди. Всі завдання з виробництва дронів на цей рік виконуємо і саме так виконуємо, як потрібно", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+9 Oresta Bartka
показати весь коментар29.07.2025 20:43 Відповісти Посилання
+8 Small Jerboa
показати весь коментар29.07.2025 20:42 Відповісти Посилання
+7 Vadym Sestritsyn #580662
показати весь коментар29.07.2025 20:40 Відповісти Посилання
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...Ізраїльський зірковий комік Дуду Топаз також пішов у політику, але... Після цього він втратив все, що мав, а останні роки життя провів між тюрмою і божевільнею. Поки нарешті з другої спроби не покінчив життя самогубством, повісившись на шлангу душової кабінки тюремної камери...
Там, вже навіть Тищенко Коля-котлета у виробники дронів давно записався!
А на наступному тижні, може і Безугла "виробництво" відкриє...
І знову нагадаю, що у листопаді 2023-го влада (якийсь міністр) звітував, що в серію запущений "український аналог шахедів".
За майже 2 роки ми маємо рашистські атаки по кілька сотен шахедів/обманок на добу і тишу від влади щодо наших аналогів. Невже за ці майже 2 роки не вийшли на потужність хочаб 100шт/тиждень?