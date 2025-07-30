УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9905 відвідувачів онлайн
Новини Фінансова допомога Україні
681 2

Німеччина збільшує військову допомогу Україні до 9 млрд євро, - міністр Клінгбайль

Ларс Клінгбайль

Німеччина передбачає в цьогорічному бюджеті збільшення витрат на підтримку України - до 9 мільярдів євро.

Про це заявив віцеканцлер, міністр фінансів Ларс Клінгбайль під час брифінгу після урядового засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами Клінгбайля, пряме фінансування допомоги Україні зросло з 8,3 до 8,5 мільярда євро, а з урахуванням додаткових джерел - сягне близько 9 мільярдів. Ці кошти спрямовують передусім на військову підтримку.

Водночас уряд ФРН посилює фінансування сфер кібербезпеки, протидії шпигунству та саботажу. Особовий склад Бундесверу планують збільшити на 10 тисяч посад, щоб посилити обороноздатність і виконати зобов’язання перед НАТО.

За словами Клінгбайля, Німеччина прагне залишатися надійним партнером Альянсу і реагувати на зростаючі загрози.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Свириденко назвала "контрольованою" ситуацію із зовнішнім фінансуванням після попереджень від ЄС. ВIДЕО

Автор: 

Німеччина (7620) фінансування (3209) війна в Україні (5445)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо. Ця сума - особисто від Німеччини, на додаток грошей від ЄС.
показати весь коментар
30.07.2025 15:52 Відповісти
Данке шон!

але, будь ласка, не давайте ЗЄльоним живих грошей!
вкрадуть, міндичі хрєнови !

допомога лише німецьким озброєнням або купівлею української зброї за конкурсом

.
показати весь коментар
30.07.2025 16:01 Відповісти
 
 