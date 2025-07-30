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Виробникам дронів та РЕБ дозволили включати відсотки за кредитами до собівартості продукції, - Шмигаль

Індустрія дронів

Сили безпілотних систем

Уряд дозволив виробникам дронів та РЕБ включати відсотки за кредитами до собівартості продукції.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня зустрічалися з банками, щоб посилити фінансування нашої оборонної індустрії. Перші результати вже є.

Сьогодні Уряд, за поданням Міноборони, дозволив виробникам дронів та РЕБ включати відсотки за кредитами до собівартості продукції", - йдеться в повідомленні.

Водночас Шмигаль зауважив, що встановлено розумне обмеження - витрати за кредитами не мають перевищувати 10% собівартості.

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Міністр наголосив, що цей новий фінансовий механізм дозволить українським виробникам створювати зброю та технології більше, швидше, ефективніше.

"Масштабуємо нашу оборонку. Залучаємо більше ресурсів. Результат — мільйони українських дронів для фронту. Будуємо силу, яка зупинить агресора і забезпечить довготривалий мир", - додав Шмигаль.

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Автор: 

дрони (5199) Шмигаль Денис (4740) РЕБ (168)


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ну звісно все виробництво афільоване з дєрьмаком, хламідією та іншими зельоними гнидами
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30.07.2025 13:41 Відповісти
Хахахаха,тупорылые юристы заговорили про экономику,мы вам разрешаем *** затраты писать как затраты.
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30.07.2025 13:43 Відповісти
оце міндічу з хламідієй, фартить і фартить.
ще, дотиснуть закон про скасування штрафів і взагалі лафа!
будуть ганяти через сша, дрони з ребами.
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30.07.2025 13:52 Відповісти
ну как может закончиться эта война? это же море бизнесов и возможностей
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30.07.2025 13:54 Відповісти
 
 