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Новости Финансовая помощь
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Германия увеличивает военную помощь Украине до 9 млрд евро, - министр Клингбайль

Ларс Клингбайль

Германия предусматривает в бюджете этого года увеличение расходов на поддержку Украины - до 9 миллиардов евро.

Об этом заявил вице-канцлер, министр финансов Ларс Клингбайль во время брифинга после правительственного заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Клингбайля, прямое финансирование помощи Украине выросло с 8,3 до 8,5 миллиарда евро, а с учетом дополнительных источников - достигнет около 9 миллиардов. Эти средства направляются прежде всего на военную поддержку.

В то же время правительство ФРГ усиливает финансирование сфер кибербезопасности, противодействия шпионажу и саботажу. Личный состав Бундесвера планируют увеличить на 10 тысяч должностей, чтобы усилить обороноспособность и выполнить обязательства перед НАТО.

По словам Клингбайля, Германия стремится оставаться надежным партнером Альянса и реагировать на растущие угрозы.

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Автор: 

Германия (7190) финансирование (1823) война в Украине (5407)


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Дякуємо. Ця сума - особисто від Німеччини, на додаток грошей від ЄС.
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30.07.2025 15:52 Ответить
Данке шон!

але, будь ласка, не давайте ЗЄльоним живих грошей!
вкрадуть, міндичі хрєнови !

допомога лише німецьким озброєнням або купівлею української зброї за конкурсом

.
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30.07.2025 16:01 Ответить
 
 