РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10113 посетителей онлайн
Новости Обезвреживание международной хакерской сети BlackSuit
1 345 3

Украинские правоохранители помогли пресечь деятельность международной хакерской сети BlackSuit

Украинские полицейские приняли участие в ликвидации хакерской сети BlackSuit

Украинские киберполицейские помогли обезвредить международную хакерскую сеть BlackSuit.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Отмечается, что операция была проведена в сотрудничестве со Службой внутренней безопасности США, Национальной полицией Нидерландов, Управлением криминальной полиции Германии, Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании, Генеральной прокуратурой Франкфурта, Министерством юстиции США, Европолом, а также при участии правоохранительных органов других стран и румынской компании по кибербезопасности Bitdefender.

В рамках операции правоохранители скоординировано пресекли деятельность киберпреступной сети BlackSuit, в частности - конфисковали ее веб-сайты в одной из доменных зон.

Группировка BlackSuit является финансово мотивированной киберпреступной группой, специализирующейся на распространении программ-вымогателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели санкции против кибер-группировки из РФ Aeza Group и ее международных филиалов

Общий объем заявленных требований о выкупе от имени группировки превысил 500 миллионов долларов.

При этом, самая большая разовая сумма составляла 60 миллионов долларов.

Целями для кибератак злоумышленников преимущественно становились коммерческие и общественные структуры за пределами стран СНГ, в частности в США, Европе и Японии.

Также читайте: Канада и Франция помогут Украине в кибервойне с Россией, - общая декларация

Автор: 

киберпреступление (764) киберполиция (328)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Українські правоохоронці допомогли...

операцію було проведено у співпраці... доооовжилезний список правоохоронних органів США та Європи, у якому нема України.

Походу свічку тримали. 😁
показать весь комментарий
30.07.2025 00:22 Ответить
Примазались просто 100%
показать весь комментарий
30.07.2025 08:37 Ответить
До автора: шо таке "за межами країн СНД"? Може краще б написав "за межами республік вялікага ссссра"... Авторе описка по Фройду?
показать весь комментарий
30.07.2025 08:51 Ответить
 
 