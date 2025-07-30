Производителям дронов и РЭБ разрешили включать проценты по кредитам в себестоимость продукции, - Шмыгаль

Индустрия дронов

Правительство разрешило производителям дронов и РЭБ включать проценты по кредитам в себестоимость продукции.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе встречались с банками, чтобы усилить финансирование нашей оборонной индустрии. Первые результаты уже есть.

Сегодня Правительство, по представлению Минобороны, позволило производителям дронов и РЭБ включать проценты по кредитам в себестоимость продукции", - говорится в сообщении.



В то же время Шмыгаль отметил, что установлено разумное ограничение - расходы по кредитам не должны превышать 10% себестоимости.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": США и Украина готовят мегасоглашение. Штаты будут покупать украинские дроны, - Стефанчук. ВИДЕО

Министр подчеркнул, что этот новый финансовый механизм позволит украинским производителям создавать оружие и технологии больше, быстрее, эффективнее.

"Масштабируем нашу оборонку. Привлекаем больше ресурсов. Результат - миллионы украинских дронов для фронта. Строим силу, которая остановит агрессора и обеспечит долговременный мир", - добавил Шмыгаль.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с производителями дронов-перехватчиков: Наш запрос - 1000 единиц в сутки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

.