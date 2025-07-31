НАБУ не готовит подозрение Свириденко и должностным лицам ОП. Это фейк, - заявление

В НАБУ отрицают, что якобы планируют сообщить о подозрении премьеру Юлии Свириденко и чиновникам Офиса Президента.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро, информирует Цензор.НЕТ.

"В ряде анонимных и пророссийских Telegram-каналов распространяется ложная информация о якобы подготовке сообщения о подозрении Премьер-министру Украины и должностным лицам Офиса Президента.



Подчеркиваем, что эта информация не соответствует действительности", - отметили там.

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