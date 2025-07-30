У Польщі досі не з’ясували обставини падіння російської ракети біля Бидгоща

У Польщі досі триває розслідування падіння російської ракети неподалік міста Бидгощ, яке сталось у грудні 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Після понад двох років розслідування інциденту біля Бидгоща прокуратура все ще має сумніви щодо визначення дати падіння російської ракети Х-55, а також способу влучання в землю. У встановленні часу не допомогла також ботанічна експертиза, яка досліджувала лишайники на уламках ракети.

У звʼязку з цим Мазовецький відділ Національної прокуратури призначив групу експертів з факультету механіки, енергетики та авіації Варшавського політехнічного університету.

"Від них залежить, які заходи будуть вжиті в наступних етапах розслідування. Вони стосуються, зокрема, визначення осіб, відповідальних за виниклу ситуацію", – пишуть польські ЗМІ.

Читайте також: Польща вкотре піднімала винищувачі через ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, наприкінці квітня 2023 року Міністерство оборони Польщі повідомило, що в Замості, приблизно за 15 км від Бидгоща, були знайдені залишки невстановленого військового об'єкта, який виявився російською ракетою Х-55.

Попереднє розслідування показало, що ракета, ймовірно, упала під час масованого російського обстрілу України в середині грудня 2022 року. Польські служби стежили за об'єктом, але в околицях Бидгоща втратили його з поля зору.