Есть высокая вероятность, что война в Украине будет приостановлена в ближайшее время, - Туск
Польский премьер Дональд Туск заявил о высокой вероятности приостановления российско-украинской войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.
"Есть большая вероятность и много признаков, которые указывают на возможность того, что российско-украинская война будет по крайней мере приостановлена в ближайшее время. Но это никоим образом не меняет нашей ситуации. Польша должна быть готова защищаться, независимо от событий на российско-украинском фронте. Мы не можем терять ни часа, ни дня на эту гонку за современную армию", - сказал он.
Напомним, в ноябре 2024 года польский премьер заявлял, что следующие недели будут решающими не только для войны, но и для будущего Европы.
Также он говорил, что война на востоке входит в решающую фазу.
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Від твого бажання чи не бажання воювати війна не припиниться. Як не припинилась коли ти в 2019 обрало зеленого миротворця.
Навпаки твій тваринний страх та небажання воювати лише приблизило війну...
От така як ти.
«сво продовжиться задля захисту наших інтересів»,- сказав він.
Вже забуває добавляти пару слів про Волинськю різню, в кожному інтерв'ю пов'язаному з Україною.🧐
p.s. Якщо це просто срако вилизування трампа (типу примазуються, що все що каже трамп - чиста правда, а не туфта), то тоді туска ще зрозуміти можна. Але навіщо він дає надію своїми заявами? Навіщо ці емоційні гойдалки
Хоча точні методології рейтингів військової потужності можуть відрізнятися, і часто вони не прямо вказують на "рейтинг без ядерної зброї" (оскільки ядерний потенціал є частиною загальної оцінки), найбільші міжнародні рейтингові агентства, такі як Global Firepower (GFP), намагаються оцінювати конвенційну військову міць. Сама методологія GFP зазначає, що вони не враховують ядерну зброю безпосередньо у своєму "PowerIndex", оскільки це "суперечило б меті таких порівнянь".
За даними Global Firepower, які були оновлені у 2024-2025 роках (хоча дані за 2025 рік з'являються раніше, ніж календарний 2025 рік), Росія стабільно посідає 2-ге місце у світі за загальною військовою потужністю, поступаючись лише Сполученим Штатам.
Важливо зазначити, що це місце зберігається, попри значні втрати, які Росія зазнала під час повномасштабного вторгнення в Україну. Експерти часто вказують на те, що рейтинг GFP базується на великій кількості показників (близько 60 категорій), таких як кількість особового складу, озброєння (танки, літаки, кораблі), оборонний бюджет, логістичні можливості, географічні фактори тощо. Це робить їхню оцінку комплексною, але може не завжди відображати актуальний стан армії в умовах активних бойових дій.
Отже, якщо виключити ядерну зброю, Росія все одно залишається однією з найпотужніших конвенційних армій світу, зазвичай займаючи друге місце в рейтингах Global Firepower.