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Новости Прекращение войны
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Есть высокая вероятность, что война в Украине будет приостановлена в ближайшее время, - Туск

Туск заявил о возможном приостановлении войны

Польский премьер Дональд Туск заявил о высокой вероятности приостановления российско-украинской войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.

"Есть большая вероятность и много признаков, которые указывают на возможность того, что российско-украинская война будет по крайней мере приостановлена в ближайшее время. Но это никоим образом не меняет нашей ситуации. Польша должна быть готова защищаться, независимо от событий на российско-украинском фронте. Мы не можем терять ни часа, ни дня на эту гонку за современную армию", - сказал он.

Напомним, в ноябре 2024 года польский премьер заявлял, что следующие недели будут решающими не только для войны, но и для будущего Европы.

Также он говорил, что война на востоке входит в решающую фазу.

Также читайте: Путин никак не отреагировал на мой дедлайн для мира с Украиной. Это позор, - Трамп

Автор: 

Туск Дональд (771) война в Украине (5407)


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Топ комментарии
+13
Призупинено- ключове слово. Тобто дадуть Сосії час підготуватися до нового ще більш масивнішого нападу
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30.07.2025 14:29 Ответить
+6
Продовжувати доведеться в любому випадку.
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30.07.2025 14:41 Ответить
+6
В окоп в першу чергу має шурувати "какая разніца", для прочистки мізків.
От така як ти.
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30.07.2025 14:43 Ответить
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Трамп - наш слояра 💪💪💪
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30.07.2025 14:26 Ответить
Туск, не накаркай!
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30.07.2025 14:35 Ответить
трамп не наш і він не слоняра
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30.07.2025 14:38 Ответить
Валить акції воєнних заводів Європи. Далі скуповує їх і вуаля!
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30.07.2025 14:28 Ответить
Призупинено- ключове слово. Тобто дадуть Сосії час підготуватися до нового ще більш масивнішого нападу
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30.07.2025 14:29 Ответить
Вважаєте за краще продовжувати?
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30.07.2025 14:32 Ответить
Ти гнида знову тут...
Від твого бажання чи не бажання воювати війна не припиниться. Як не припинилась коли ти в 2019 обрало зеленого миротворця.
Навпаки твій тваринний страх та небажання воювати лише приблизило війну...
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30.07.2025 14:48 Ответить
Продовжувати доведеться в любому випадку.
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30.07.2025 14:41 Ответить
Твоїх порад теж ніхто не питав.
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30.07.2025 14:55 Ответить
Не мав честі допомагати вам пасти гусей. Звернення недоречне.
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30.07.2025 14:59 Ответить
Так. Росія буде з опозицією боротися, а ми їх у той час бомбити будемо.
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30.07.2025 14:52 Ответить
А ти чого не пошурувало в окопи після призупинення війни в 2016 році?
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30.07.2025 14:42 Ответить
В окоп в першу чергу має шурувати "какая разніца", для прочистки мізків.
От така як ти.
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30.07.2025 14:43 Ответить
Насрать на твої ілюзії. І в полоні братушки тобі якраз найкраще прочистять мізки...
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30.07.2025 14:59 Ответить
Тільки постійно знищуючи рашистів і знищуючи рашистську інфраструктуру. Інакше через пів рокі-рік у рашистів буде 10000 ракет, армія більша і ********* ніж до вторгнення, а у нас буде гола срака як і була до війни
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30.07.2025 14:46 Ответить
Вам також буде час підготувати державу до спротиву, навіть до деокупаціі захоплених територій. Або знов до шашликів в травні
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30.07.2025 14:49 Ответить
і поряд нема
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30.07.2025 14:30 Ответить
Та в листопаді вже інопланетяни прилетять, та й призупинять. Це якшо з більш реалістичних варіантів.
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30.07.2025 14:31 Ответить
Інопланетяни будуть відвертати увагу від справи Епштейна. Їх Трамп до землян покликав.)))
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30.07.2025 14:34 Ответить
з 🤡 можливо все , воно готово потім для русні ,здати ще більше української теріторії ,після відновлювання московських орків ...може трамп придавив ,шоб вибори провели, та це обнюхане зеленське чмо, стало легітимним ...
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30.07.2025 14:33 Ответить
❗️Кремлю начхати на ультиматуми Трампа. Рф не збирається зупиняти війну, - з подібною заявою вийшов пєсков

