УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9315 відвідувачів онлайн
Новини Експорт української зброї
617 9

Шмигаль проти експорту зброї: В умовах війни неможливо уявити

шмигаль про продаж зброї

Міністр оборони України Денис Шмигаль прокоментував можливість прямого експорту українського озброєння. За його словами, під час війни це "неможливо уявити".

Про це очільник оборонного відомства сказав в інтерв'ю українській службі британського BBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністра запитали, чи передбачається відкриття повноцінного експорту українського озброєння.

"Експорт зброї – це політичне рішення, завжди і в будь-якій країні. В час війни, якщо у нашого захисника на передовій недостатньо тої або іншої зброї, неможливо її експортувати, доки ми не наповнимо наші збройні сили на 100 плюс відсотків. Якщо є надлишок виробництва - ми маємо знаходити засоби, як її профінансувати і віддати нашим збройним силам", - сказав Шмигаль.

У відповідь журналіст зазначив, що позиція виробників інша – що вони не мають засобів, держава не закупає в них ту кількість, яку вони виробляють, і, власне, їм потрібні гроші для того, щоб виробляти більше і краще.

Читайте також: США схвалили продаж Україні обладнання для ППО та САУ M109 на $330 млн

За словами Шмигаля, для цього влада "шукає додаткові кошти і намагається замовити все, що в державі може вироблятись".

"Але в умовах війни прямий експорт уявити неможливо. Як я вже казав, можуть бути партнерські проєкти, коли частина залишається на складах партнерів. Можливо утворювати з партнерами міцні ланцюги обміну зброєю. Але не прямий експорт", - сказав глава Міноборони.

Читайте також: ЄС готує кредити на десятки мільярдів для озброєння України, - Politico

Автор: 

зброя (7658) експорт (4564) Шмигаль Денис (4740)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Зеля вже дрони хоче Трампу впарити
показати весь коментар
30.07.2025 17:40 Відповісти
Да, за все свои подвиги во время войны Шмыгаля ещё ждёт заслуженная награда...
показати весь коментар
30.07.2025 17:41 Відповісти
показати весь коментар
30.07.2025 17:42 Відповісти
Хламідія вже все порахував...
показати весь коментар
30.07.2025 17:42 Відповісти
Якось раніше я думав шо це - очевидні речі... мабудь не для всіх...
показати весь коментар
30.07.2025 17:43 Відповісти
Але якщо хламідіоЗЕнна "влада" тупо не купує українську зброю і техніку - то експорт би дав вижити підприємствам.
Розумієте, Карл! Режим міндіча під час геноцидної війни не викуповує у ВПК цінну зброю !!! При тому що на мінтів, суддів і ОП завжди є!! На нові міністерства є! На цівільно-барабанні адміністрації є! На Шмарофон є! На " соцопитування" є.
показати весь коментар
30.07.2025 18:17 Відповісти
Это не очевидные вещи, а очевидный популизм.
Эксперты и производители оружия выступают против ограничений на экспорт.
Украинских заказов недостаточно для серьезного масштабирования производства.
Из-за малых объемов себестоимость остается высокой.
Экспортные ограничения отпугивают иностранных инвесторов и создают множество других проблем.
показати весь коментар
30.07.2025 18:26 Відповісти
Із 73-х%?
показати весь коментар
30.07.2025 18:43 Відповісти
 
 