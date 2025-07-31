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НАБУ не готує підозру Свириденко та посадовцям ОП. Це фейк, - заява
У НАБУ заперечили, що нібито планують повідомити про підозру прем'єрці Юлії Свириденко та чиновникам Офісу Президента.
Про це повідомила пресслужба Бюро, інформує Цензор.НЕТ.
"У низці анонімних і проросійських Telegram-каналів поширюється неправдива інформація про нібито підготовку повідомлення про підозру Прем’єр-міністру України та посадовцям Офісу Президента.
Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності", - зазначили там.
Топ коментарі
+2 Максим Н.
показати весь коментар31.07.2025 13:58 Відповісти Посилання
+1 Сармат Сарматович
показати весь коментар31.07.2025 13:45 Відповісти Посилання
+1 Виктор Шевченко
показати весь коментар31.07.2025 13:45 Відповісти Посилання
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