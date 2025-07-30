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Новини Припинення війни
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Є висока ймовірність, що війну в Україні буде призупинено найближчим часом, - Туск

Туск заявив про можливе призупинення війни

Польський прем'єр Дональд Туск заявив про високу ймовірність призупинення російсько-української війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Onet.

"Є велика ймовірність і багато ознак, які вказують на можливість того, що російсько-українська війна буде принаймні призупинена найближчим часом. Але це жодним чином не змінює нашої ситуації. Польща має бути готова захищатися, незалежно від подій на російсько-українському фронті. Ми не можемо втрачати ні години, ні дня на ці перегони за сучасну армію", - сказав він.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року польський прем'єр заявляв, що наступні тижні будуть вирішальними не лише для війни, а й для майбутнього Європи.

Також він казав, що війна на сході входить у вирішальну фазу.

Також читайте: Путін ніяк не відреагував на мій дедлайн для миру з Україною. Це ганьба, - Трамп

Автор: 

Туск Дональд (552) війна в Україні (5445)


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Топ коментарі
+13
Призупинено- ключове слово. Тобто дадуть Сосії час підготуватися до нового ще більш масивнішого нападу
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30.07.2025 14:29 Відповісти
+6
Продовжувати доведеться в любому випадку.
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30.07.2025 14:41 Відповісти
+5
Вважаєте за краще продовжувати?
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30.07.2025 14:32 Відповісти
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Трамп - наш слояра 💪💪💪
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30.07.2025 14:26 Відповісти
Туск, не накаркай!
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30.07.2025 14:35 Відповісти
трамп не наш і він не слоняра
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30.07.2025 14:38 Відповісти
Валить акції воєнних заводів Європи. Далі скуповує їх і вуаля!
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30.07.2025 14:28 Відповісти
Призупинено- ключове слово. Тобто дадуть Сосії час підготуватися до нового ще більш масивнішого нападу
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30.07.2025 14:29 Відповісти
Вважаєте за краще продовжувати?
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30.07.2025 14:32 Відповісти
Ти гнида знову тут...
Від твого бажання чи не бажання воювати війна не припиниться. Як не припинилась коли ти в 2019 обрало зеленого миротворця.
Навпаки твій тваринний страх та небажання воювати лише приблизило війну...
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30.07.2025 14:48 Відповісти
Продовжувати доведеться в любому випадку.
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30.07.2025 14:41 Відповісти
Твоїх порад теж ніхто не питав.
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30.07.2025 14:55 Відповісти
Не мав честі допомагати вам пасти гусей. Звернення недоречне.
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30.07.2025 14:59 Відповісти
Так. Росія буде з опозицією боротися, а ми їх у той час бомбити будемо.
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30.07.2025 14:52 Відповісти
А ти чого не пошурувало в окопи після призупинення війни в 2016 році?
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30.07.2025 14:42 Відповісти
В окоп в першу чергу має шурувати "какая разніца", для прочистки мізків.
От така як ти.
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30.07.2025 14:43 Відповісти
Насрать на твої ілюзії. І в полоні братушки тобі якраз найкраще прочистять мізки...
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30.07.2025 14:59 Відповісти
Тільки постійно знищуючи рашистів і знищуючи рашистську інфраструктуру. Інакше через пів рокі-рік у рашистів буде 10000 ракет, армія більша і ********* ніж до вторгнення, а у нас буде гола срака як і була до війни
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30.07.2025 14:46 Відповісти
Вам також буде час підготувати державу до спротиву, навіть до деокупаціі захоплених територій. Або знов до шашликів в травні
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30.07.2025 14:49 Відповісти
і поряд нема
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30.07.2025 14:30 Відповісти
Та в листопаді вже інопланетяни прилетять, та й призупинять. Це якшо з більш реалістичних варіантів.
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30.07.2025 14:31 Відповісти
Інопланетяни будуть відвертати увагу від справи Епштейна. Їх Трамп до землян покликав.)))
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30.07.2025 14:34 Відповісти
з 🤡 можливо все , воно готово потім для русні ,здати ще більше української теріторії ,після відновлювання московських орків ...може трамп придавив ,шоб вибори провели, та це обнюхане зеленське чмо, стало легітимним ...
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30.07.2025 14:33 Відповісти
❗️Кремлю начхати на ультиматуми Трампа. Рф не збирається зупиняти війну, - з подібною заявою вийшов пєсков

