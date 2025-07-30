Шмыгаль против экспорта оружия: В условиях войны невозможно представить
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль прокомментировал возможность прямого экспорта украинского вооружения. По его словам, во время войны это "невозможно представить".
Об этом глава оборонного ведомства сказал в интервью украинской службе британского BBC News, сообщает Цензор.НЕТ.
Министра спросили, предполагается ли открытие полноценного экспорта украинского вооружения.
"Экспорт оружия - это политическое решение, всегда и в любой стране. Во время войны, если у нашего защитника на передовой недостаточно того или иного оружия, невозможно его экспортировать, пока мы не наполним наши вооруженные силы на 100 плюс процентов. Если есть избыток производства - мы должны находить средства, как его профинансировать и отдать нашим вооруженным силам", - сказал Шмыгаль.
В ответ журналист отметил, что позиция производителей другая - что они не имеют средств, государство не закупает у них то количество, которое они производят, и, собственно, им нужны деньги для того, чтобы производить больше и лучше.
По словам Шмыгаля, для этого власть "ищет дополнительные средства и пытается заказать все, что в государстве может производиться".
"Но в условиях войны прямой экспорт представить невозможно. Как я уже говорил, могут быть партнерские проекты, когда часть остается на складах партнеров. Возможно образовывать с партнерами прочные цепи обмена оружием. Но не прямой экспорт", - сказал глава Минобороны.
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Розумієте, Карл! Режим міндіча під час геноцидної війни не викуповує у ВПК цінну зброю !!! При тому що на мінтів, суддів і ОП завжди є!! На нові міністерства є! На цівільно-барабанні адміністрації є! На Шмарофон є! На " соцопитування" є.
Эксперты и производители оружия выступают против ограничений на экспорт.
Украинских заказов недостаточно для серьезного масштабирования производства.
Из-за малых объемов себестоимость остается высокой.
Экспортные ограничения отпугивают иностранных инвесторов и создают множество других проблем.