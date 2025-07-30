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Пєсков: У РФ вироблений імунітет щодо санкцій
Росія вже має "певний імунітет" до західних санкцій і готова до запровадження нових економічних обмежень.
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Ми досить довго живемо під величезною кількістю санкцій. Наша економіка функціонує під величезною кількістю обмежень. Звичайно, певний імунітет у нас вже вироблений з цього приводу", - сказав Пєсков.
За його словами, Москва фіксує заяви на цю тему, зокрема від президента США Дональда Трампа та інших міжнародних діячів.
Топ коментарі
+3 MausMike
показати весь коментар30.07.2025 14:57 Відповісти Посилання
+2 Komunalnyk
показати весь коментар30.07.2025 14:53 Відповісти Посилання
+2 Andrew Moon
показати весь коментар30.07.2025 14:53 Відповісти Посилання
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Нас е..ут, а мы толстеем.
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А так всьо хорошо, канєшно, есвео ідьоть по плану...
і бажано щоб тих санкцій дотримувались ?
- горілка подорожчала. батько, тепер ти будеш менше пити?
- ні, синок, ти менше їстимеш
у пуйла і кремлівської банди - імунітет до санкцій. А там - хоч потоп . І саме смішне - росіяни тепітимуть. Навіть якщо води в московських кранах не буде, а камази привозитимуть - стерплять, бо цар наказав.