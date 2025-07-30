УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9905 відвідувачів онлайн
Новини Виплати на Дія.Картку
1 312 8

Уряд затвердив Дія.Картку для державних виплат

Уряд затвердив Дія.Картку

Сьогодні, 30 липня, Уряд затвердив Дія.Картку, що має змінити систему державних виплат.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

"Запровадження Дія.Картки дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки. Громадяни отримають один зручний цифровий інструмент для доступу до всіх видів допомоги, а держава - інструмент для контролю цільового використання коштів", - зазначила прем’єрка.

Вона зауважила, що це особливо важливо для запуску таких ініціатив, як єМалятко, єКнига, Ветеранський спорт та невдовзі Пакунок школяра, які мають чітке призначення асигнувань.

Також українці зможуть отримувати виплати на Дію.Картку військових облігації, допомоги по безробіттю, підтримки внутрішньо переміщених осіб, виплат пенсій та грошової допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родини загиблих у полоні військових зможуть отримати по 15 млн гривень: Зеленський підписав закон

Автор: 

виплати (1088) Свириденко Юлія (398) електронні послуги (210) Дія (1158)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ото грошей відмиють..
показати весь коментар
30.07.2025 15:16 Відповісти
Сцють зелені покидьки у очі людям. На буя ця картка, якщо усі виплати йдуть з прив'язкою до ідентифікаційного коду, тож цього достатньо для контролю. Але зебілятка по радіють винахідливості Лідора
показати весь коментар
30.07.2025 15:31 Відповісти
Подачки лехторату будуть іти тільки тим, хто завів "Дію". Зручно!
показати весь коментар
30.07.2025 15:32 Відповісти
***. Це такий треш. Мінцифри через диряву ДІЮ, яку хакають майже 2 рази на рік, хоче опанувати гроші ПФУ, щоб ******* гроші з бюджету. Причому отримувачі пенсії будуть позбавлені права отримувати гроші у любому банку України. Що далі? ПФУ скасують? Банки?
показати весь коментар
30.07.2025 15:42 Відповісти
Насправді не розумію навіщо. Є ж банківські картки, а ця від кого?
показати весь коментар
30.07.2025 16:18 Відповісти
Вєрной дорогой ідьом у цифровий концтабір
показати весь коментар
30.07.2025 16:20 Відповісти
Цікавий факт. Як кажуть, слідкуйте за руками: у 2022 році ВПО отримували допомогу на ЄКартку, і обналічити ці гроші не можна було, але по безготівці розрахунки можна робити. Але коли брали довідку про доходи з податкової, то в реєстрах ДПС про ці кошти "містичним чином" ніякої інформації не було...
показати весь коментар
30.07.2025 16:24 Відповісти
Зеленскому буде проще ставити на паузу виплати і витрати
показати весь коментар
30.07.2025 16:36 Відповісти
 
 