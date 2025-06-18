УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8983 відвідувача онлайн
Новини Фото Посилення кібербезпеки
2 806 8

Україна екстрадувала до США кіберзлочинця, який поширював вірус для блокування комп’ютера, - прокурорка Діденко. ФОТО

Сьогодні, 18 червня 2025 року, Україна завершила екстрадицію кіберзлочинця, якого розшукували Сполучені Штати.

Про це повідомила у фейсбуку прокурор Офісу генпрокурора Ірина Діденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Велике федеральне журі в окрузі штату Орегон рік тому підтвердило наявність доказів і видало ордер на його арешт. Йдеться про ряд епізодів кіберзлочинів: змова, несанкціоноване втручання в роботу захищених систем і вимагання", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США пропонують 10 млн дол. за інформацію про російського хакера Стігала, підозрюваного у кібернападі на Україну

екстрадовано кіберзлочинця

За даними американського слідства, у 2019–2020 роках він разом з іншими поширював вірус Ryuk - програму-вимагача, яка блокувала доступ до комп’ютерів. Після зараження потерпілим надсилали вимоги сплатити гроші за відновлення доступу.

Було зламано понад 2400 систем, зокрема в США. Сума запитаних викупів перевищила 100 мільйонів доларів.

Також читайте: У США хакера-українця Васинського засудили до 13 років ув’язнення за кіберзлочини

"Ми затримали його в Києві 12 квітня. Після цього - оскарження, апеляції, активна робота адвокатів. Він дуже не хотів постати перед американським правосуддям. І от сьогодні, після завершення всіх юридичних процедур, його передано США каналами Інтерполу.

Цифровий простір уже давно став частиною нашої реальності — такою ж реальною, як вулиця чи будинок. І коли він стає мішенню, відповідь теж має бути реальною. Добре, що ми можемо діяти разом із тими, хто це теж розуміє...", - резюмує прокурорка.

Автор: 

кіберзлочин (815) США (24362) екстрадиція (443) Діденко Ірина (5) Офіс Генпрокурора (3440)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лижуть дупіту рижому п.дору. А який толк? По звичці?
показати весь коментар
18.06.2025 12:58 Відповісти
видали громадянина України?
показати весь коментар
18.06.2025 12:58 Відповісти
Якщо не пишуть громадянином якої країни є хакер, то дуже можливо що громадянства України. Якщо так, то це повна зневага до конституції.
показати весь коментар
18.06.2025 13:46 Відповісти
покидька здирника не слід було кудись видавати для слідчих експерементів , всі слідчі дії щодо інтернету можна було провести і в Україні і як його вина доведена- то слід карати його вдома
показати весь коментар
18.06.2025 13:04 Відповісти
Українське громадянство є токсичним бо не надає ніякого захисту.Ми в поганому знаходимость стані.Гірше рабів.
показати весь коментар
18.06.2025 13:14 Відповісти
Таких людей не видавати треба а заставити працювати в секретному закладі використовуючи його знання проти ворогів України.
показати весь коментар
18.06.2025 13:16 Відповісти
Истину Глаголиш Сударь!
показати весь коментар
18.06.2025 14:25 Відповісти
от повезло пацану - виграв грінкарт, та ще і звільнився від призову.
показати весь коментар
18.06.2025 17:49 Відповісти
 
 