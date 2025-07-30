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Новости Выплаты на Дія.Карту
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Правительство утвердило Дія.Картку для государственных выплат

Правительство утвердило Дия.Картку

Сегодня, 30 июля, Правительство утвердило Дія.Картку, которая должна изменить систему государственных выплат.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

"Введение Дія.Карты позволяет государству эффективнее администрировать программы денежной поддержки. Граждане получат один удобный цифровой инструмент для доступа ко всем видам помощи, а государство - инструмент для контроля целевого использования средств", - отметила премьер.

Она отметила, что это особенно важно для запуска таких инициатив, как еМалятко, еКнига, Ветеранский спорт и вскоре Пакет школьника, которые имеют четкое назначение ассигнований.

Также украинцы смогут получать выплаты на Дию.Карту военных облигации, пособия по безработице, поддержки внутренне перемещенных лиц, выплат пенсий и денежной помощи.

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выплаты (673) Свириденко Юлия (179) электронные услуги (111) Дія (430)


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Ото грошей відмиють..
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30.07.2025 15:16 Ответить
Сцють зелені покидьки у очі людям. На буя ця картка, якщо усі виплати йдуть з прив'язкою до ідентифікаційного коду, тож цього достатньо для контролю. Але зебілятка по радіють винахідливості Лідора
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30.07.2025 15:31 Ответить
Подачки лехторату будуть іти тільки тим, хто завів "Дію". Зручно!
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30.07.2025 15:32 Ответить
 
 