Соединенные Штаты отменили военные переговоры с представителем Тайваня, - FT

Соединенные Штаты отменили встречу представителя Пентагона Элбриджа Колби и министра обороны Тайваня Веллингтона Ку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

Источники издания, знакомые с этим вопросом, рассказали, что США отменили встречу в последнюю минуту, заявив Тайваню, что время было выбрано неудачно из-за их ударов по Ирану.

В то же время несколько источников сказали, что были и другие причины. "Некоторые американские чиновники обеспокоены тем, что разрешение на визит министра обороны Тайваня подорвет американо-китайские торговые переговоры и повредит усилиям Трампа по обеспечению встречи с лидером Китая Си Цзиньпином", - пишет издание.

США и Тайвань обсуждают новые даты встречи. Но собеседники, знакомые с этим вопросом, говорят, что США хотят провести встречу на более низком уровне, что усиливает беспокойство, что Трамп хочет избежать антагонизма с Китаем. Один американский чиновник сказал, что пока не ясно, на каком уровне они состоятся.

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Отмена произошла после телефонного разговора между Трампом и Си, который высказал предположение, что президент США, возможно, поддался давлению Китая.

"Разрешение на визит Ку означало бы готовность игнорировать давление со стороны Китая, который претендует на суверенитет над Тайванем. Согласно неписаным правилам, США не позволяют министру обороны Тайваня посещать Вашингтон, поскольку страны не имеют официальных отношений с тех пор, как в 1979 году Вашингтон сменил дипломатическое признание Тайбэя на Пекин", - говорится в сообщении.

Де-факто посольство Тайваня в Вашингтоне заявило, что его "давняя политика - не комментировать вопросы, связанные с военными визитами". Белый дом отказался от комментариев.

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Издание отмечает, что Тайбэй, реагируя на давление со стороны Вашингтона, пытается увеличить закупки вооружений, чтобы иметь больше способности защитить себя от потенциального китайского вторжения. В прошлом месяце Тайвань начал процесс подачи заявки на получение разрешения США на закупку американских боеприпасов и вооружений на сумму 20 млрд дол. по словам трех человек, знакомых с ситуацией. Тайбэй планирует начать эти закупки в следующем году. Но этот график может быть нарушен из-за попыток Вашингтона избежать срыва торговых переговоров или встреч на высоком уровне с Китаем.