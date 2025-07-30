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Новости Орбан о Зеленском
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Уважаю Зеленского, но он допустил ошибку, отвергнув предложение заключить мир, - Орбан

премьер-министр Венгрии Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский принял ошибочные решения относительно войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Говоря о российской агрессии против Украины, венгерский премьер назвал ее "войной между Западом и Россией" и заявил, что она не завершится без встречи лидеров этих сторон - Дональда Трампа и Владимира Путина.

В то же время Орбан заверил, что в международных отношениях руководствуется принципом уважения, и это же касается Украины и ее президента Владимира Зеленского.

"Он является избранным украинцами президентом Украины. Я всегда стараюсь вести себя должным образом, что необходимо, если хочешь иметь хорошие отношения. Поэтому я уважаю президента Зеленского, но считаю, что он допустил ошибки", - добавил он.

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По мнению премьера Венгрии, одна из таких ошибок - якобы отклонение Зеленским его предложения в прошлом году заключить мир.

"Он отверг мое толкование, что время играет в пользу российской стороны, но сегодня мы имеем то, что имеем. Ситуация президента Зеленского не является легкой. Очень трудно объединить народ, который находится в безнадежной войне", - считает Орбан.

Автор: 

Венгрия (2059) Зеленский Владимир (21393) Орбан Виктор (514)


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Топ комментарии
+4
Так же,как и ишак
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30.07.2025 17:41 Ответить
+2
Орбан это чмошная подстилка ***** и больше ничего.
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30.07.2025 17:40 Ответить
+2
Цей орбан зараз так заговорив, бо його кумир Трамп поміняв свою думку щодо рашки та пуйла.
От тому і орбан зараз почав перевзуватися на ходу.
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30.07.2025 17:43 Ответить
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Орбан это чмошная подстилка ***** и больше ничего.
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30.07.2025 17:40 Ответить
Так же,как и ишак
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30.07.2025 17:41 Ответить
Здаватися - по Обану
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30.07.2025 17:42 Ответить
Цей орбан зараз так заговорив, бо його кумир Трамп поміняв свою думку щодо рашки та пуйла.
От тому і орбан зараз почав перевзуватися на ходу.
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30.07.2025 17:43 Ответить
"Шура,ви же знаєтє как я вас уважаю!Но ви жалкая,прєзрєнная лічность!"
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30.07.2025 17:43 Ответить
Орбан же не п'є
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30.07.2025 17:44 Ответить
Тому я поважаю президента Зеленського, але вважаю, що він припустився помилок"-Орбан.
Абсолютно нема за що.Таких помилок припустився(якщо не більше),що країна на грані. Побачить,де буде, після втрати влади.
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30.07.2025 17:46 Ответить
Б-же збав від поваги серед таких гнойних кідарасів...
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30.07.2025 17:46 Ответить
Самі кацапи кажуть що не завадив би мир, щоб укріпити позиції, налаштувати логістику і повторити 24.02.22, тільки тепер уже продумано.
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30.07.2025 17:47 Ответить
це двоє зельонський і ***** брати бо обидва працюють на *****.
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30.07.2025 17:51 Ответить
Ухитрился лизнуть сразу две жопы,талантище
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30.07.2025 18:01 Ответить
Ну і навіщо ви цього ***....НА цитуєте?
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30.07.2025 18:02 Ответить
Кацапський мир для України - це знищення української мови, культури та історичного погляду. Наступним кроком є фізична ліквідація носіїв етнічної свідомості, але насамперед - гуманітарний науково-освітянський загал та національне духівництво. Призов до кацапської військової орди української молоді з метою примусового скацаплення і підготовки парубків до виконання найнебезпечнішої бойової робити у майбутніх війнах. Що буде зроблено з нашими доньками і сестрами можете уявити лише у жахливих снах. Ми маємо один єдиний вибір - боротьба за виживання до останнього кацапа на нашій землі.
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30.07.2025 18:03 Ответить
Аякже ж, щоби поц поцу та й не заспiвав дифiрамби...
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30.07.2025 18:05 Ответить
А шо случілось?! Надрали дупу чи ***** обмежив в фінансах?
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30.07.2025 18:09 Ответить
Oi oi , slivaet ZE .....
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30.07.2025 18:11 Ответить
"відхилення Зеленським його пропозиції минулого року укласти мир "

А хто такий орбан, що він може пропонувати укласти мир комусь? Як Україна могла укласти мир на пропозицію Орбана, якщо цей мир не бажає укладати *****?
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30.07.2025 18:47 Ответить
По який мир говорить це чмо? ***** вже ледь не відкритим текстом говорить, що він миру не хоче, він кайф ловить від війни та вбивств.
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30.07.2025 18:53 Ответить
 
 