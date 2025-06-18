Україна екстрадувала до США кіберзлочинця, який поширював вірус для блокування комп’ютера, - прокурорка Діденко. ФОТО

Сьогодні, 18 червня 2025 року, Україна завершила екстрадицію кіберзлочинця, якого розшукували Сполучені Штати.

Про це повідомила у фейсбуку прокурор Офісу генпрокурора Ірина Діденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Велике федеральне журі в окрузі штату Орегон рік тому підтвердило наявність доказів і видало ордер на його арешт. Йдеться про ряд епізодів кіберзлочинів: змова, несанкціоноване втручання в роботу захищених систем і вимагання", - зазначила вона.

За даними американського слідства, у 2019–2020 роках він разом з іншими поширював вірус Ryuk - програму-вимагача, яка блокувала доступ до комп’ютерів. Після зараження потерпілим надсилали вимоги сплатити гроші за відновлення доступу.

Було зламано понад 2400 систем, зокрема в США. Сума запитаних викупів перевищила 100 мільйонів доларів.

"Ми затримали його в Києві 12 квітня. Після цього - оскарження, апеляції, активна робота адвокатів. Він дуже не хотів постати перед американським правосуддям. І от сьогодні, після завершення всіх юридичних процедур, його передано США каналами Інтерполу.

Цифровий простір уже давно став частиною нашої реальності — такою ж реальною, як вулиця чи будинок. І коли він стає мішенню, відповідь теж має бути реальною. Добре, що ми можемо діяти разом із тими, хто це теж розуміє...", - резюмує прокурорка.