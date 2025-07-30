Є висока ймовірність, що війну в Україні буде призупинено найближчим часом, - Туск

Польський прем'єр Дональд Туск заявив про високу ймовірність призупинення російсько-української війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Onet.

"Є велика ймовірність і багато ознак, які вказують на можливість того, що російсько-українська війна буде принаймні призупинена найближчим часом. Але це жодним чином не змінює нашої ситуації. Польща має бути готова захищатися, незалежно від подій на російсько-українському фронті. Ми не можемо втрачати ні години, ні дня на ці перегони за сучасну армію", - сказав він.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року польський прем'єр заявляв, що наступні тижні будуть вирішальними не лише для війни, а й для майбутнього Європи.

Також він казав, що війна на сході входить у вирішальну фазу.

Також читайте: Путін ніяк не відреагував на мій дедлайн для миру з Україною. Це ганьба, - Трамп