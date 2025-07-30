США обговорюватимуть з НАТО будь-яке виведення військ з Європи, - міністр оборони Естонії Певкур

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що будь-яке рішення про виведення американських військ з Європи буде обговорено з НАТО, оскільки лідери готуються до можливих односторонніх дій пізніше цього року.

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Певкур, який минулого тижня разом зі своїми балтійськими колегами відвідав Вашингтон, заявив, що не отримав від міністра оборони США Піта Гегсета жодних гарантій щодо збереження чисельності їхніх військ на східному фланзі НАТО.

Однак, за його словами, йому повідомили, що будь-яке обговорення так званої "військової присутності" відбуватиметься за участю керівництва НАТО і спільних зусиль, спрямованих на внесення відповідних змін, виходячи зі стратегічної перспективи Штатів.

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"Було взято зобов'язання, що не буде прийнято жодного рішення, яке б стало несподіванкою для Європи. Це буде обговорюватися", - сказав Певкур.

США мають понад 2 000 військовослужбовців у країнах Балтії, і цей контингент був посилений після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Певкур заявив, що уряд у Таллінні очікує на огляд США, в якому будуть враховані нові загрози в Азії та на Близькому Сході.

Утім, за словами естонського очільника Міноборони, Гегсет не запропонував жодних твердих зобов'язань щодо збереження присутності в країнах Балтії.

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Певкур заявив, що він і його колеги з Латвії та Литви чітко дали зрозуміти американським колегам, що потужна військова присутність на східному кордоні військового альянсу має вирішальне значення для стримування будь-яких потенційних агресивних дій з боку Москви.

"Наше послання Пентагону було чітким - ви повинні бути там, де є загроза - і для членів Альянсу мудро триматися разом і тримати вхідні двері НАТО зачиненими", - додав він.