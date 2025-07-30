Украинские правоохранители помогли пресечь деятельность международной хакерской сети BlackSuit
Украинские киберполицейские помогли обезвредить международную хакерскую сеть BlackSuit.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Отмечается, что операция была проведена в сотрудничестве со Службой внутренней безопасности США, Национальной полицией Нидерландов, Управлением криминальной полиции Германии, Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании, Генеральной прокуратурой Франкфурта, Министерством юстиции США, Европолом, а также при участии правоохранительных органов других стран и румынской компании по кибербезопасности Bitdefender.
В рамках операции правоохранители скоординировано пресекли деятельность киберпреступной сети BlackSuit, в частности - конфисковали ее веб-сайты в одной из доменных зон.
Группировка BlackSuit является финансово мотивированной киберпреступной группой, специализирующейся на распространении программ-вымогателей.
Общий объем заявленных требований о выкупе от имени группировки превысил 500 миллионов долларов.
При этом, самая большая разовая сумма составляла 60 миллионов долларов.
Целями для кибератак злоумышленников преимущественно становились коммерческие и общественные структуры за пределами стран СНГ, в частности в США, Европе и Японии.
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операцію було проведено у співпраці... доооовжилезний список правоохоронних органів США та Європи, у якому нема України.
Походу свічку тримали. 😁