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Песков: В РФ выработан иммунитет к санкциям
Россия уже имеет "определенный иммунитет" к западным санкциям и готова к введению новых экономических ограничений.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Мы достаточно долго живем под огромным количеством санкций. Наша экономика функционирует под огромным количеством ограничений. Конечно, определенный иммунитет у нас уже выработан по этому поводу", - сказал Песков.
По его словам, Москва фиксирует заявления на эту тему, в частности от президента США Дональда Трампа и других международных деятелей.
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+3 MausMike
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показать весь комментарий30.07.2025 14:53 Ответить Ссылка
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Нас е..ут, а мы толстеем.
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А так всьо хорошо, канєшно, есвео ідьоть по плану...
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і бажано щоб тих санкцій дотримувались ?
- горілка подорожчала. батько, тепер ти будеш менше пити?
- ні, синок, ти менше їстимеш
у пуйла і кремлівської банди - імунітет до санкцій. А там - хоч потоп . І саме смішне - росіяни тепітимуть. Навіть якщо води в московських кранах не буде, а камази привозитимуть - стерплять, бо цар наказав.