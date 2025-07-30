Песков: В РФ выработан иммунитет к санкциям

Россия уже имеет "определенный иммунитет" к западным санкциям и готова к введению новых экономических ограничений.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций. Наша экономика функционирует под огромным количеством ограничений. Конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан по этому поводу", - сказал Песков.

По его словам, Москва фиксирует заявления на эту тему, в частности от президента США Дональда Трампа и других международных деятелей.

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