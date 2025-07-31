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Новости российские фейки
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НАБУ не готовит подозрение Свириденко и должностным лицам ОП. Это фейк, - заявление

Подозрения Свириденко не планируется НАБУ опровергло фейк

В НАБУ отрицают, что якобы планируют сообщить о подозрении премьеру Юлии Свириденко и чиновникам Офиса Президента.

Об этом сообщила пресс-служба Бюро, информирует Цензор.НЕТ.

"В ряде анонимных и пророссийских Telegram-каналов распространяется ложная информация о якобы подготовке сообщения о подозрении Премьер-министру Украины и должностным лицам Офиса Президента.

Подчеркиваем, что эта информация не соответствует действительности", - отметили там.

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Подозрения Свириденко не планируется НАБУ опровергло фейк
Подозрения Свириденко не планируется НАБУ опровергло фейк

Автор: 

НАБУ (4479) фейк (689) Свириденко Юлия (184) Офис Президента (1815)


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Топ комментарии
+2
А в чому розводка? Зеленський і компанія виставили себе на посміх на весь світ, і тепер ми ще й знаємо про міндічей, шурм і внутрішню кухню навколо чернишова. При цьому зелені нічого не досягли. Хай НАБУ хоч міндічей доведе до суду для початку.
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31.07.2025 13:58 Ответить
+1
Тобто працюють без корупції??
Вірю...
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31.07.2025 13:45 Ответить
+1
А жаль.А хто буде відповідати за те що в порушення всіх прав на українців були накладені санкції?
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31.07.2025 13:45 Ответить
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А чого це вони так розхвилювалися?
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31.07.2025 13:43 Ответить
а, стефанішіній?
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31.07.2025 13:45 Ответить
Тобто працюють без корупції??
Вірю...
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31.07.2025 13:45 Ответить
А жаль.А хто буде відповідати за те що в порушення всіх прав на українців були накладені санкції?
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31.07.2025 13:45 Ответить
Ех, якби ж то. Ці дибіли взагалі розуміють що тупо морально добивають людей коли "спростовують" таку інформацію? Так хоть в дурачків є привід казати: "ан нет, зелебоба таки бореться с корупцией". А так, пук, среньк. Спростували, крадемо далі
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31.07.2025 13:46 Ответить
А в чому розводка? Зеленський і компанія виставили себе на посміх на весь світ, і тепер ми ще й знаємо про міндічей, шурм і внутрішню кухню навколо чернишова. При цьому зелені нічого не досягли. Хай НАБУ хоч міндічей доведе до суду для початку.
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31.07.2025 13:58 Ответить
виставили на посміх...які дрібниці...зате як смачно срати на золотому унітазі в квартирі Міндича!
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31.07.2025 14:06 Ответить
А даремно
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31.07.2025 13:55 Ответить
Раз фейк, то це означає, що НАБУ не допрацьовує або існує договорнячок!
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31.07.2025 14:04 Ответить
Немає в цьому ніяких сумнівів, скоріше за все - сьогоднішній закон і є результатом договорняка між оп та набу і сап. Так що не чекайте тепер ніяких сенсацій
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31.07.2025 14:07 Ответить
А треба було
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31.07.2025 14:08 Ответить
Але ж треба.
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31.07.2025 14:10 Ответить
А що гірше - фейк чи брехня?
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31.07.2025 14:17 Ответить
"Стій тут і чекай. Коли почну, не скажу. Справжня війна завжди починається раптом" (с)
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31.07.2025 14:41 Ответить
 
 