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Новини Російська ракета впала у Польщі
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У Польщі досі не з’ясували обставини падіння російської ракети біля Бидгоща

місто падіння російської ракети біля Бидгоща

У Польщі досі триває розслідування падіння російської ракети неподалік міста Бидгощ, яке сталось у грудні 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Після понад двох років розслідування інциденту біля Бидгоща прокуратура все ще має сумніви щодо визначення дати падіння російської ракети Х-55, а також способу влучання в землю. У встановленні часу не допомогла також ботанічна експертиза, яка досліджувала лишайники на уламках ракети.

У звʼязку з цим Мазовецький відділ Національної прокуратури призначив групу експертів з факультету механіки, енергетики та авіації Варшавського політехнічного університету.

"Від них залежить, які заходи будуть вжиті в наступних етапах розслідування. Вони стосуються, зокрема, визначення осіб, відповідальних за виниклу ситуацію", – пишуть польські ЗМІ.

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Нагадаємо, наприкінці квітня 2023 року Міністерство оборони Польщі повідомило, що в Замості, приблизно за 15 км від Бидгоща, були знайдені залишки невстановленого військового об'єкта, який виявився російською ракетою Х-55.

Попереднє розслідування показало, що ракета, ймовірно, упала під час масованого російського обстрілу України в середині грудня 2022 року. Польські служби стежили за об'єктом, але в околицях Бидгоща втратили його з поля зору.

Автор: 

крилаті ракети (1085) Польща (8719)


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Топ коментарі
+12
Сцикуни!
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30.07.2025 18:38 Відповісти
+8
Не визначайте. Бо доведеться якусь відповідь на Кацапію слати. А очко то не залізне у панів ясновельможних.
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30.07.2025 18:49 Відповісти
+8
Шо боязно?
Це не воювати з давно померлими Шухевичем, Бандерою, Петлюрою, та всіма бійцями УПА.
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30.07.2025 18:49 Відповісти
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Подзвоніть Джозефу Байдену (можна його помічникові на той час, містерові Саллівану) -- вони точно знають.
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30.07.2025 18:37 Відповісти
Сцикуни!
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30.07.2025 18:38 Відповісти
ну видно паливо закінчилось.
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30.07.2025 18:45 Відповісти
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30.07.2025 18:47 Відповісти
Интрига...
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30.07.2025 18:48 Відповісти
Не визначайте. Бо доведеться якусь відповідь на Кацапію слати. А очко то не залізне у панів ясновельможних.
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30.07.2025 18:49 Відповісти
Шо боязно?
Це не воювати з давно померлими Шухевичем, Бандерою, Петлюрою, та всіма бійцями УПА.
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30.07.2025 18:49 Відповісти
бзденики ще ті сцикуни
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30.07.2025 18:53 Відповісти
"21 вересня 1938 року, у розпал https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0 Судетської кризи, Польща поставила Чехословаччині ультиматум про «повернення» їй Тешинської області, де проживало 80 тисяч поляків і 120 тисяч чехів. 30 вересня 1938 року, у день підписання Мюнхенської угоди, Польща направила Празі черговий ультиматум і одночасно з німецькими військами ввела свою армію в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F Тешинську область." -
така моя думка про поляків в історії, надіюсь що зараз вони інші...
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30.07.2025 18:58 Відповісти
Шо ляхи, сцикотно кацапам пред'яву виставити?
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30.07.2025 19:01 Відповісти
Засцяли
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30.07.2025 19:03 Відповісти
Пшекі хоробрі тільки українцям умови ставити. Пшениця, молочка, транзит фур, Волинь...
З кацапів сцикотно спитати за катастрофу ТУ-154,Качинського з владною верхівкою, Катинь, ракету, дрони...
Куколди...
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30.07.2025 19:05 Відповісти
і навіщо їм ексгумація, якщо навіть це зʼясувати не можуть
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30.07.2025 19:08 Відповісти
Поляки тільки на нас гавкати сміливі, а як на Рашку- відразу в будку.
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30.07.2025 19:30 Відповісти
Це ще та кацапська ракета, що вбила фермера, а за два дні після падіння перетворилась на українську ракету ППО? Тепер вона знову кацапська? Ну й чудасія!
І навіщо з'ясовувати причину її падіння? З'ясуйте краще, як ваша ППО її про""бала.
А краще киньте пред'яву кацапам. Ні? Та поляки й за вбивство Качинського росіянам нічого не сказали.
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30.07.2025 19:39 Відповісти
Тайна темніша за побудову Єгипетських пірамід. Звідки вона могла взятись??? Містика! Рептилоїди начудили. не менше.
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30.07.2025 19:47 Відповісти
Та то все фігня, звідки вона взялася. Це нікого не цікавить. Основне з'ясувати, чому вона впала.
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30.07.2025 19:52 Відповісти
Подивився на карті де той Бидгощ. Ракета пролетіла більше половини Польщі і там сама впала. Тобто, летіла, то хай собі і далі летіла б. А вона, падлюка, бачите, взяла і впала. З'ясуйте спершу, чому вона впала додолу, а не догори.
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30.07.2025 19:50 Відповісти
То нє от страху,а от злощі))
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30.07.2025 20:15 Відповісти
 
 