«сво продовжиться задля захисту наших інтересів»,- сказав він.
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30.07.2025 14:34 Ответить
Я теж вірю в казки
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30.07.2025 14:36 Ответить
Війна, стій! ... раз два !!
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30.07.2025 14:36 Ответить
Туск сам на себе не схожий.
Вже забуває добавляти пару слів про Волинськю різню, в кожному інтерв'ю пов'язаному з Україною.🧐
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30.07.2025 14:38 Ответить
Та підожди ЗЕскоти ще недостатньо збагатіли щоб закінчувать... І рейтиг в ЗЕбіла дно , вибори прольот....
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30.07.2025 14:38 Ответить
кругом одні пророки...
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30.07.2025 14:40 Ответить
лох лохом. туск, пердоган - з чого вони вирішили, що найближчим часом параша зупиниться? Повірили у дедлайн трампа про 10 днів? Так сам трамп не вірить, навіть не сильно хоче шкодити параші.

p.s. Якщо це просто срако вилизування трампа (типу примазуються, що все що каже трамп - чиста правда, а не туфта), то тоді туска ще зрозуміти можна. Але навіщо він дає надію своїми заявами? Навіщо ці емоційні гойдалки
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30.07.2025 14:42 Ответить
Дай Бог
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30.07.2025 14:45 Ответить
Поляки справедливо бояться, що рашка зупиниться на парку років для покращення економічного стану. А потім рашка нападе на Польщу. І тоді будуть гинути поляки, а не українці. Це їх головний страх, а не скільки українців загине без достатньої допомоги від Заходу.
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30.07.2025 14:48 Ответить
Справа у тому, шо вони не бояться: то все показово. Вони надіються пропетляти та на НАТО. Шось там заяви якісь, закони, постанови… але вони не готові
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30.07.2025 15:32 Ответить
який рейтинг армії рф без ядерної зброї

Хоча точні методології рейтингів військової потужності можуть відрізнятися, і часто вони не прямо вказують на "рейтинг без ядерної зброї" (оскільки ядерний потенціал є частиною загальної оцінки), найбільші міжнародні рейтингові агентства, такі як Global Firepower (GFP), намагаються оцінювати конвенційну військову міць. Сама методологія GFP зазначає, що вони не враховують ядерну зброю безпосередньо у своєму "PowerIndex", оскільки це "суперечило б меті таких порівнянь".

За даними Global Firepower, які були оновлені у 2024-2025 роках (хоча дані за 2025 рік з'являються раніше, ніж календарний 2025 рік), Росія стабільно посідає 2-ге місце у світі за загальною військовою потужністю, поступаючись лише Сполученим Штатам.

Важливо зазначити, що це місце зберігається, попри значні втрати, які Росія зазнала під час повномасштабного вторгнення в Україну. Експерти часто вказують на те, що рейтинг GFP базується на великій кількості показників (близько 60 категорій), таких як кількість особового складу, озброєння (танки, літаки, кораблі), оборонний бюджет, логістичні можливості, географічні фактори тощо. Це робить їхню оцінку комплексною, але може не завжди відображати актуальний стан армії в умовах активних бойових дій.

Отже, якщо виключити ядерну зброю, Росія все одно залишається однією з найпотужніших конвенційних армій світу, зазвичай займаючи друге місце в рейтингах Global Firepower.

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30.07.2025 14:57 Ответить
Чуйка?
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30.07.2025 15:08 Ответить
Робіть ЯЗ і спіть спокійно...
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30.07.2025 15:08 Ответить
Захід не дозволить і можливо навіть розбомбить. Захід за будь-яку ціну захоче уникнути ядерної війни в Європі.
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30.07.2025 15:39 Ответить
кацапи погодяться на "призупинку" лише на умовах практично наближених до капытуляції України, ці умови вони вже висували на тлі трампівських ініціатив, тому ми нічого нового не маємо чекати
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30.07.2025 15:11 Ответить
Твої слова,та в вуха Богові!
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30.07.2025 15:12 Ответить
Є велика ймовірність, шо якшо ти продовжиш у тому ж дусі нести херню про Україну, то будуть тобі наслідки
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30.07.2025 15:30 Ответить
 
 