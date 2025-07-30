В Польше до сих пор не выяснили обстоятельства падения российской ракеты возле Быдгоща

В Польше до сих пор продолжается расследование падения российской ракеты недалеко от города Быдгощ, которое произошло в декабре 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

После более двух лет расследования инцидента возле Быдгоща прокуратура все еще сомневается в определении даты падения российской ракеты Х-55, а также способа попадания в землю. В установлении времени не помогла также ботаническая экспертиза, которая исследовала лишайники на обломках ракеты.

В связи с этим Мазовецкий отдел Национальной прокуратуры назначил группу экспертов с факультета механики, энергетики и авиации Варшавского политехнического университета.

"От них зависит, какие меры будут приняты в следующих этапах расследования. Они касаются, в частности, определения лиц, ответственных за возникшую ситуацию", - пишут польские СМИ.

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Напомним, в конце апреля 2023 года Министерство обороны Польши сообщило, что в Замостье, примерно в 15 км от Быдгоща, были найдены остатки неустановленного военного объекта, который оказался российской ракетой Х-55.

Предварительное расследование показало, что ракета, вероятно, упала во время массированного российского обстрела Украины в середине декабря 2022 года. Польские службы следили за объектом, но в окрестностях Быдгоща потеряли его из виду.