НАБУ не готує підозру Свириденко та посадовцям ОП. Це фейк, - заява

У НАБУ заперечили, що нібито планують повідомити про підозру прем'єрці Юлії Свириденко та чиновникам Офісу Президента.

Про це повідомила пресслужба Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

"У низці анонімних і проросійських Telegram-каналів поширюється неправдива інформація про нібито підготовку повідомлення про підозру Прем’єр-міністру України та посадовцям Офісу Президента.



Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності", - зазначили там.

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