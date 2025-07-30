Виробникам дронів та РЕБ дозволили включати відсотки за кредитами до собівартості продукції, - Шмигаль
Індустрія дронів
Уряд дозволив виробникам дронів та РЕБ включати відсотки за кредитами до собівартості продукції.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Минулого тижня зустрічалися з банками, щоб посилити фінансування нашої оборонної індустрії. Перші результати вже є.
Сьогодні Уряд, за поданням Міноборони, дозволив виробникам дронів та РЕБ включати відсотки за кредитами до собівартості продукції", - йдеться в повідомленні.
Водночас Шмигаль зауважив, що встановлено розумне обмеження - витрати за кредитами не мають перевищувати 10% собівартості.
Міністр наголосив, що цей новий фінансовий механізм дозволить українським виробникам створювати зброю та технології більше, швидше, ефективніше.
"Масштабуємо нашу оборонку. Залучаємо більше ресурсів. Результат — мільйони українських дронів для фронту. Будуємо силу, яка зупинить агресора і забезпечить довготривалий мир", - додав Шмигаль.
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ще, дотиснуть закон про скасування штрафів і взагалі лафа!
будуть ганяти через сша, дрони з ребами.