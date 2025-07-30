Уряд затвердив Дія.Картку для державних виплат

Сьогодні, 30 липня, Уряд затвердив Дія.Картку, що має змінити систему державних виплат.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

"Запровадження Дія.Картки дозволяє державі ефективніше адмініструвати програми грошової підтримки. Громадяни отримають один зручний цифровий інструмент для доступу до всіх видів допомоги, а держава - інструмент для контролю цільового використання коштів", - зазначила прем’єрка.

Вона зауважила, що це особливо важливо для запуску таких ініціатив, як єМалятко, єКнига, Ветеранський спорт та невдовзі Пакунок школяра, які мають чітке призначення асигнувань.

Також українці зможуть отримувати виплати на Дію.Картку військових облігації, допомоги по безробіттю, підтримки внутрішньо переміщених осіб, виплат пенсій та грошової допомоги.

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