Поважаю Зеленського, але він припустився помилки, відкинувши пропозицію укласти мир, - Орбан

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент України Володимир Зеленський ухвалив помилкові рішення щодо війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Говорячи про російську агресію проти України, угорський премʼєр назвав її "війною між Заходом і Росією" та заявив, що вона не завершиться без зустрічі лідерів цих сторін – Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Водночас Орбан запевнив, що в міжнародних відносинах керується принципом поваги, і це ж стосується України та її президента Володимира Зеленського.

"Він є обраним українцями президентом України. Я завжди намагаюся поводитися належним чином, що є необхідним, якщо хочеш мати хороші відносини. Тому я поважаю президента Зеленського, але вважаю, що він припустився помилок", – додав він.

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На думку премʼєра Угорщини, одна з таких помилок – нібито відхилення Зеленським його пропозиції минулого року укласти мир.

"Він відкинув моє тлумачення, що час грає на користь російської сторони, але сьогодні ми маємо те, що маємо. Ситуація президента Зеленського не є легкою. Дуже важко об'єднати народ, який перебуває у безнадійній війні", – вважає Орбан.