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Новини Санкції проти Росії
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Пєсков: У РФ вироблений імунітет щодо санкцій

пєсков

Росія вже має "певний імунітет" до західних санкцій і готова до запровадження нових економічних обмежень.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Ми досить довго живемо під величезною кількістю санкцій. Наша економіка функціонує під величезною кількістю обмежень. Звичайно, певний імунітет у нас вже вироблений з цього приводу", - сказав Пєсков.

За його словами, Москва фіксує заяви на цю тему, зокрема від президента США Дональда Трампа та інших міжнародних діячів.

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1729) санкції (12482)


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Топ коментарі
+3
Не жили добре - не треба і починати.
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30.07.2025 14:57 Відповісти
+2
Це побочка від бояришніка
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30.07.2025 14:53 Відповісти
+2
Вчора, один з найбільших автозаводів ерефії, ПАЗ повністю зупинив роботу.
А так всьо хорошо, канєшно, есвео ідьоть по плану...
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30.07.2025 14:53 Відповісти
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Це побочка від бояришніка
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30.07.2025 14:53 Відповісти
Типо
Нас е..ут, а мы толстеем.
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30.07.2025 15:09 Відповісти
буйло купив у північної кореї вакцину від санкцій - лебеду з тирсою замість хліба

.
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30.07.2025 15:26 Відповісти
Вчора, один з найбільших автозаводів ерефії, ПАЗ повністю зупинив роботу.
А так всьо хорошо, канєшно, есвео ідьоть по плану...
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30.07.2025 14:53 Відповісти
Не жили добре - не треба і починати.
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30.07.2025 14:57 Відповісти
Якби так було воно би не коментувало нічого. Раз коментує,значить хоче занизити значимість санкцій. ))
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30.07.2025 15:00 Відповісти
Піськова у Гаагу На електричний стул
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30.07.2025 15:01 Відповісти
Это какой-то бред, какой может быть иммунитет если санкции кацапам идут только на пользу как ***** свистело а коняка ржала, мол отмените санкции шо-то ни складывается...
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30.07.2025 15:02 Відповісти
Імунітет на ********* теж вироблений?
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30.07.2025 15:06 Відповісти
У здохлого совка також був сильний імунітет до санкцій
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30.07.2025 15:07 Відповісти
В китайцiв iндусiв нема iмунiтету.
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30.07.2025 15:07 Відповісти
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30.07.2025 15:08 Відповісти
Сиджу на валізі та думку гадаю, чому я ху...до і чому так воняє
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30.07.2025 15:10 Відповісти
Знову валізу без догляду залишив, скільки ху...до буде чекати поки він на говоритися
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30.07.2025 15:09 Відповісти
Та то у вас на "Бояришник" імунітет.Ще може на санкції від ЗЕленського,а на санкції від Трампа,він же ще не починав...
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30.07.2025 15:11 Відповісти
Санкції узгоджені з кремлем..
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30.07.2025 15:15 Відповісти
Щоб сталось з Європейською країною,якщоб проти якої ввели вісімнадцять пакєтів санкцій....
і бажано щоб тих санкцій дотримувались ?
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30.07.2025 15:20 Відповісти
В Європі мало ідіотів, а на Іран, Північну Корею, Венесуелу можете подивитись - це рашкіне майбутнє.
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30.07.2025 15:25 Відповісти
СССру всунули с заду по желудок, и иммунитет не помог! Кацапстан дождётся, тем более "друзей" у кацапов куча! Они успели насрать везде, где побывали!
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30.07.2025 15:15 Відповісти
йорш, ну так ти маєш розрізняти санкції і тотальне ембарго на продаж вашої нафти. ембарго для вас - це піста реально. ніхто у світі не буде ризикувати своїми відносинами і торгівлею із США заради вашої жижі, яку, до речі, спокійнесенько можна купити в іншому місці.
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30.07.2025 15:18 Відповісти
це як в анекдоті:

- горілка подорожчала. батько, тепер ти будеш менше пити?

- ні, синок, ти менше їстимеш

у пуйла і кремлівської банди - імунітет до санкцій. А там - хоч потоп . І саме смішне - росіяни тепітимуть. Навіть якщо води в московських кранах не буде, а камази привозитимуть - стерплять, бо цар наказав.
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30.07.2025 15:18 Відповісти
Але імунітет слабне.
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30.07.2025 15:27 Відповісти
 
 