Українські виробники дронів отримають іще 400 мільйонів євро цього тижня, - Зеленський

Українські компанії, які виробляють дрони, отримають іще 400 мільйонів євро протягом цього тижня.

Про це у відеозверненні розповів президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Цими днями вже фіналізуються домовленості з нашими партнерами про кошти на дрони – іще плюс 400 мільйонів євро для наших українських компаній, для наших українських виробників дронів зайдуть на рахунки виробників в Україні протягом цього тижня. Домовленість Україна – Нідерланди. Всі завдання з виробництва дронів на цей рік виконуємо і саме так виконуємо, як потрібно", - зазначив Зеленський.

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