Правительство утвердило Дія.Картку для государственных выплат

Сегодня, 30 июля, Правительство утвердило Дія.Картку, которая должна изменить систему государственных выплат.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

"Введение Дія.Карты позволяет государству эффективнее администрировать программы денежной поддержки. Граждане получат один удобный цифровой инструмент для доступа ко всем видам помощи, а государство - инструмент для контроля целевого использования средств", - отметила премьер.

Она отметила, что это особенно важно для запуска таких инициатив, как еМалятко, еКнига, Ветеранский спорт и вскоре Пакет школьника, которые имеют четкое назначение ассигнований.

Также украинцы смогут получать выплаты на Дию.Карту военных облигации, пособия по безработице, поддержки внутренне перемещенных лиц, выплат пенсий и денежной помощи.

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