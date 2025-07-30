Германия увеличивает военную помощь Украине до 9 млрд евро, - министр Клингбайль

Германия предусматривает в бюджете этого года увеличение расходов на поддержку Украины - до 9 миллиардов евро.

Об этом заявил вице-канцлер, министр финансов Ларс Клингбайль во время брифинга после правительственного заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Клингбайля, прямое финансирование помощи Украине выросло с 8,3 до 8,5 миллиарда евро, а с учетом дополнительных источников - достигнет около 9 миллиардов. Эти средства направляются прежде всего на военную поддержку.

В то же время правительство ФРГ усиливает финансирование сфер кибербезопасности, противодействия шпионажу и саботажу. Личный состав Бундесвера планируют увеличить на 10 тысяч должностей, чтобы усилить обороноспособность и выполнить обязательства перед НАТО.

По словам Клингбайля, Германия стремится оставаться надежным партнером Альянса и реагировать на растущие угрозы.

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