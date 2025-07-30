США будут обсуждать с НАТО любой вывод войск из Европы, - министр обороны Эстонии Певкур

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что любое решение о выводе американских войск из Европы будет обсуждено с НАТО, поскольку лидеры готовятся к возможным односторонним действиям позже в этом году.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Певкур, который на прошлой неделе вместе со своими балтийскими коллегами посетил Вашингтон, заявил, что не получил от министра обороны США Пита Хегсета никаких гарантий относительно сохранения численности их войск на восточном фланге НАТО.

Однако, по его словам, ему сообщили, что любое обсуждение так называемого "военного присутствия" будет происходить с участием руководства НАТО и совместных усилий, направленных на внесение соответствующих изменений, исходя из стратегической перспективы Штатов.

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"Было взято обязательство, что не будет принято никакого решения, которое бы стало неожиданностью для Европы. Это будет обсуждаться", - сказал Певкур.

США имеют более 2 000 военнослужащих в странах Балтии, и этот контингент был усилен после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Певкур заявил, что правительство в Таллинне ожидает обзор США, в котором будут учтены новые угрозы в Азии и на Ближнем Востоке.

Впрочем, по словам эстонского главы Минобороны, Хегсет не предложил никаких твердых обязательств по сохранению присутствия в странах Балтии.

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Певкур заявил, что он и его коллеги из Латвии и Литвы четко дали понять американским коллегам, что мощное военное присутствие на восточной границе военного альянса имеет решающее значение для сдерживания любых потенциальных агрессивных действий со стороны Москвы.

"Наше послание Пентагону было четким - вы должны быть там, где есть угроза - и для членов Альянса мудро держаться вместе и держать входную дверь НАТО закрытой", - добавил он.