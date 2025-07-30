Есть высокая вероятность, что война в Украине будет приостановлена в ближайшее время, - Туск

Польский премьер Дональд Туск заявил о высокой вероятности приостановления российско-украинской войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.

"Есть большая вероятность и много признаков, которые указывают на возможность того, что российско-украинская война будет по крайней мере приостановлена в ближайшее время. Но это никоим образом не меняет нашей ситуации. Польша должна быть готова защищаться, независимо от событий на российско-украинском фронте. Мы не можем терять ни часа, ни дня на эту гонку за современную армию", - сказал он.

Напомним, в ноябре 2024 года польский премьер заявлял, что следующие недели будут решающими не только для войны, но и для будущего Европы.

Также он говорил, что война на востоке входит в решающую фазу.

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