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Производителям дронов и РЭБ разрешили включать проценты по кредитам в себестоимость продукции, - Шмыгаль

Индустрия дронов

Силы беспилотных систем

Правительство разрешило производителям дронов и РЭБ включать проценты по кредитам в себестоимость продукции.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе встречались с банками, чтобы усилить финансирование нашей оборонной индустрии. Первые результаты уже есть.

Сегодня Правительство, по представлению Минобороны, позволило производителям дронов и РЭБ включать проценты по кредитам в себестоимость продукции", - говорится в сообщении.

В то же время Шмыгаль отметил, что установлено разумное ограничение - расходы по кредитам не должны превышать 10% себестоимости.

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Министр подчеркнул, что этот новый финансовый механизм позволит украинским производителям создавать оружие и технологии больше, быстрее, эффективнее.

"Масштабируем нашу оборонку. Привлекаем больше ресурсов. Результат - миллионы украинских дронов для фронта. Строим силу, которая остановит агрессора и обеспечит долговременный мир", - добавил Шмыгаль.

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Автор: 

дроны (4367) Шмыгаль Денис (2785) РЭБ (140)


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ну звісно все виробництво афільоване з дєрьмаком, хламідією та іншими зельоними гнидами
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30.07.2025 13:41 Ответить
Хахахаха,тупорылые юристы заговорили про экономику,мы вам разрешаем *** затраты писать как затраты.
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30.07.2025 13:43 Ответить
оце міндічу з хламідієй, фартить і фартить.
ще, дотиснуть закон про скасування штрафів і взагалі лафа!
будуть ганяти через сша, дрони з ребами.
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30.07.2025 13:52 Ответить
ну как может закончиться эта война? это же море бизнесов и возможностей
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30.07.2025 13:54 Ответить
 
 