Украинские правоохранители помогли пресечь деятельность международной хакерской сети BlackSuit

Украинские киберполицейские помогли обезвредить международную хакерскую сеть BlackSuit.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Отмечается, что операция была проведена в сотрудничестве со Службой внутренней безопасности США, Национальной полицией Нидерландов, Управлением криминальной полиции Германии, Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании, Генеральной прокуратурой Франкфурта, Министерством юстиции США, Европолом, а также при участии правоохранительных органов других стран и румынской компании по кибербезопасности Bitdefender.

В рамках операции правоохранители скоординировано пресекли деятельность киберпреступной сети BlackSuit, в частности - конфисковали ее веб-сайты в одной из доменных зон.

Группировка BlackSuit является финансово мотивированной киберпреступной группой, специализирующейся на распространении программ-вымогателей.

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Общий объем заявленных требований о выкупе от имени группировки превысил 500 миллионов долларов.

При этом, самая большая разовая сумма составляла 60 миллионов долларов.

Целями для кибератак злоумышленников преимущественно становились коммерческие и общественные структуры за пределами стран СНГ, в частности в США, Европе и Японии.

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