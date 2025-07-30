Пєсков: У РФ вироблений імунітет щодо санкцій

Росія вже має "певний імунітет" до західних санкцій і готова до запровадження нових економічних обмежень.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Ми досить довго живемо під величезною кількістю санкцій. Наша економіка функціонує під величезною кількістю обмежень. Звичайно, певний імунітет у нас вже вироблений з цього приводу", - сказав Пєсков.

За його словами, Москва фіксує заяви на цю тему, зокрема від президента США Дональда Трампа та інших міжнародних діячів.

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