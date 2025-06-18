Украина экстрадировала в США киберпреступника, распространявшего вирус для блокировки компьютера, - прокурор Диденко. ФОТО

Сегодня, 18 июня 2025 года, Украина завершила экстрадицию киберпреступника, которого разыскивали Соединенные Штаты.

Об этом сообщила в фейсбуке прокурор Офиса генпрокурора Ирина Диденко.

"Большое федеральное жюри в округе штата Орегон год назад подтвердило наличие доказательств и выдало ордер на его арест. Речь идет о ряде эпизодов киберпреступлений: заговор, несанкционированное вмешательство в работу защищенных систем и вымогательство", - отметила она.

По данным американского следствия, в 2019-2020 годах он вместе с другими распространял вирус Ryuk - программу-вымогателя, блокировавшую доступ к компьютерам. После заражения пострадавшим присылали требования заплатить деньги за восстановление доступа.

Было взломано более 2400 систем, в том числе, в США. Сумма запрошенных выкупов превысила 100 миллионов долларов.

"Мы задержали его в Киеве 12 апреля. После этого - обжалования, апелляции, активная работа адвокатов. Он очень не хотел предстать перед американским правосудием. И вот сегодня, после завершения всех юридических процедур, он передан США по каналам Интерпола.

Цифровое пространство уже давно стало частью нашей реальности - такой же реальной, как улица или дом. И когда оно становится мишенью, ответ тоже должен быть реальным. Хорошо, что мы можем действовать вместе с теми, кто это тоже понимает...", - резюмирует прокурор.