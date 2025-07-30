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Новини Орбан про Зеленського
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Поважаю Зеленського, але він припустився помилки, відкинувши пропозицію укласти мир, - Орбан

прем’єр-міністр Угорщини Орбан

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент України Володимир Зеленський ухвалив помилкові рішення щодо війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Говорячи про російську агресію проти України, угорський премʼєр назвав її "війною між Заходом і Росією" та заявив, що вона не завершиться без зустрічі лідерів цих сторін – Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Водночас Орбан запевнив, що в міжнародних відносинах керується принципом поваги, і це ж стосується України та її президента Володимира Зеленського.

"Він є обраним українцями президентом України. Я завжди намагаюся поводитися належним чином, що є необхідним, якщо хочеш мати хороші відносини. Тому я поважаю президента Зеленського, але вважаю, що він припустився помилок", – додав він.

Також читайте: Орбан: "Зеленський – політик-комік, який лише грає роль президента"

На думку премʼєра Угорщини, одна з таких помилок – нібито відхилення Зеленським його пропозиції минулого року укласти мир.

"Він відкинув моє тлумачення, що час грає на користь російської сторони, але сьогодні ми маємо те, що маємо. Ситуація президента Зеленського не є легкою. Дуже важко об'єднати народ, який перебуває у безнадійній війні", – вважає Орбан.

Автор: 

Угорщина (2399) Зеленський Володимир (24917) Орбан Віктор (610)


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Топ коментарі
+3
Так же,как и ишак
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30.07.2025 17:41 Відповісти
+2
Цей орбан зараз так заговорив, бо його кумир Трамп поміняв свою думку щодо рашки та пуйла.
От тому і орбан зараз почав перевзуватися на ходу.
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30.07.2025 17:43 Відповісти
+1
Орбан это чмошная подстилка ***** и больше ничего.
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30.07.2025 17:40 Відповісти
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Орбан это чмошная подстилка ***** и больше ничего.
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30.07.2025 17:40 Відповісти
Так же,как и ишак
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30.07.2025 17:41 Відповісти
Здаватися - по Обану
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30.07.2025 17:42 Відповісти
Цей орбан зараз так заговорив, бо його кумир Трамп поміняв свою думку щодо рашки та пуйла.
От тому і орбан зараз почав перевзуватися на ходу.
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30.07.2025 17:43 Відповісти
"Шура,ви же знаєтє как я вас уважаю!Но ви жалкая,прєзрєнная лічность!"
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30.07.2025 17:43 Відповісти
Орбан же не п'є
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30.07.2025 17:44 Відповісти
Тому я поважаю президента Зеленського, але вважаю, що він припустився помилок"-Орбан.
Абсолютно нема за що.Таких помилок припустився(якщо не більше),що країна на грані. Побачить,де буде, після втрати влади.
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30.07.2025 17:46 Відповісти
Б-же збав від поваги серед таких гнойних кідарасів...
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30.07.2025 17:46 Відповісти
Самі кацапи кажуть що не завадив би мир, щоб укріпити позиції, налаштувати логістику і повторити 24.02.22, тільки тепер уже продумано.
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30.07.2025 17:47 Відповісти
це двоє зельонський і ***** брати бо обидва працюють на *****.
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30.07.2025 17:51 Відповісти
Ухитрился лизнуть сразу две жопы,талантище
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30.07.2025 18:01 Відповісти
Ну і навіщо ви цього ***....НА цитуєте?
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30.07.2025 18:02 Відповісти
Кацапський мир для України - це знищення української мови, культури та історичного погляду. Наступним кроком є фізична ліквідація носіїв етнічної свідомості, але насамперед - гуманітарний науково-освітянський загал та національне духівництво. Призов до кацапської військової орди української молоді з метою примусового скацаплення і підготовки парубків до виконання найнебезпечнішої бойової робити у майбутніх війнах. Що буде зроблено з нашими доньками і сестрами можете уявити лише у жахливих снах. Ми маємо один єдиний вибір - боротьба за виживання до останнього кацапа на нашій землі.
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30.07.2025 18:03 Відповісти
Аякже ж, щоби поц поцу та й не заспiвав дифiрамби...
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30.07.2025 18:05 Відповісти
А шо случілось?! Надрали дупу чи ***** обмежив в фінансах?
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30.07.2025 18:09 Відповісти
Oi oi , slivaet ZE .....
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30.07.2025 18:11 Відповісти
"відхилення Зеленським його пропозиції минулого року укласти мир "

А хто такий орбан, що він може пропонувати укласти мир комусь? Як Україна могла укласти мир на пропозицію Орбана, якщо цей мир не бажає укладати *****?
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30.07.2025 18:47 Відповісти
По який мир говорить це чмо? ***** вже ледь не відкритим текстом говорить, що він миру не хоче, він кайф ловить від війни та вбивств.
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30.07.2025 18:53 Відповісти
 
 