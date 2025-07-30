Німеччина збільшує військову допомогу Україні до 9 млрд євро, - міністр Клінгбайль
Німеччина передбачає в цьогорічному бюджеті збільшення витрат на підтримку України - до 9 мільярдів євро.
Про це заявив віцеканцлер, міністр фінансів Ларс Клінгбайль під час брифінгу після урядового засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами Клінгбайля, пряме фінансування допомоги Україні зросло з 8,3 до 8,5 мільярда євро, а з урахуванням додаткових джерел - сягне близько 9 мільярдів. Ці кошти спрямовують передусім на військову підтримку.
Водночас уряд ФРН посилює фінансування сфер кібербезпеки, протидії шпигунству та саботажу. Особовий склад Бундесверу планують збільшити на 10 тисяч посад, щоб посилити обороноздатність і виконати зобов’язання перед НАТО.
За словами Клінгбайля, Німеччина прагне залишатися надійним партнером Альянсу і реагувати на зростаючі загрози.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але, будь ласка, не давайте ЗЄльоним живих грошей!
вкрадуть, міндичі хрєнови !
допомога лише німецьким озброєнням або купівлею української зброї за конкурсом
.