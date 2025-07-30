Українські правоохоронці допомогли припинити діяльність міжнародної хакерської мережі BlackSuit

Українські кіберполіцейські допомогли знешкодити міжнародну хакерську мережу BlackSuit.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Зазначається, що операцію було проведено у співпраці зі Службою внутрішньої безпеки США, Національною поліцією Нідерландів, Управлінням кримінальної поліції Німеччини, Національним агентством з боротьби зі злочинністю Великої Британії, Генеральною прокуратурою Франкфурта, Міністерством юстиції США, Європолом, а також за участі правоохоронних органів інших країн і румунської компанії з кібербезпеки Bitdefender.

У межах операції правоохоронці скоординовано припинили діяльність кіберзлочинної мережі BlackSuit, зокрема — конфіскували її вебсайти в одній з доменних зон.

Угруповання BlackSuit є фінансово мотивованою кіберзлочинною групою, що спеціалізується на розповсюдженні програм-вимагачів.

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Загальний обсяг заявлених вимог про викуп від імені угруповання перевищив 500 мільйонів доларів.

При цьому, найбільша разова сума становила 60 мільйонів доларів.

Цілями для кібератак зловмисників переважно ставали комерційні та громадські структури за межами країн СНД, зокрема у США, Європі та Японії.

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