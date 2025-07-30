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Новости Санкции против России
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Песков: В РФ выработан иммунитет к санкциям

пєсков

Россия уже имеет "определенный иммунитет" к западным санкциям и готова к введению новых экономических ограничений.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций. Наша экономика функционирует под огромным количеством ограничений. Конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан по этому поводу", - сказал Песков.

По его словам, Москва фиксирует заявления на эту тему, в частности от президента США Дональда Трампа и других международных деятелей.

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Автор: 

Песков Дмитрий (1977) санкции (11715)


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Топ комментарии
+3
Не жили добре - не треба і починати.
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30.07.2025 14:57 Ответить
+2
Це побочка від бояришніка
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30.07.2025 14:53 Ответить
+2
Вчора, один з найбільших автозаводів ерефії, ПАЗ повністю зупинив роботу.
А так всьо хорошо, канєшно, есвео ідьоть по плану...
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30.07.2025 14:53 Ответить
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Це побочка від бояришніка
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30.07.2025 14:53 Ответить
Типо
Нас е..ут, а мы толстеем.
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30.07.2025 15:09 Ответить
буйло купив у північної кореї вакцину від санкцій - лебеду з тирсою замість хліба

.
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30.07.2025 15:26 Ответить
Вчора, один з найбільших автозаводів ерефії, ПАЗ повністю зупинив роботу.
А так всьо хорошо, канєшно, есвео ідьоть по плану...
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30.07.2025 14:53 Ответить
Не жили добре - не треба і починати.
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30.07.2025 14:57 Ответить
ще пару дірок на ремені для штанів і всіх ділов !

.
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30.07.2025 15:28 Ответить
Ремінь то не скрєпно.
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30.07.2025 15:40 Ответить
Якби так було воно би не коментувало нічого. Раз коментує,значить хоче занизити значимість санкцій. ))
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30.07.2025 15:00 Ответить
Піськова у Гаагу На електричний стул
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30.07.2025 15:01 Ответить
Это какой-то бред, какой может быть иммунитет если санкции кацапам идут только на пользу как ***** свистело а коняка ржала, мол отмените санкции шо-то ни складывается...
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30.07.2025 15:02 Ответить
Імунітет на ********* теж вироблений?
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30.07.2025 15:06 Ответить
У здохлого совка також був сильний імунітет до санкцій
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30.07.2025 15:07 Ответить
В китайцiв iндусiв нема iмунiтету.
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30.07.2025 15:07 Ответить
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30.07.2025 15:08 Ответить
Сиджу на валізі та думку гадаю, чому я ху...до і чому так воняє
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30.07.2025 15:10 Ответить
Знову валізу без догляду залишив, скільки ху...до буде чекати поки він на говоритися
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30.07.2025 15:09 Ответить
Та то у вас на "Бояришник" імунітет.Ще може на санкції від ЗЕленського,а на санкції від Трампа,він же ще не починав...
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30.07.2025 15:11 Ответить
Санкції узгоджені з кремлем..
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30.07.2025 15:15 Ответить
Щоб сталось з Європейською країною,якщоб проти якої ввели вісімнадцять пакєтів санкцій....
і бажано щоб тих санкцій дотримувались ?
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30.07.2025 15:20 Ответить
В Європі мало ідіотів, а на Іран, Північну Корею, Венесуелу можете подивитись - це рашкіне майбутнє.
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30.07.2025 15:25 Ответить
СССру всунули с заду по желудок, и иммунитет не помог! Кацапстан дождётся, тем более "друзей" у кацапов куча! Они успели насрать везде, где побывали!
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30.07.2025 15:15 Ответить
йорш, ну так ти маєш розрізняти санкції і тотальне ембарго на продаж вашої нафти. ембарго для вас - це піста реально. ніхто у світі не буде ризикувати своїми відносинами і торгівлею із США заради вашої жижі, яку, до речі, спокійнесенько можна купити в іншому місці.
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30.07.2025 15:18 Ответить
це як в анекдоті:

- горілка подорожчала. батько, тепер ти будеш менше пити?

- ні, синок, ти менше їстимеш

у пуйла і кремлівської банди - імунітет до санкцій. А там - хоч потоп . І саме смішне - росіяни тепітимуть. Навіть якщо води в московських кранах не буде, а камази привозитимуть - стерплять, бо цар наказав.
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30.07.2025 15:18 Ответить
Але імунітет слабне.
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30.07.2025 15:27 Ответить
недолго осталось...
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30.07.2025 15:35 Ответить
Поки не буде конкретного тиску на отприсків кремлівських пі∆арів, які живуть за кордоном, арешт їх рахунків, результатів не буде!
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30.07.2025 15:39 Ответить
А я так і здогадувався, що то імунітет, а не що інше, на верхній губі їхнього лідора...
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30.07.2025 15:40 Ответить
 
 