Уважаю Зеленского, но он допустил ошибку, отвергнув предложение заключить мир, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский принял ошибочные решения относительно войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Говоря о российской агрессии против Украины, венгерский премьер назвал ее "войной между Западом и Россией" и заявил, что она не завершится без встречи лидеров этих сторон - Дональда Трампа и Владимира Путина.
В то же время Орбан заверил, что в международных отношениях руководствуется принципом уважения, и это же касается Украины и ее президента Владимира Зеленского.
"Он является избранным украинцами президентом Украины. Я всегда стараюсь вести себя должным образом, что необходимо, если хочешь иметь хорошие отношения. Поэтому я уважаю президента Зеленского, но считаю, что он допустил ошибки", - добавил он.
По мнению премьера Венгрии, одна из таких ошибок - якобы отклонение Зеленским его предложения в прошлом году заключить мир.
"Он отверг мое толкование, что время играет в пользу российской стороны, но сегодня мы имеем то, что имеем. Ситуация президента Зеленского не является легкой. Очень трудно объединить народ, который находится в безнадежной войне", - считает Орбан.
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От тому і орбан зараз почав перевзуватися на ходу.
Абсолютно нема за що.Таких помилок припустився(якщо не більше),що країна на грані. Побачить,де буде, після втрати влади.
А хто такий орбан, що він може пропонувати укласти мир комусь? Як Україна могла укласти мир на пропозицію Орбана, якщо цей мир не бажає укладати *****?