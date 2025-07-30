Производителям дронов и РЭБ разрешили включать проценты по кредитам в себестоимость продукции, - Шмыгаль
Индустрия дронов
Правительство разрешило производителям дронов и РЭБ включать проценты по кредитам в себестоимость продукции.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"На прошлой неделе встречались с банками, чтобы усилить финансирование нашей оборонной индустрии. Первые результаты уже есть.
Сегодня Правительство, по представлению Минобороны, позволило производителям дронов и РЭБ включать проценты по кредитам в себестоимость продукции", - говорится в сообщении.
В то же время Шмыгаль отметил, что установлено разумное ограничение - расходы по кредитам не должны превышать 10% себестоимости.
Министр подчеркнул, что этот новый финансовый механизм позволит украинским производителям создавать оружие и технологии больше, быстрее, эффективнее.
"Масштабируем нашу оборонку. Привлекаем больше ресурсов. Результат - миллионы украинских дронов для фронта. Строим силу, которая остановит агрессора и обеспечит долговременный мир", - добавил Шмыгаль.
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ще, дотиснуть закон про скасування штрафів і взагалі лафа!
будуть ганяти через сша, дрони з ребами.