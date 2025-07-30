Шмигаль проти експорту зброї: В умовах війни неможливо уявити

Міністр оборони України Денис Шмигаль прокоментував можливість прямого експорту українського озброєння. За його словами, під час війни це "неможливо уявити".

Про це очільник оборонного відомства сказав в інтерв'ю українській службі британського BBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Міністра запитали, чи передбачається відкриття повноцінного експорту українського озброєння.

"Експорт зброї – це політичне рішення, завжди і в будь-якій країні. В час війни, якщо у нашого захисника на передовій недостатньо тої або іншої зброї, неможливо її експортувати, доки ми не наповнимо наші збройні сили на 100 плюс відсотків. Якщо є надлишок виробництва - ми маємо знаходити засоби, як її профінансувати і віддати нашим збройним силам", - сказав Шмигаль.

У відповідь журналіст зазначив, що позиція виробників інша – що вони не мають засобів, держава не закупає в них ту кількість, яку вони виробляють, і, власне, їм потрібні гроші для того, щоб виробляти більше і краще.

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За словами Шмигаля, для цього влада "шукає додаткові кошти і намагається замовити все, що в державі може вироблятись".

"Але в умовах війни прямий експорт уявити неможливо. Як я вже казав, можуть бути партнерські проєкти, коли частина залишається на складах партнерів. Можливо утворювати з партнерами міцні ланцюги обміну зброєю. Але не прямий експорт", - сказав глава Міноборони.

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