«сво продовжиться задля захисту наших інтересів»,- сказав він.
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30.07.2025 14:34 Відповісти
Я теж вірю в казки
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30.07.2025 14:36 Відповісти
Війна, стій! ... раз два !!
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30.07.2025 14:36 Відповісти
Туск сам на себе не схожий.
Вже забуває добавляти пару слів про Волинськю різню, в кожному інтерв'ю пов'язаному з Україною.🧐
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30.07.2025 14:38 Відповісти
Та підожди ЗЕскоти ще недостатньо збагатіли щоб закінчувать... І рейтиг в ЗЕбіла дно , вибори прольот....
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30.07.2025 14:38 Відповісти
кругом одні пророки...
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30.07.2025 14:40 Відповісти
лох лохом. туск, пердоган - з чого вони вирішили, що найближчим часом параша зупиниться? Повірили у дедлайн трампа про 10 днів? Так сам трамп не вірить, навіть не сильно хоче шкодити параші.

p.s. Якщо це просто срако вилизування трампа (типу примазуються, що все що каже трамп - чиста правда, а не туфта), то тоді туска ще зрозуміти можна. Але навіщо він дає надію своїми заявами? Навіщо ці емоційні гойдалки
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30.07.2025 14:42 Відповісти
Дай Бог
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30.07.2025 14:45 Відповісти
Поляки справедливо бояться, що рашка зупиниться на парку років для покращення економічного стану. А потім рашка нападе на Польщу. І тоді будуть гинути поляки, а не українці. Це їх головний страх, а не скільки українців загине без достатньої допомоги від Заходу.
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30.07.2025 14:48 Відповісти
який рейтинг армії рф без ядерної зброї

Хоча точні методології рейтингів військової потужності можуть відрізнятися, і часто вони не прямо вказують на "рейтинг без ядерної зброї" (оскільки ядерний потенціал є частиною загальної оцінки), найбільші міжнародні рейтингові агентства, такі як Global Firepower (GFP), намагаються оцінювати конвенційну військову міць. Сама методологія GFP зазначає, що вони не враховують ядерну зброю безпосередньо у своєму "PowerIndex", оскільки це "суперечило б меті таких порівнянь".

За даними Global Firepower, які були оновлені у 2024-2025 роках (хоча дані за 2025 рік з'являються раніше, ніж календарний 2025 рік), Росія стабільно посідає 2-ге місце у світі за загальною військовою потужністю, поступаючись лише Сполученим Штатам.

Важливо зазначити, що це місце зберігається, попри значні втрати, які Росія зазнала під час повномасштабного вторгнення в Україну. Експерти часто вказують на те, що рейтинг GFP базується на великій кількості показників (близько 60 категорій), таких як кількість особового складу, озброєння (танки, літаки, кораблі), оборонний бюджет, логістичні можливості, географічні фактори тощо. Це робить їхню оцінку комплексною, але може не завжди відображати актуальний стан армії в умовах активних бойових дій.

Отже, якщо виключити ядерну зброю, Росія все одно залишається однією з найпотужніших конвенційних армій світу, зазвичай займаючи друге місце в рейтингах Global Firepower.

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30.07.2025 14:57 Відповісти
Чуйка?
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30.07.2025 15:08 Відповісти
Робіть ЯЗ і спіть спокійно...
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30.07.2025 15:08 Відповісти
кацапи погодяться на "призупинку" лише на умовах практично наближених до капытуляції України, ці умови вони вже висували на тлі трампівських ініціатив, тому ми нічого нового не маємо чекати
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30.07.2025 15:11 Відповісти
Твої слова,та в вуха Богові!
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30.07.2025 15:12 Відповісти
 
 