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Новини Російські фейки
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НАБУ не готує підозру Свириденко та посадовцям ОП. Це фейк, - заява

Підозри Свириденко не планується НАБУ спростувало фейк

У НАБУ заперечили, що нібито планують повідомити про підозру прем'єрці Юлії Свириденко та чиновникам Офісу Президента.

Про це повідомила пресслужба Бюро, інформує Цензор.НЕТ.

"У низці анонімних і проросійських Telegram-каналів поширюється неправдива інформація про нібито підготовку повідомлення про підозру Прем’єр-міністру України та посадовцям Офісу Президента.

Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності", - зазначили там.

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Підозри Свириденко не планується НАБУ спростувало фейк
Підозри Свириденко не планується НАБУ спростувало фейк

Автор: 

НАБУ (5366) фейк (754) Свириденко Юлія (404) Офіс Президента (2047)


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Топ коментарі
+2
А в чому розводка? Зеленський і компанія виставили себе на посміх на весь світ, і тепер ми ще й знаємо про міндічей, шурм і внутрішню кухню навколо чернишова. При цьому зелені нічого не досягли. Хай НАБУ хоч міндічей доведе до суду для початку.
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31.07.2025 13:58 Відповісти
+1
Тобто працюють без корупції??
Вірю...
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31.07.2025 13:45 Відповісти
+1
А жаль.А хто буде відповідати за те що в порушення всіх прав на українців були накладені санкції?
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31.07.2025 13:45 Відповісти
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А чого це вони так розхвилювалися?
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31.07.2025 13:43 Відповісти
а, стефанішіній?
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31.07.2025 13:45 Відповісти
Тобто працюють без корупції??
Вірю...
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31.07.2025 13:45 Відповісти
А жаль.А хто буде відповідати за те що в порушення всіх прав на українців були накладені санкції?
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31.07.2025 13:45 Відповісти
Ех, якби ж то. Ці дибіли взагалі розуміють що тупо морально добивають людей коли "спростовують" таку інформацію? Так хоть в дурачків є привід казати: "ан нет, зелебоба таки бореться с корупцией". А так, пук, среньк. Спростували, крадемо далі
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31.07.2025 13:46 Відповісти
А в чому розводка? Зеленський і компанія виставили себе на посміх на весь світ, і тепер ми ще й знаємо про міндічей, шурм і внутрішню кухню навколо чернишова. При цьому зелені нічого не досягли. Хай НАБУ хоч міндічей доведе до суду для початку.
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31.07.2025 13:58 Відповісти
виставили на посміх...які дрібниці...зате як смачно срати на золотому унітазі в квартирі Міндича!
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31.07.2025 14:06 Відповісти
А даремно
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31.07.2025 13:55 Відповісти
Раз фейк, то це означає, що НАБУ не допрацьовує або існує договорнячок!
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31.07.2025 14:04 Відповісти
Немає в цьому ніяких сумнівів, скоріше за все - сьогоднішній закон і є результатом договорняка між оп та набу і сап. Так що не чекайте тепер ніяких сенсацій
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31.07.2025 14:07 Відповісти
А треба було
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31.07.2025 14:08 Відповісти
Але ж треба.
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31.07.2025 14:10 Відповісти
А що гірше - фейк чи брехня?
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31.07.2025 14:17 Відповісти
"Стій тут і чекай. Коли почну, не скажу. Справжня війна завжди починається раптом" (с)
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31.07.2025 14:41 Відповісти
 
 