Украина экстрадировала в США киберпреступника, распространявшего вирус для блокировки компьютера, - прокурор Диденко. ФОТО

Сегодня, 18 июня 2025 года, Украина завершила экстрадицию киберпреступника, которого разыскивали Соединенные Штаты.

Об этом сообщила в фейсбуке прокурор Офиса генпрокурора Ирина Диденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Большое федеральное жюри в округе штата Орегон год назад подтвердило наличие доказательств и выдало ордер на его арест. Речь идет о ряде эпизодов киберпреступлений: заговор, несанкционированное вмешательство в работу защищенных систем и вымогательство", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США предлагают 10 млн долл. за информацию о российском хакере Стигале, подозреваемом в кибернападении на Украину

экстрадирован киберпреступник

По данным американского следствия, в 2019-2020 годах он вместе с другими распространял вирус Ryuk - программу-вымогателя, блокировавшую доступ к компьютерам. После заражения пострадавшим присылали требования заплатить деньги за восстановление доступа.

Было взломано более 2400 систем, в том числе, в США. Сумма запрошенных выкупов превысила 100 миллионов долларов.

Также читайте: В США хакера-украинца Васинского приговорили к 13 годам заключения за киберпреступления

"Мы задержали его в Киеве 12 апреля. После этого - обжалования, апелляции, активная работа адвокатов. Он очень не хотел предстать перед американским правосудием. И вот сегодня, после завершения всех юридических процедур, он передан США по каналам Интерпола.

Цифровое пространство уже давно стало частью нашей реальности - такой же реальной, как улица или дом. И когда оно становится мишенью, ответ тоже должен быть реальным. Хорошо, что мы можем действовать вместе с теми, кто это тоже понимает...", - резюмирует прокурор.

киберпреступление (765) США (27954) экстрадиция (574) Диденко Ирина (5) Офис Генпрокурора (2643)
Лижуть дупіту рижому п.дору. А який толк? По звичці?
18.06.2025 12:58 Ответить
видали громадянина України?
18.06.2025 12:58 Ответить
Якщо не пишуть громадянином якої країни є хакер, то дуже можливо що громадянства України. Якщо так, то це повна зневага до конституції.
18.06.2025 13:46 Ответить
покидька здирника не слід було кудись видавати для слідчих експерементів , всі слідчі дії щодо інтернету можна було провести і в Україні і як його вина доведена- то слід карати його вдома
18.06.2025 13:04 Ответить
Українське громадянство є токсичним бо не надає ніякого захисту.Ми в поганому знаходимость стані.Гірше рабів.
18.06.2025 13:14 Ответить
Таких людей не видавати треба а заставити працювати в секретному закладі використовуючи його знання проти ворогів України.
18.06.2025 13:16 Ответить
Истину Глаголиш Сударь!
18.06.2025 14:25 Ответить
от повезло пацану - виграв грінкарт, та ще і звільнився від призову.
18.06.2025 17:49 Ответить
 
 