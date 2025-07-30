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Новости Российская ракета упала в Польше
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В Польше до сих пор не выяснили обстоятельства падения российской ракеты возле Быдгоща

место падения российской ракеты возле Быдгоща

В Польше до сих пор продолжается расследование падения российской ракеты недалеко от города Быдгощ, которое произошло в декабре 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

После более двух лет расследования инцидента возле Быдгоща прокуратура все еще сомневается в определении даты падения российской ракеты Х-55, а также способа попадания в землю. В установлении времени не помогла также ботаническая экспертиза, которая исследовала лишайники на обломках ракеты.

В связи с этим Мазовецкий отдел Национальной прокуратуры назначил группу экспертов с факультета механики, энергетики и авиации Варшавского политехнического университета.

"От них зависит, какие меры будут приняты в следующих этапах расследования. Они касаются, в частности, определения лиц, ответственных за возникшую ситуацию", - пишут польские СМИ.

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Напомним, в конце апреля 2023 года Министерство обороны Польши сообщило, что в Замостье, примерно в 15 км от Быдгоща, были найдены остатки неустановленного военного объекта, который оказался российской ракетой Х-55.

Предварительное расследование показало, что ракета, вероятно, упала во время массированного российского обстрела Украины в середине декабря 2022 года. Польские службы следили за объектом, но в окрестностях Быдгоща потеряли его из виду.

Автор: 

крылатые ракеты (892) Польша (8584)


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Топ комментарии
+5
Сцикуни!
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30.07.2025 18:38 Ответить
+2
Подзвоніть Джозефу Байдену (можна його помічникові на той час, містерові Саллівану) -- вони точно знають.
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30.07.2025 18:37 Ответить
+2
ну видно паливо закінчилось.
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30.07.2025 18:45 Ответить
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Подзвоніть Джозефу Байдену (можна його помічникові на той час, містерові Саллівану) -- вони точно знають.
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30.07.2025 18:37 Ответить
Сцикуни!
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30.07.2025 18:38 Ответить
ну видно паливо закінчилось.
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30.07.2025 18:45 Ответить
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30.07.2025 18:47 Ответить
Интрига...
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30.07.2025 18:48 Ответить
Не визначайте. Бо доведеться якусь відповідь на Кацапію слати. А очко то не залізне у панів ясновельможних.
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30.07.2025 18:49 Ответить
Шо боязно?
Це не воювати з давно померлими Шухевичем, Бандерою, Петлюрою, та всіма бійцями УПА.
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30.07.2025 18:49 Ответить
бзденики ще ті сцикуни
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30.07.2025 18:53 Ответить
"21 вересня 1938 року, у розпал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0 Судетської кризи, Польща поставила Чехословаччині ультиматум про «повернення» їй Тешинської області, де проживало 80 тисяч поляків і 120 тисяч чехів. 30 вересня 1938 року, у день підписання Мюнхенської угоди, Польща направила Празі черговий ультиматум і одночасно з німецькими військами ввела свою армію в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F Тешинську область." -
така моя думка про поляків в історії, надіюсь що зараз вони інші...
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30.07.2025 18:58 Ответить
Шо ляхи, сцикотно кацапам пред'яву виставити?
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30.07.2025 19:01 Ответить
Засцяли
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30.07.2025 19:03 Ответить
Пшекі хоробрі тільки українцям умови ставити. Пшениця, молочка, транзит фур, Волинь...
З кацапів сцикотно спитати за катастрофу ТУ-154,Качинського з владною верхівкою, Катинь, ракету, дрони...
Куколди...
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30.07.2025 19:05 Ответить
і навіщо їм ексгумація, якщо навіть це зʼясувати не можуть
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30.07.2025 19:08 Ответить
 
 